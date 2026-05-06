México

Afición de Chivas explota contra la FMF por ultimátum a seleccionados: “La concentración es grabar comerciales”

Tras una queja de Amaury Vergara, la federación comunicó que todo jugador que no se presentara a la concentración quedaría excluido de la lista final para la Copa de la FIFA 2026

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Ilustración de un hombre con barba y gorra, vestido con chaqueta rayada roja y blanca de Chivas, frente a aficionados en un estadio con banderas y bengalas
Ilustración de Amaury vergara hecha por aficionados de las Chivas y difundida en X. (X)

Una excepción hecha por la Selección Nacional de México para que dos seleccionados del club Toluca puedan jugar el partido de vuelta de las semifinales de CONCACAF Champions Cup derivó en un conflicto con Amaury Vergara, propietario de Chivas, club mexicano que más jugadores aporta a la prelista de Javier “El Vasco” Aguirre.

Este miércoles 6 de mayo, Alexis Vega y Jesús Gallardo tenían que integrarse a la concentración; sin embargo, obtuvieron un permiso especial para afrontar la vuelta de la Champions Cup, donde el Toluca recibirá al LAFC con una desventaja de un gol.

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Mediante su cuenta en X —antes Twitter—, Amaury Verga criticó el incumplimiento de acuerdos preestablecidos entre dueños y exigió un trato igualitario para su club.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Horas después, medios locales reportaron que Luis Romo, Raúl “Tala” Rangel, Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González acudieron a Verde Valle para ponerse a las órdenes de Diego Milito.

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Brian Gutiérrez, quien volaba de Chicago a México, haría lo mismo, según fuentes al interior del club.

Respuesta de la FMF a Amaury Vergara

Paralelamente, a través de sus cuentas oficiales, la Selección Nacional de Futbol informó que aquellos convocados que no reporten el 6 de mayo quedarán fuera del mundial.

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre.
Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.
El Tri dejó en claro que hay estatutos qué seguir si se desea formar parte del equipo que represente al país en el Mundial.
El Tri dejó en claro que hay estatutos qué seguir si se desea formar parte del equipo que represente al país en el Mundial. (TW Selección Mexicana)

Afición de Chivas explota contra la FMF

La concentración extendida de la Selección Nacional de México de cara a la Copa de la FIFA 2026 generó controversia desde su anuncio. Analistas y aficionados consideraron que la propuesta, definida para garantizar la mejor preparación de la selección de cara al Mundial, podría afectar a clubes con más convocados.

Las críticas aumentaron luego del partido de ida de los cuartos de final entre Tigres y Chivas. El equipo de Diego Milito perdió el encuentro por marcador de 1-3 en el Estadio Universitario, lo que obliga al “Rebaño Sagrado” a ganar la vuelta por dos goles de diferencia y aprovechar su mejor posición en la tabla.

En X, la afición rojiblanca manifestó su respaldo a Amury Vergara y su rechazo ante lo que consideraron un trato injusto para el club.

Captura de pantalla de dos tweets; el primero muestra un video de personas en un bar y el segundo, un hombre con camiseta de fútbol entre una multitud
Aficionados arremetieron contra la Selección Mexicana de Futbol. (X)

Reacciones:

  • “No te dejes amenazar, Amaury, estamos contigo, cabr**”.
  • “Carlos Vela siempre tuvo razón sobre la Selección Mexicana”
  • “La concentración es grabar comerciales”
  • “Ahora sí sacan comunicado y todo, pero a Toluca le permitieron tener ventaja, mientras que a Chivas lo desmantelaron”

Hasta la redacción de este artículo, Amaury Vergara no había hecho declaraciones públicas en torno a la postura de la Federación Mexicana de Futbol.

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