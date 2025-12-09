Estos son los alias de James Wedding, aliado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 15 millones de dólares

Tras el aumento a 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Ryan James Wedding, su nombre ha estado expuesto a informes y noticias globales, sin embargo, el FBI ha señalado que Wedding tiene diversos alias utilizados en sus actividades criminales, los cuales no serían tan conocidos.
Los sobrenombres utilizados por el presunto traficante de cocaína están en Inglés y Español, lo que reafirma las teoría que señalan a James como un viajero que ha pasado tiempo haciendo negocios entre Colombia, México, Estados Unidos y su natal Canadá.
Las autoridades EEUU lo señalan como un aliado del Cártel de Sinaloa.
Actualmente James se encuentra entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI); además, la agencia ha revelado este 8 de diciembre de 2025 una nueva fotografía del presunto capo de la droga.
Quién es James Wedding, presunto aliado del Cártel de Sinaloa
Las autoridades estadounidenses lo consideran responsable de dirigir una empresa criminal dedicada al tráfico de cocaína, así como de ordenar asesinatos y otros delitos relacionados.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que Ryan Wedding opera como aliado del Cártel de Sinaloa, una de las estructuras delictivas con mayor presencia internacional.
Según datos presentes en la ficha de búsqueda de Wedding, estos serían los delitos por los que se le buscaría:
- Conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de distribuirla
- Conspiración para exportar cocaína
- Conspiración para cometer homicidio en relación con una empresa delictiva continua y un delito de drogas
- Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante
- Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante
- Conspiración para blanquear instrumentos monetarios
A lo largo de los procesos penales abiertos, figuras del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aseguran que la organización dirigida por Wedding introdujo grandes cargamentos de droga a través de la frontera con México, utilizando distintos métodos logísticos para evadir a las fuerzas de seguridad.
Parte de la acusación sostiene que la red coordinaba acciones violentas para garantizar su poder de operación, incluyendo asesinatos selectivos dirigidos a quienes colaboraban con la justicia.
Estos son los alias que utiliza Ryan James Wedding
Una ficha de búsqueda difundida por el FBI identifica a Ryan James Wedding bajo los siguientes alias:
- James Conrad King
- Jesse King
- Giant
- Public Enemy
- Boss
- Buddy
- Grande
- El Jefe
- El Guerro
- El Toro
La lista actual de los diez fugitivos más buscados posiciona a Ryan Wedding como una de las prioridades más altas dentro de la estrategia estadounidense de seguridad internacional. Sobre el fugitivo pesan cargos federales cuya gravedad puede acarrear largas penas de prisión si es capturado y extraditado a Estados Unidos.
Actualmente agencias de EEUU tienen sospechas de que Ryan continúa operando su red criminal desde México.
Nueva foto de James Wedding revelada por el FBI
Este 8 de diciembre de 2025 el FBI difundió una fotografía inédita de Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses.
Según información publicada por el FBI Los Angeles, en su cuenta de X (antes Twitter), la foto habría sido tomada este verano en México.
Las autoridades estadounidenses acusan a Ryan James Wedding de liderar una organización responsable de movilizar cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, pasando por México y el sur de California, con destino a Canadá y otras zonas de Estados Unidos.