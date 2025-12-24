México

México: cotización de cierre del euro hoy 24 de diciembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 21,13 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,09% si se compara con los 21,15 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un ascenso 0,09%; aunque desde hace un año acumula aún una bajada del 0,65%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días anteriores, cambió el sentido del resultado anterior, donde se saldó con un incremento del 0,03%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia definida. La volatilidad referente a estos siete días presentó un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

El peso mexicano y el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Del súper peso a la depreciación

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Conciertos en el Zócalo de CDMX: esta es la lista de cantantes, grupos y famosos que se presentaron este 2025

Desde baladas, pop, rock, música urbana y demás, fueron parte de los géneros que hicieron cantar, bailar y vibrar a los capitalinos en la Plaza la Constitución de la Ciudad de México

Conciertos en el Zócalo de

Perspectivas del T-MEC rumbo a 2026: oportunidades para atraer inversión extranjera en México

Los desafíos incluyen reglas de origen, sector energético, digitalización y política comercial de EEUU

Perspectivas del T-MEC rumbo a

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 24 de diciembre en vivo: tránsito lento en Boulevard Miguel Alemán de Toluca

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: esta es la razón por la que no te pueden entregar la tarjeta

El plástico será indispensable para que los nuevos becarios puedan cobrar su dinero

Becas Rita Cetina y Benito

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 24 de diciembre

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en el Valle de México

Cuál es la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a sujetos

Dan prisión preventiva a sujetos que llevaban 37 millones de pesos en camioneta blindada sobre Naucalpan, Edomex

Trasladan a Puente Grande a cuñado y suegro de Iván Archivaldo tras su captura en Zapopan

“El Mochaorejas” obtiene absolución por secuestro, pero seguirá en prisión por otros delitos

Previo a Navidad, Rocha Moya pide “serenidad y reflexión” en Sinaloa pese a nueva alza de violencia | Video

Dan 20 años de prisión a “Valdo”, integrante de Los Chapitos involucrado en el “Culiacanazo” de 2019

ENTRETENIMIENTO

Cibad Hernández revela el origen

Cibad Hernández revela el origen de su relación con Alicia Villarreal tras rumores de infidelidad

Las 100 mejores canciones de Navidad para la cena, según la Inteligencia Artificial

De Shakira a Gaga, Oasis y Bad Bunny: los conciertos en México que definieron al 2025

Exnovia de Héctor Klünder anuncia confesiones sobre su ruptura y el romance con Tammy Parra: “Les voy a dar el chismecito completo”

Santa Claus también es mexicano: así lo interpretaron en el cine nacional e internacional

DEPORTES

NBA en Navidad: agenda y

NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México

Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano que es investigado por violencia familiar

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México

Juan Brunetta recibe críticas en redes al afirmar que la Liga MX “está un escalón más arriba” que el fútbol argentino

Muere Ricardo Contreras, exdirigente de la Federación Mexicana de Boxeo