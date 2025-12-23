Desechan amparo de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sobre su presunta privación ilegal de la libertad

El hombre fue recapturado en Chihuahua (Cuartoscuro)

Un juez determinó desechar el amparo promovido por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el que argumentaba una presunta privación ilegal de la libertad en su contra.

La decisión del juez Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, fue informada el 23 de diciembre.

El juez llegó a la resolución debido a que Duarte Jáquez no ratificó la demanda de garantías, la cual contaba con una suspensión de plano contra actos reclamados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe destacar que César Duarte actualmente está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, un penal de máxima seguridad y que es mejor conocido como El Altiplano.

Foto: CUARTOSCURO

Fue el pasado 13 de diciembre que la FGR informó la medida de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua quien quedó bajo la medida de prisión preventiva.

Es investigado por un fraude de más de 70 millones de pesos

Los reportes indican que el exfuncionario estaría relacionado con un fraude de 73 millones de pesos, el cual era realizado a través de la simulación de apoyos económicos a ganaderos.

