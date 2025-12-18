México

¿Por qué incluir bacalao en la dieta? Beneficios, nutrientes y ventajas para la salud

Este pescado sobresale por su perfil nutricional completo

Guardar
Este pescado sobresale por su
Este pescado sobresale por su perfil nutricional completo. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

El bacalao destaca por ser un alimento rico en nutrientes esenciales para la salud, uno de los pescados más valorados por su versatilidad y perfil nutricional favorable. Originario de aguas frías del Atlántico y del norte de Europa, este pescado blanco se ha consolidado como protagonista en numerosas cocinas del mundo.

El bacalao aporta una alta cantidad de proteínas de alto valor biológico, favoreciendo el desarrollo y mantenimiento de masa muscular. Además, presenta un bajo contenido en grasas, lo que lo convierte en una elección recomendada para dietas hipocalóricas y planes de control de peso. Su aporte calórico resulta menor en comparación con otras especies de pescado, una característica valorada en pautas alimentarias saludables.

Una porción de alrededor de 100 gramos de bacalao cocido contiene aproximadamente 80 calorías, 18 gramos de proteínas y menos de un gramo de grasa total, según bases de datos alimentarias internacionales. La presencia de grasas saturadas es prácticamente inexistente, lo que contribuye a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre.

Incorporar bacalao en la alimentación
Incorporar bacalao en la alimentación diaria representa una oportunidad para sumar proteínas de calidad y minerales esenciales, favoreciendo el bienestar general sin elevar el contenido calórico. Foto: (iStock)

Beneficios para el sistema cardiovascular

El bacalao contiene ácidos grasos omega-3, como el EPA y el DHA, reconocidos por su capacidad para proteger la función cardiovascular. Estos nutrientes ayudan a disminuir la inflamación y a regular la presión arterial. Aunque su concentración de omega-3 es inferior a la de pescados azules, el consumo habitual de bacalao contribuye a un perfil lipídico equilibrado.

Además, su bajo aporte de sodio en la versión fresca lo convierte en una alternativa adecuada para personas que requieren controlar la presión arterial. La vitamina B12 y el selenio que aporta el bacalao fortalecen el sistema inmunológico y participan en la protección de las células frente al daño oxidativo.

El bacalao es una excelente fuente de vitaminas del grupo B, especialmente B6, B9 (ácido fólico) y B12, indispensables para el metabolismo energético y la formación de glóbulos rojos. Su perfil mineral también destaca por la presencia de fósforo, potasio, magnesio y hierro, indispensables en procesos fisiológicos fundamentales como la transmisión nerviosa y la contracción muscular.

Este pescado blanco aporta nutrientes
Este pescado blanco aporta nutrientes clave que benefician la salud cardiovascular y contribuyen a una dieta equilibrada. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Además, el consumo de bacalao ayuda a cubrir las necesidades diarias de yodo, un mineral esencial para el funcionamiento normal de la glándula tiroides y la producción de hormonas tiroideas.

Las posibilidades de cocinar bacalao son amplias. Este pescado se puede preparar al horno, a la plancha, cocido o gratinado. Las versiones desaladas y ahumadas también ofrecen alternativas adaptadas a diferentes gustos y necesidades alimentarias.

El bacalao resulta apto para personas con problemas digestivos o para quienes toleran mal las grasas, dada su fácil digestibilidad y bajo contenido lipídico. Además, su perfil nutricional lo hace adecuado en etapas de crecimiento, embarazo o situaciones que requieren un mayor aporte proteico.

Temas Relacionados

bacalaosaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Luces de Invierno 2025: cartelera de conciertos gratis en el Zócalo de la Ciudad de México por Navidad

Se llevarán a cabo 76 actuaciones de música en vivo, que incluyen artistas y grupos destacados de diversos géneros

Luces de Invierno 2025: cartelera

Atole de arándano: una bebida tradicional para preparar desde casa

Esta deliciosa bebida es ideal para acompañar en temporada de frío

Atole de arándano: una bebida

Productores aceptan diálogo con Sader este jueves, pero advierten bloqueos si no cumplen estas exigencias

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exige soluciones estructurales y descarta acuerdos “en lo oscurito”

Productores aceptan diálogo con Sader

Dr. Miguel Padilla rompe el silencio y brinda declaraciones sobre su cita con Karina Torres

La publicación de un video en redes sociales permitió que el médico negara las acusaciones de aprovecharse de la fama de la integrante de Las Perdidas

Dr. Miguel Padilla rompe el

Temblor hoy 18 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 18 de diciembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez emite nueva orden de

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

ENTRETENIMIENTO

Luces de Invierno 2025: cartelera

Luces de Invierno 2025: cartelera de conciertos gratis en el Zócalo de la Ciudad de México por Navidad

Dr. Miguel Padilla rompe el silencio y brinda declaraciones sobre su cita con Karina Torres

La impresionante foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que adorna la entrada de su casa

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la última semana en el reality

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres