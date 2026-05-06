México

Supercomputadora Coatlicue y auto Olinia cada vez más cerca de ser una realidad, anuncia Sheinbaum

El primer auto eléctrico mexicano, proyecto Olinia, será presentado el 7 de junio en un evento público

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer sonriente, identificada como la presidenta, saliendo de un coche blanco con la bandera de México y racks de servidores al fondo.
La presidenta de México sonríe mientras sale de un coche, con un centro de datos y la bandera nacional de fondo, simbolizando el progreso tecnológico y la transformación digital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que la próxima semana (sin especificar fecha), Roberto Samuel Capano Tripp, el titular del Proyecto Olinia, presentará en Palacio Nacional el prototipo final del primer auto eléctrico mexicano y en un evento público, el próximo 7 de junio. A partir de ese momento, comenzará el proceso de producción.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria detalló que el plan de fabricación contempla una asociación entre una empresa privada y el gobierno para definir cuál será la mejor opción para la fabricación en serie de Olinia.

PUBLICIDAD

Subrayó la relevancia de que el grupo de investigación encargado del desarrollo permanezca vinculado al proyecto, con el objetivo de mantener la innovación en electromovilidad.

Sheinbaum Pardo resaltó que este grupo de investigación estará asociado a carreras de electromovilidad tanto en el Tecnológico Nacional de México como en el Instituto Politécnico Nacional.

PUBLICIDAD

Estos son los precios de un auto Olinia

El primer auto eléctrico cien por ciento mexicano, desarrollado para ofrecer a la ciudadanía mexicana una opción de movilidad limpia y accesible, tendrá un precio de venta estimado entre 90 mil y 150 mil pesos por unidad.

El gobierno de México compartió los lineamientos de operación que planteará el proyecto automotriz. | (Jesús Aviles /Infobae México)
El gobierno de México compartió los lineamientos de operación que planteará el proyecto automotriz. | (Jesús Aviles /Infobae México)

El vehículo estará disponible en tres modelos distintos: uno de uso personal, otro denominado de barrio y un tercero destinado a entregas de última milla, cubriendo así diferentes segmentos de movilidad y logística urbana.

Esta diversificación en los modelos busca responder a las distintas necesidades de los usuarios, desde el transporte individual hasta el reparto de mercancías en zonas urbanas.

Estos son los avances de la supercomputadora Coatlicue

En cuanto al proyecto de la supercomputadora Coatlicue, proyecto presentado en noviembre de 2025, como el mayor desarrollo tecnológico de este tipo, este martes la presidenta informó que sus avances, los cuales están en que se creará un fondo especial destinado a su desarrollo.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la administración busca consolidar un modelo en el que Coatlicue brinde servicios tanto al gobierno de México como a instituciones académicas.

Coatlicue estará compuesta por 15 mil GPU distribuidas en 7.500 chasis, con potencia equivalente a 400 mil computadoras estándar. | (Crédito: Presidencia)
Coatlicue estará compuesta por 15 mil GPU distribuidas en 7.500 chasis, con potencia equivalente a 400 mil computadoras estándar. | (Crédito: Presidencia)

La presidenta indicó que, una vez en funcionamiento, Coatlicue también podrá ofrecer servicios a empresas privadas mediante un esquema de pago.

Detalló que María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, están encargados de definir los recursos y la estructura financiera del proyecto con la finalidad de asegurar su viabilidad y sostenibilidad.

Estos problemas resolverá Coatlicue

La supercomputadora mexicana permitirá abordar y resolver diversos problemas públicos que exigen una elevada capacidad de cómputo. Entre los beneficios identificados para el país, se encuentra la posibilidad de ejecutar investigación científica avanzada en sectores estratégicos, así como el respaldo a proyectos emprendedores que requieran infraestructura computacional especializada.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Además, Coatlicue ofrecerá servicios de cálculo masivo a empresas privadas, facilitando el acceso a recursos tecnológicos de alto nivel.

En cuanto a aplicaciones específicas, Coatlicue hará posible el análisis de imágenes del suelo y subsuelo, una herramienta clave para la exploración y producción de gas y petróleo. Asimismo, procesará datos relacionados con el consumo de energía, contribuyendo a la optimización y el ahorro eléctrico, entre otros asuntos.

Google icon

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumSupercomputadoraCoatlicuePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Primer Simulacro Nacional 2026: desactivan las alarmas y altavoces

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Primer Simulacro Nacional 2026: desactivan las alarmas y altavoces

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Se lleva a cabo el simulacro al interior del transporte público

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Se lleva a cabo el simulacro al interior del transporte público

Pensión del Bienestar 2026: quiénes cobran hoy miércoles 6 de mayo

Entregas organizadas por orden alfabético continúan durante el mes con incremento en el apoyo económico para beneficiarios

Pensión del Bienestar 2026: quiénes cobran hoy miércoles 6 de mayo

Así se vivió el Primer Simulacro Nacional 2026

Este ejercicio permite evaluar protocolos, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, fortalecer la coordinación entre dependencias y fomentar la cultura de protección civil

Así se vivió el Primer Simulacro Nacional 2026

Afición de Chivas explota contra la FMF por ultimátum a seleccionados: “La concentración es grabar comerciales”

Tras una queja de Amaury Vergara, la federación comunicó que todo jugador que no se presentara a la concentración quedaría excluido de la lista final para la Copa de la FIFA 2026

Afición de Chivas explota contra la FMF por ultimátum a seleccionados: “La concentración es grabar comerciales”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldesa de Uruapan cuestiona protección a funcionarios tras asesinato de Carlos Manzo: “Te dejaron solo”

Alcaldesa de Uruapan cuestiona protección a funcionarios tras asesinato de Carlos Manzo: “Te dejaron solo”

Capturan a “El Tyson”, implicado en ataques contra policías y atentados con explosivos en Durango

Fiscalía de Zacatecas descarta participación de policías en caso de siete asesinados en Tepezalá, Aguascalientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de mayo: detienen a líder de Los Linos en Morelos

Gobernador de BCS defiende a Rocha Moya y pide a Estados Unidos “bajarle dos rayitas”

ENTRETENIMIENTO

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP si no conseguiste boleto: esta es la zona visible al escenario

Alexis Ayala reaparece con Cinthia Aparicio y lanza mensaje que desata polémica: “Madurez es contar la historia completa”

¿Javier Ceriani en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras presunta demanda colectiva de Nodal, Belinda y más

¿Alianza contra Nodal? Encuentro entre Cazzu y Ceriani en EEUU genera polémica y especulaciones

DEPORTES

Agente de Erling Haaland asegura que Gil Mora apunta para ir a Europa tras el Mundial 2026

Agente de Erling Haaland asegura que Gil Mora apunta para ir a Europa tras el Mundial 2026

Afición de Chivas explota contra la FMF por ultimátum a seleccionados: “La concentración es grabar comerciales”

Jugadores de Chivas regresan a Guadalajara pese a advertencia de la Federación Mexicana ¿Se quedan sin Mundial?

Tunden a Miguel Herrera por nombrarse mejor entrenador que André Jardine: “¡No digas mam... Piojo!”

Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026: fechas, horarios y dónde ver en México