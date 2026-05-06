Supercomputadora Coatlicue y auto Olinia cada vez más cerca de ser una realidad, anuncia Sheinbaum

La presidenta de México sonríe mientras sale de un coche, con un centro de datos y la bandera nacional de fondo, simbolizando el progreso tecnológico y la transformación digital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que la próxima semana (sin especificar fecha), Roberto Samuel Capano Tripp, el titular del Proyecto Olinia, presentará en Palacio Nacional el prototipo final del primer auto eléctrico mexicano y en un evento público, el próximo 7 de junio. A partir de ese momento, comenzará el proceso de producción.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria detalló que el plan de fabricación contempla una asociación entre una empresa privada y el gobierno para definir cuál será la mejor opción para la fabricación en serie de Olinia.

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Subrayó la relevancia de que el grupo de investigación encargado del desarrollo permanezca vinculado al proyecto, con el objetivo de mantener la innovación en electromovilidad.

Sheinbaum Pardo resaltó que este grupo de investigación estará asociado a carreras de electromovilidad tanto en el Tecnológico Nacional de México como en el Instituto Politécnico Nacional.

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Estos son los precios de un auto Olinia

El primer auto eléctrico cien por ciento mexicano, desarrollado para ofrecer a la ciudadanía mexicana una opción de movilidad limpia y accesible, tendrá un precio de venta estimado entre 90 mil y 150 mil pesos por unidad.

El gobierno de México compartió los lineamientos de operación que planteará el proyecto automotriz. | (Jesús Aviles /Infobae México)

El vehículo estará disponible en tres modelos distintos: uno de uso personal, otro denominado de barrio y un tercero destinado a entregas de última milla, cubriendo así diferentes segmentos de movilidad y logística urbana.

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Esta diversificación en los modelos busca responder a las distintas necesidades de los usuarios, desde el transporte individual hasta el reparto de mercancías en zonas urbanas.

Estos son los avances de la supercomputadora Coatlicue

En cuanto al proyecto de la supercomputadora Coatlicue, proyecto presentado en noviembre de 2025, como el mayor desarrollo tecnológico de este tipo, este martes la presidenta informó que sus avances, los cuales están en que se creará un fondo especial destinado a su desarrollo.

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De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la administración busca consolidar un modelo en el que Coatlicue brinde servicios tanto al gobierno de México como a instituciones académicas.

Coatlicue estará compuesta por 15 mil GPU distribuidas en 7.500 chasis, con potencia equivalente a 400 mil computadoras estándar. | (Crédito: Presidencia)

La presidenta indicó que, una vez en funcionamiento, Coatlicue también podrá ofrecer servicios a empresas privadas mediante un esquema de pago.

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Detalló que María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, están encargados de definir los recursos y la estructura financiera del proyecto con la finalidad de asegurar su viabilidad y sostenibilidad.

Estos problemas resolverá Coatlicue

La supercomputadora mexicana permitirá abordar y resolver diversos problemas públicos que exigen una elevada capacidad de cómputo. Entre los beneficios identificados para el país, se encuentra la posibilidad de ejecutar investigación científica avanzada en sectores estratégicos, así como el respaldo a proyectos emprendedores que requieran infraestructura computacional especializada.

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Crédito: Presidencia

Además, Coatlicue ofrecerá servicios de cálculo masivo a empresas privadas, facilitando el acceso a recursos tecnológicos de alto nivel.

En cuanto a aplicaciones específicas, Coatlicue hará posible el análisis de imágenes del suelo y subsuelo, una herramienta clave para la exploración y producción de gas y petróleo. Asimismo, procesará datos relacionados con el consumo de energía, contribuyendo a la optimización y el ahorro eléctrico, entre otros asuntos.

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