México

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de dólares a quien de información que pueda derivar en la captura del capo canadiense

Guardar
El exatleta olímpico es señalado
El exatleta olímpico es señalado por EEUU como aliado del Cártel de Sinaloa. Crédito: X - Embajada de EEUU en México y redes sociales

La Embajada de Estados Unidos en México difundió este 8 de diciembre un video tutorial que detalla el proceso para denunciar información sobre Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los 10 criminales más buscados por el FBI.

Autoridades estadounidenses han informado en diversas ocasiones que Ryan es presuntamente un aliado directo del Cártel de Sinaloa, dedicado al tráfico de cocaína.

Además, señalan que el capo se encontraría actualmente viviendo en México.

El tutorial publicado en los canales oficiales de la embajada explica de manera precisa cómo se puede contactar directamente al FBI y colaborar en la captura de Wedding, a cambio de una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Cómo se puede denunciar a Ryan James Wedding

El video instruye a quienes tengan datos sobre James a comunicarse y declarar ante el operador su intención de aportar información sobre el exdeportista.

“Si tiene información sobre Ryan James Whiting, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos al 55-25-79-20-00. Al comenzar la grabación, presione “cero”. Una vez que el operador responda, mencione que tiene información sobre Ryan James Whiting y que desea hablar con el FBI.

Las autoridades subrayaron que cualquier denuncia puede ser clave.

En el video las autoridades detallan cómo denunciar información relacionada con el capo. Crédito: X - @USEmbassyMEX

Además, señalan que Wedding opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa.

Recompensa de hasta 15 millones por Ryan James Wedding

El pasado 19 de noviembre de 2025, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EEUU anunció el incremento de la recompensa por Wedding bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos.

Ryan James, exsnowboarder olímpico que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City por Canadá, figura como líder de una organización transnacional asociada al tráfico de cocaína y a diversas acciones violentas.

(Foto: Infobae México /
(Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Las autoridades acusan a Wedding de movilizar grandes cargamentos de droga de California a Canadá, a través de una red con base en Ontario.

Las acusaciones formales incluyen homicidios cometidos entre 2023 y 2025, entre ellos dos asesinatos en Ontario, un crimen en las cataratas del Niágara, y el homicidio de un testigo federal en Colombia. Por información que revele a los implicados en el asesinato del testigo federal, EEUU ofrece hasta 2 millones de dólares.

Acciones contra Wedding desde México

La estrategia de la embajada formaría parte de un plan coordinado con el FBI, así como con los gobiernos de Canadá y México, y es complementada por sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Wedding, diversos asociados y entidades relacionadas.

La campaña de difusión del video tutorial refuerza el llamado de las autoridades estadounidenses para que posibles testigos, colaboradores o ciudadanos comuniquen cualquier información relevante, con la promesa de protección y beneficios económicos por datos comprobables.

Temas Relacionados

Ryan James WeddingCártel de SinaloaCDSCocaínaEmbajada de EEUUEstados UnidosExatleta olímpicoÚltimas noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre: servicio lento en la Línea 4

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Cómo operaba la supuesta red de corrupción vinculada a César Duarte?

El exgobernador fue detenido hoy en Chihuahua por la FGR, tras una orden de aprehensión vigente desde mayo de 2024

¿Cómo operaba la supuesta red

Sheinbaum se reúne con José Medina Mora, nuevo presidente del CCE

Medina Mora liderará al empresariado mexicano en el periodo 2026—2029.

Sheinbaum se reúne con José

Beca Rita Cetina 2025: pagos serán suspendidos para esta fecha de diciembre

Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: pagos

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: a qué hora comienza el duelo para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: a qué hora comienza el duelo para ser capataz de la semana

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

Jumbo anuncia gira de conciertos para su ‘Tour 2026’: fechas y ciudades confirmadas

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre

Bad Bunny en México: de dónde son y qué edad tienen los 500 mil fans que convierten CDMX en destino turístico musical

DEPORTES

Luis Fernando Tena conserva su

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental