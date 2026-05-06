Óscar de la Hoya crítica a la pelea Canelo vs Mbilli y asegura que la carrera del mexicano va en caída: “No lo culpo”

El próximo enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli tomaría lugar el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. (Crédito: REUTERS)

El próximo enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli tomaría lugar el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. Aunque aún no existe confirmación oficial, la expectativa crece alrededor de este duelo que marcaría un nuevo capítulo para el boxeo internacional.

El combate surge en un contexto de grandes cambios en la división supermediana. Christian Mbilli, boxeador de raíces francesas, ostenta el cinturón del CMB tras el retiro de Terence Crawford, quien dejó vacantes todos sus títulos. Esta será la primera defensa del pugilista francés, en un escenario que podría consolidar su posición o abrir la puerta al regreso del púgil mexicano a la cima.

PUBLICIDAD

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Óscar de la Hoya crítica la pelea Canelo vs Mbilli y asegura que la carrera del tapatío va en caída

Óscar de la Hoya cuestionó la posible pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Christian Mbilli. El promotor sostuvo que no le gusta el combate, sobre todo porque no se realizaría en Estados Unidos.

“Otra vez tenemos que ver una pelea a las 9:00 a.m. No soy fanático de eso. Me hubiera encantado que Canelo peleara aquí en Vegas en septiembre, con todos sus fans animándolo”, señaló en entrevista con Fight Hub TV.

PUBLICIDAD

El exboxeador consideró que el mexicano está cerca del retiro y entiende que busque asegurar su futuro. “Creo que si lo piensas, todo peleador tiene su punto máximo y luego empiezas a ver una caída clara, y Canelo está justo ahí”, afirmó De la Hoya. Añadió que no culpa a Álvarez por “tomar el dinero y correr”, pero insiste en que todavía podría enfrentar a rivales de mayor nivel.

Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)

Canelo en la búsqueda de un campeonato mundial

La última aparición de Canelo Álvarez en el ring se produjo el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde perdió de manera unánime ante Terence Crawford. Los jueces otorgaron tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del estadounidense, lo que significó la pérdida de los cuatro cinturones de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB) para el tapatío.

PUBLICIDAD

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

El revés ante Crawford no solo supuso un golpe deportivo para Álvarez, sino que también implicó un periodo de recuperación física. Tras la derrota, el mexicano fue sometido a una cirugía de codo, lo que le obligó a aplazar su regreso y no pelear en mayo como estaba previsto. Ahora, con 35 años y una trayectoria de 63 victorias —39 de ellas por nocaut—, tres derrotas y dos empates, busca una nueva oportunidad de recuperar su estatus mundial.