Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

El snowboarder es uno de los 10 más buscados por el FBI

El canadiense es señalado por
El canadiense es señalado por las autoridades como aliado del Cártel de Sinaloa. (AP Photo/Damian Dovarganes, File))

En lo que parece ser un cerco a Ryan James Wedding, que podría esconderse en México, las autoridades realizaron cateos en cuatro domicilios relacionados con el exatleta olímpico canadiense, acusado de dirigir una red de tráfico de cocaína y presunto aliado del Cártel de Sinaloa.

Wedding es uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) por el que se ofrecen hasta 10 millones de dólares por su captura.

Las autoridades de EEUU lo buscan por presuntamente dirigir una red de tráfico de drogas que enviaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros sitios de Norteamérica.

Wedding también es señalado por presuntamente ordenar múltiples asesinatos y un intento de homicidio para promover el trasiego de drogas.

En los domicilios fueron localizadas
En los domicilios fueron localizadas motocicletas de alta gama. Foto: SSPC

Los operativos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en la Ciudad de México y Estado de México, derivado de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por otros países.

En la acción participaron elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal, en coordinación con agencias internacionales, luego de que se identificaron cuatro inmuebles relacionados con actividades ilícitas.

Drogas, motocicletas de alta gama y hasta medallas olímpicas: esto fue lo hallado

Motocicletas localizadas por las autoridades.
Motocicletas localizadas por las autoridades. Foto: SSPC

Mediante un despliegue coordinado en los cuatro domicilios, las autoridades lograron asegurar dosis de metanfetamina y marihuana.

Además, en los inmuebles se localizaron 62 motocicletas de alta gama, así como dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y documentación diversa.

Los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades. En tanto, los objetos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que realice las indagatorias.

Pinturas halladas en los domicilios.
Pinturas halladas en los domicilios. Foto: SSPC

De atleta olímpico a narcotraficante: el historial delictivo de Wedding

Ryan Wedding, ciudadano canadiense, es un exsnowboarder olímpico que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, en Utah.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de liderar una organización transnacional que coordinaba la adquisición y transporte de cocaína desde Sudamérica.

Esto lo habría realizado con una red de transporte canadiense dirigida por Hardeep Ratte y Gurpreet Singh, ambos canadienses, desde aproximadamente enero de 2024 hasta agosto del mismo año.

El atleta fue acusado en junio de 2024 en el Distrito Central de California por delitos relacionados con delincuencia organizada, a las cuales se sumó una por intento de asesinato de septiembre del mismo año.

Los últimos registros fotográficos que
Los últimos registros fotográficos que se han logrado de Wedding, que ahora luce su cabello corto - crédito FBI

*Información en desarrollo...

