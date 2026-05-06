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Robo en empresa de seguridad en Chihuahua deja armas y miles de cartuchos desaparecidos

Delincuentes sustrajeron 14 armas, más de dos mil cartuchos y un vehículo de una empresa avalada por autoridades

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Oficina desordenada con cajas de armas vacías, fundas Glock, municiones en el escritorio, estantes metálicos y caja fuerte abiertos. Logotipo de "Private Chihuahua" y monitor CCTV.
Armas similares a las sustraídas, utilizadas por empresas de seguridad privada con licencia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Chihuahua, Chih.- Un robo ocurrido a plena luz de la mañana en la colonia San Felipe encendió las alertas en el sector de seguridad privada, luego de que un grupo aún no identificado sustrajera armamento y municiones de las oficinas de la empresa Nuevo Grupo Trece de Chihuahua S.A. de C.V., legalmente registrada ante autoridades estatales y federales.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua, el incidente se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando se activó la alarma del inmueble ubicado en la calle J. Domínguez de Mendoza, casi esquina con División del Norte. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras el reporte, sin detectar irregularidades en una primera revisión.

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No fue sino hasta cerca de las 9:00 horas, cuando el personal de la empresa arribó a las instalaciones, que se confirmó el robo. De inmediato, se notificó a las autoridades correspondientes.

Detalles del armamento sustraído

Según la declaración de la empresa afectada, los responsables lograron llevarse 12 armas cortas marca Glock, calibre .380, así como dos armas largas, cuyo calibre no fue especificado. Además, se reportó el robo de más de dos mil cartuchos calibre 9 milímetros y un vehículo Dodge Ram 700.

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Las autoridades estatales precisaron que el armamento no pertenece al Estado, sino que forma parte de una licencia colectiva particular, lo que significa que su uso está autorizado exclusivamente para la empresa bajo regulación federal.

Primer plano de una mano disparando una pistola semi-automática Glock, con un intenso fogonazo anaranjado y cartuchos de bala en el aire
12 armas cortas fueron sustraídas de la empresa de seguridad. (AP/Alex Brandon/File)

Empresa con registro, pero con antecedentes administrativos

Nuevo Grupo Trece de Chihuahua S.A. de C.V. forma parte del padrón de la Policía Bancaria, Comercial e Industrial de la SSPE, dentro de un listado de 388 empresas que cumplen con documentación en regla. Además, aparece en el registro 82 del documento federal “Relación de Empresas de Seguridad Privada que Cuentan con Licencia Particular Colectiva de Portación de Armas de fuego en Diferentes Modalidades”, correspondiente a 2026.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la empresa cuenta con autorización desde 2010 para operar servicios de escolta bajo el registro DGSP/051-10/1517, con vigencia hasta el 29 de julio de este año.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un aviso en el que se informó sobre una amonestación administrativa contra la empresa. Las irregularidades detectadas no fueron consideradas graves, pero incluyeron omisiones en el registro de personal, uniformes, equipo de cómputo y sistemas de videovigilancia (CCTV), en incumplimiento de diversos artículos de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Investigación en curso

Por estos hechos, la Fiscalía de Distrito Zona Centro inició una carpeta de investigación, aun cuando hasta el cierre de esta edición no se había formalizado una denuncia. Las autoridades buscan determinar cómo se concretó el robo pese a la activación de la alarma y la presencia inicial de policías sin hallazgos.

El caso abre cuestionamientos sobre los protocolos de revisión, la seguridad en instalaciones privadas que resguardan armamento y la posible vulnerabilidad en empresas certificadas.

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