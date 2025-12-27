¿Por qué recomiendan tanto comer bacalao? Estos son los poderosos beneficios que tiene para la salud

El bacalao es uno de los alimentos más consumidos en las fiestas decembrinas. Foto: Facebook/UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

El bacalao a la vizcaína al estilo mexicano es un clásico de las fiestas decembrinas, especialmente en la Ciudad de México y otras regiones del país. La combinación de bacalao desalado, jitomate, aceitunas, papas cambray y un toque de chiles güeros lo convierte en uno de los platillos más esperados de la temporada. Su preparación congrega a familias enteras en torno a la cocina, siendo también un símbolo de unión y tradición.

En México, esta receta se adapta con ingredientes locales y suele prescindir de los pimientos choriceros, típicos de la versión vasca. En su lugar, se incorporan jitomate, cebolla, papas y, según la región, pimientos morrones o chiles güeros en escabeche. Se sirve caliente, acompañado de pan y, en ocasiones, arroz blanco.

Este platillo es uno de los esenciales de la cena de Navidad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Receta de bacalao a la vizcaína estilo mexicano

El bacalao a la vizcaína mexicano comienza con el desalado meticuloso del pescado, que es fundamental para lograr un sabor equilibrado y apto al paladar. La salsa base se elabora con jitomate y cebolla, a la que se suman aceitunas, alcaparras, almendras y papas, logrando un guiso de textura rica y aroma profundo. El resultado es un platillo jugoso, colorido y con un perfil de sabor complejo, ideal para compartir en familia.

Tiempo de preparación

Desalado del bacalao: 36 a 48 horas (activo: 20 minutos, reposo: 35-47 horas y 40 minutos)

Preparación y cocción: 1 hora

Tiempo total estimado: 37 a 49 horas

Ingredientes

1,5 kg de bacalao en salazón 1 kg de jitomate maduro 2 cebollas grandes 4 dientes de ajo 1/2 taza de aceite de oliva 400 g de papas cambray cocidas y peladas 1/2 taza de aceitunas verdes sin hueso 1/4 taza de alcaparras 1/3 taza de almendras fileteadas 6 chiles güeros en escabeche 1 pimiento morrón rojo (opcional) 1 hoja de laurel Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer bacalao a la vizcaína estilo mexicano, paso a paso

Desala el bacalao: corta en trozos y enjuaga bajo el grifo para retirar el exceso de sal. Coloca en un recipiente grande con abundante agua fría, en refrigeración, durante 36 a 48 horas. Cambia el agua cada 8 horas. Escurre el bacalao, desmenúzalo y quita piel y espinas. Cuece las papas cambray en agua con sal hasta que estén suaves. Pela y reserva enteras. Haz el sofrito: en una cazuela grande, calienta el aceite de oliva y añade la cebolla picada finamente. Sofríe a fuego medio hasta que esté transparente. Incorpora el ajo picado y cocina un par de minutos. Añade el jitomate pelado y picado (o triturado). Cocina hasta que la mezcla espese y cambie de color. Agrega el bacalao desmenuzado y la hoja de laurel. Mezcla y cocina a fuego bajo durante 20 minutos, removiendo ocasionalmente. Suma las papas cambray, aceitunas, alcaparras, almendras fileteadas, chiles güeros y el pimiento morrón en tiras (opcional). Cocina todo junto 10 minutos más, probando y ajustando sal y pimienta. Evita mover en exceso para que las papas no se deshagan y el bacalao mantenga su textura. Sirve caliente, acompañado de pan crujiente.

Consejos clave:

Desalar correctamente el bacalao es fundamental para evitar un exceso de sal.

Agregar las papas al final previene que se deshagan y mantengan su forma.

Sofríe bien la cebolla y el jitomate para obtener una salsa con sabor profundo.

Tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales, una versión navideña y saludable del clásico platillo que combina el sabor del pescado con una salsa tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente ocho porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 11 g

Hidratos de carbono: 16 g

Sodio: 1,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bacalao a la vizcaína estilo mexicano puede conservarse en refrigeración, en recipiente hermético, entre 48 y 72 horas. El sabor mejora tras reposar un día, pero es recomendable calentar a fuego suave antes de servir.

Más información sobre este platillo navideño

¿Por qué el bacalao es un alimento poderoso para la salud?

Aunque pertenece a la categoría de pescados blancos, el bacalao aporta grasas saludables, principalmente ácidos grasos omega-3 como el EPA y DHA. Estos componentes ayudan a reducir los triglicéridos y el colesterol LDL, disminuyendo así el riesgo de enfermedades coronarias y promoviendo la salud cardiovascular. Su contenido de potasio contribuye a regular la presión arterial y a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos.

Beneficios para el cerebro

En el campo cognitivo, el fósforo y los omega-3 presentes en el bacalao resultan fundamentales para conservar la memoria y la concentración, además de prevenir el deterioro relacionado con el envejecimiento. La vitamina B12 que contiene este pescado es esencial para formar glóbulos rojos y asegurar el correcto funcionamiento de las neuronas, respaldando tanto el sistema nervioso como la prevención de la anemia.

Receta tradicional de bacalao con tomate (Adobe Stock)

Beneficios para los huesos y los músculos

El bacalao también favorece el sistema musculoesquelético. Su proteína de alto valor biológico proporciona todos los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación de tejidos y el desarrollo de la masa muscular. Además, minerales como el calcio y el fósforo, junto con la vitamina D, contribuyen a reforzar huesos y dientes, lo que ayuda a prevenir la osteoporosis.

Beneficios para bajar de peso

Quienes desean controlar su peso encuentran en el bacalao una alternativa interesante: una porción de 100 gramos contiene solo entre 80 y 90 calorías, lo que lo hace adecuado para dietas de reducción de peso corporal. Investigaciones recientes sugieren que la proteína del bacalao puede incrementar la sensibilidad a la insulina, ayudando a evitar la diabetes tipo 2. Entre otros beneficios, este pescado actúa como antiinflamatorio natural, aliviando posibles dolores articulares y favoreciendo la apariencia saludable de la piel y el cabello, mientras que las vitaminas antioxidantes A y E refuerzan el sistema inmunológico frente a virus y bacterias.