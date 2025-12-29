El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

El valor de las 62 motocicletas sería cercano a los 40 millones de dólares. Crédito: X - @FBILosAngeles

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), las motocicletas que las autoridades mexicanas aseguraron al exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, Ryan James Wedding, tendrían un valor estimado de cerca de 40 millones de dólares.

Las declaraciones fueron hechas por la agencia, mediante la cuenta oficial del FBI Los Ángeles. Asimismo, afirmaron que hubo colaboración entre instituciones mexicanas, estadounidenses y canadienses para lograr el decomiso realizado en predios del Edomex y la CDMX.

Según reportes de autoridades estadounidenses, se cree que Wedding actualmente está operando su red de trafico de drogas desde México.

Cerca de 40 millones de dólares en motocicletas

Según las afirmaciones hechas por el FBI Los Ángeles, la incautación de las 62 motocicletas de alta gama representaría un valor aproximado de 40 millones de dólares, la cual fue posible realizar mediante la cooperación entre autoridades mexicanas, el FBI, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Parte de las 62 motos aseguradas por autoridades mexicanas. Crédito: X - @FBILosAngeles

Los operativos realizados en el Edomex y la CDMX permitió asegurar una cantidad significativa de motocicletas que, según el FBI, están ligadas a Wedding y estarían relacionadas con actividades de fraude y delitos financieros.

“Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding”, escribió la institución en la publicación.

En el reporte recordaron que Ryan James Wedding continúa prófugo y es considerado prioridad tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Algunas de las motocicletas de lujo decomisadas. Crédito: X - @FBILosAngeles

Además, revelaron imágenes donde puede verse a detalle que entre las motocicletas encontradas hay marcas reconocidas a nivel global, como Ducati, Suzuki, Honda y MV Agusta, entre otras.

Sobre las obras de arte decomisadas en los operativos, las autoridades de EEUU no revelaron cifras aproximadas del valor como en el caso de las motocicletas.

Recompensa actual por Ryan James Wedding

El FBI mantiene activa una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena del capo señalado por traficar grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos y Canadá.

Según reportes, las personas que cuenten con datos relevantes pueden comunicarse con la agencia mediante mensajes a los números oficiales publicados en sus redes o también pueden aportar la información en oficinas locales del FBI, embajadas y consulados estadounidenses.

La colaboración internacional ha sido señalada por las autoridades como un elemento clave en la investigación y en la localización de activos vinculados a Wedding.

Delitos señalados por EEUU contra el exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Ryan Wedding actúa en colaboración con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor alcance global.

De acuerdo con la información revelada por autoridades de EEUU, estos son los delitos por los que se le busca:

Conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de distribuirla

Conspiración para exportar cocaína

Conspiración para cometer homicidio en relación con una empresa delictiva continua y un delito de drogas

Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante

Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios