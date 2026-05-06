Pensión del Bienestar 2026: quiénes cobran hoy miércoles 6 de mayo

La Pensión Bienestar para adultos mayores realiza sus depósitos de mayo-junio 2026 de forma escalonada y directa para evitar aglomeraciones.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa con la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre mayo-junio bajo un esquema ordenado. El depósito se realiza de forma directa y escalonada, con base en la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Este mecanismo busca evitar aglomeraciones y garantizar un flujo eficiente en la entrega del recurso. Además, el apoyo económico ya refleja un incremento reciente, al pasar de 6,200 a 6,400 pesos por persona, como parte de los ajustes implementados.

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Impulsado por el Gobierno de México, este programa mantiene como objetivo principal fortalecer el ingreso de las personas adultas mayores, facilitando su acceso a condiciones de mayor estabilidad.

Quién recibe el pago este 6 de mayo

Cada beneficiario recibe 6,400 pesos, reflejando el reciente aumento en la Pensión Bienestar decidido por el Gobierno de México. - (Gobierno de México)

La distribución de los depósitos se realiza de manera progresiva durante mayo, siguiendo un calendario alfabético previamente definido. Este modelo permite que cada beneficiario identifique con claridad el día en que recibirá su apoyo.

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Para este miércoles 6 de mayo de 2026, el pago corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra C. Así, el proceso mantiene un orden que reduce posibles retrasos o saturaciones.

El uso de la tarjeta del Bienestar permite que los recursos lleguen sin intermediarios, lo que fortalece la transparencia y la rapidez en la entrega del dinero.

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Calendario oficial de depósitos

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

La dispersión del apoyo se realiza entre el 4 y el 27 de mayo, siguiendo este orden:

Letra A | lunes 4 de mayo de 2026

Letra B | martes 5 de mayo de 2026

Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026

Letra C | jueves 7 de mayo de 2026

Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026

Letra G | lunes 11 de mayo de 2026

Letra G | martes 12 de mayo de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026

Letra L | jueves 14 de mayo de 2026

Letra M | viernes 15 de mayo de 2026

Letra M | lunes 18 de mayo de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026

Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Requisitos y alcance del programa

Con la entrega periódica y organizada de recursos, la Pensión Bienestar fortalece la estabilidad económica de millones de personas adultas mayores en México.

Para acceder al apoyo es necesario presentar documentación básica como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número de contacto. Estos requisitos permiten validar la identidad del beneficiario dentro del padrón.

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En caso de contar con una persona auxiliar, también se solicita un documento que acredite el vínculo, conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes.

Este esquema se mantiene como una de las principales estrategias sociales del país, al ofrecer ingresos periódicos a personas adultas mayores mediante un sistema organizado que prioriza la entrega directa y sin intermediarios.

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