Primer Simulacro Nacional 2026: qué pasó, en qué estados sonó la alerta y cuándo es el siguiente

Foto: Fernanda López

La alerta sísmica se activó puntualmente a las 11:00 horas de este miércoles 6 de mayo en la Ciudad de México y otros ocho estados del país, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026.

Este ejercicio contempló la hipótesis de un sismo de 8.2 grados de magnitud, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con 18 kilómetros de profundidad.

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Las autoridades destacaron la importancia de este día por ser un ejercicio fundamental de prevención ciudadana que puede salvar vidas en un escenario real, al entrenar la respuesta rápida y ordenada ante emergencias. Además, permite evaluar protocolos, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, fortalecer la coordinación entre dependencias y fomentar la cultura de protección civil.

El Primer Simulacro Nacional 2026 será el 6 de mayo a las 11:00 horas con un sismo simulado de 8.2 de magnitud

¿Cómo se vivió en CDMX?

En la capital, se activaron 13 mil 998 altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y se emitió la alerta sísmica en dispositivos celulares a través de la tecnología Cell Broadcast System (CBS), informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

De la misma forma, cerca de 5 mil servidores públicos fueron desplegados para supervisar los mecanismos de reacción en las 72 coordinaciones territoriales de la CDMX. Se activaron de manera coordinada las brigadas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para verificar la operación de los sistemas de transporte, la red vial y la infraestructura hidráulica de la metrópoli.

Personal de emergencia, incluyendo paramédicos, participa en una sesión de preparación para el simulacro nacional en la Ciudad de México, mostrando compromiso con la seguridad ciudadana. (Jefatura Gobierno CDMX)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que tras la activación de la alerta se desplegó el sobrevuelo de helicópteros Cóndores de forma preventiva, para evaluar desde el aire las condiciones de la urbe, como daños en infraestructuras ante un sismo real.

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La SSPC añadió que más de 24 mil 500 inmuebles fueron registrados en la plataforma oficial de edificios participantes hasta el último corte.

CIUDAD DE MÉXICO, 18FEBRERO2026.- Trabajadores, asistentes y músicos que se encontraban en el Palacio de Bellas Artes se formaron en la explanada del recinto durante el Simulacro Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

Conmemoran el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil

Desde sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC_CDMX) recordó que este simulacro se realizó en el marco de la conmemoración por los 40 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

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“Su creación marca un antes y un después en la gestión de emergencias mediante la coordinación institucional, la profesionalización y la participación comunitaria”, expresó la dependencia, destacando su relevancia para la cultura de prevención, solidaridad y resiliencia en México.

¿En qué estados fue activada la alerta sísmica?

La alerta sísmica se escuchó de manera simultánea en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Michoacán.

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En el sureste, como Quintana Roo, la alerta se emitirá a las 12:00 horas, y en estados del Pacífico, como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur y algunos municipios de Chihuahua, se activó desde las 10:00 horas.

Ilustración de dos sismógrafos registrando actividad sísmica con el mapa de México y el Ángel de la Independencia de fondo, simbolizando las alertas diarias de sismo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción del sismo hipotético fue diferente de acuerdo con cada región, con las siguientes intensidades estimadas:

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Acapulco: extrema

Petatlán: muy alta

Zihuatanejo, Chilpancingo: severa

Ciudad de México: muy fuerte/severa

Cuernavaca, Morelia: fuerte

Puebla: moderada

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, puntualizó la fecha y horario del próximo simulacro a nivel nacional para prevenir a la ciudadanía.

Con el fin de evaluar protocolos en jornadas no laborales, este simulacro será el primero que se realiza en fin de semana.

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¡Anótalo! Segundo Simulacro Nacional 2026: sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas.