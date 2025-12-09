Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

El exatleta olímpico es señalado por EEUU como aliado del Cártel de Sinaloa. Crédito: X - Embajada de EEUU en México y redes sociales

La Embajada de Estados Unidos en México difundió este 8 de diciembre un video tutorial que detalla el proceso para denunciar información sobre Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los 10 criminales más buscados por el FBI.

Autoridades estadounidenses han informado en diversas ocasiones que Ryan es presuntamente un aliado directo del Cártel de Sinaloa, dedicado al tráfico de cocaína.

Además, señalan que el capo se encontraría actualmente viviendo en México.

El tutorial publicado en los canales oficiales de la embajada explica de manera precisa cómo se puede contactar directamente al FBI y colaborar en la captura de Wedding, a cambio de una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Cómo se puede denunciar a Ryan James Wedding

El video instruye a quienes tengan datos sobre James a comunicarse y declarar ante el operador su intención de aportar información sobre el exdeportista.

“Si tiene información sobre Ryan James Whiting, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos al 55-25-79-20-00. Al comenzar la grabación, presione “cero”. Una vez que el operador responda, mencione que tiene información sobre Ryan James Whiting y que desea hablar con el FBI.

Las autoridades subrayaron que cualquier denuncia puede ser clave.

En el video las autoridades detallan cómo denunciar información relacionada con el capo. Crédito: X - @USEmbassyMEX

Además, señalan que Wedding opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa.

Recompensa de hasta 15 millones por Ryan James Wedding

El pasado 19 de noviembre de 2025, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EEUU anunció el incremento de la recompensa por Wedding bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos.

Ryan James, exsnowboarder olímpico que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City por Canadá, figura como líder de una organización transnacional asociada al tráfico de cocaína y a diversas acciones violentas.

(Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Las autoridades acusan a Wedding de movilizar grandes cargamentos de droga de California a Canadá, a través de una red con base en Ontario.

Las acusaciones formales incluyen homicidios cometidos entre 2023 y 2025, entre ellos dos asesinatos en Ontario, un crimen en las cataratas del Niágara, y el homicidio de un testigo federal en Colombia. Por información que revele a los implicados en el asesinato del testigo federal, EEUU ofrece hasta 2 millones de dólares.

Acciones contra Wedding desde México

La estrategia de la embajada formaría parte de un plan coordinado con el FBI, así como con los gobiernos de Canadá y México, y es complementada por sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Wedding, diversos asociados y entidades relacionadas.

La campaña de difusión del video tutorial refuerza el llamado de las autoridades estadounidenses para que posibles testigos, colaboradores o ciudadanos comuniquen cualquier información relevante, con la promesa de protección y beneficios económicos por datos comprobables.