México

Quién es Lorenzo ‘N’, el michoacano que controlaba la plaza de Manzanillo bajo el resguardo del CJNG

La captura se suma a una serie de golpes contra el cártel en Colima que incluyen la desarticulación de la célula “Cobra” y el arresto de ocho policías municipales por vínculos con la organización

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Golpe al CJNG en Colima: detienen a "El Chuky", presunto jefe de plaza ligado a varios delitos
El sujeto capturado (X/@MarthaIBerraA)

La captura de Lorenzo ‘N’, alias ‘El Chuky’, representó uno de los golpes más recientes de las autoridades mexicanas contra el crimen organizado en Colima, tras una persecución exhaustiva en su contra el pasado 4 de mayo en la zona exclusiva de Bahía de Santiago, Manzanillo.

El capo, originario de Michoacán, intentó pasar inadvertido en el norte del país, cuando las corporaciones lo ubicaron mediante vigilancia aérea con drones. El uso de esa tecnología permitió planificar el arresto sin que se produjera ningún intercambio de disparos con su esquema de seguridad.

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Bajo este contexto, las autoridades lo identificaron como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, y uno de los principales generadores de violencia en la región portuaria.

De acuerdo con los reportes, el capo es vinculado a delitos de homicidios, secuestros, extorsiones y el control de la red de drogas en Manzanillo; así como de distribución y venta de narcóticos en otros municipios de Colima por parte del CJNG.

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Sin embargo, la orden de aprehensión vigente que pesaba sobre él fue por homicidio calificado, por lo que fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, marcando un golpe relevante contra las operaciones delictivas en el puerto.

detienen a "El Chuky", presunto jefe de plaza del CJNG Colima
El sujeto capturado (Especial)

El CJNG en Colima: presencia constante y golpes recientes

En Colima, el CJNG mantiene presencia constante en varios municipios del estado, lo cual ha provocado que las autoridades estatales intensifiquen los operativos de seguridad en las inmediaciones de la región.

Una de ellos ocurrió el pasado 18 de abril, cuando los elementos de seguridad desarticularon la célula “Cobra”, considerada parte de la estructura de la organización.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, explicó que lograron desactivar y anular la capacidad operativa de ese grupo tras identificar su modo de operar mediante trabajos de inteligencia. En esa acción, tres individuos fueron capturados con armas de fuego, y otros tres murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

No obstante, la influencia del CJNG en Colima no solo se limita a células armadas. Ocho elementos de la Policía Municipal de Manzanillo fueron arrestados el 15 de abril por supuestamente facilitar información a la organización criminal.

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Para el 20 de abril, los policías detenidos ya habían sido vinculados a proceso, acusados por asociación delictuosa y uso indebido de información. Los nombres de los agentes implicados fueron difundidos por las autoridades estatales.

Con ello, la detención de El Chuky formó parte de una ofensiva que busca frenar la expansión y el dominio del CJNG en el puerto y otras zonas estratégicas del estado, a fin de reducir los índices delictivos en Colima.

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