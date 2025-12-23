Dan más de 160 años de prisión a “El Barney”, hombre que secuestró y abusó de tres mujeres en Edomex

"El Barney" también deberá pagar más de un millón de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la condena en contra de Rubén Castillo Colín, un sujeto conocido con el apodo El Barney y quien fue hallado culpable de privar de la libertad a dos menores de edad y a una adulta.

Castillo Colín recibió una sentencia de 162 años y seis meses de prisión por hechos registrados el 14 de septiembre de 2024, fecha en la que dos menores fueron llevadas por Michelle “N” al sitio donde vivía El Barney, en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, en Toluca.

El Barney amenazó a las víctimas con que no podían salir del inmueble o de lo contrario tomaría represalias contra su familia, según informó la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 22 de diciembre.

No las dejaba salir solas y abusaba de ellas

Desde el momento en el que las menores llegaron al sitio, El Barney, valiéndose de la violencia obligó a las víctimas a realizar una serie de tareas tales como barrer, trapear, cocinar e ir por la comida sin que pudieran salir solas.

El hombre condenado (FGJEM)

Para lograr lo anterior diversas personas estaban al tanto de las acciones de las menores, estas últimas vivían bajo la amenaza de que si escapaban saldrían heridas.

Aunado a lo anterior, en octubre de 2024 las víctimas fueron abusadas sexualmente por el sujeto recientemente condenado, hechos que sucedieron en por lo menos dos ocasiones.

Se presentó como miembro de un grupo criminal para amenazar a la madre

El Barney también acudió al domicilio donde vivía la madre de una de las menores con el objetivo de exigir un millón de pesos para liberar a la víctima. Para impedir que la persona adulta presentara una denuncia Castillo Colin aseguró formar parte de un grupo criminal con orígenes en Jalisco.

Asimismo, las agresiones sexuales continuaron y en una ocasión, cuando El Barney trató de abusar de otra víctima, fue que esta última logró salir del sitio y llamar la atención de elementos de seguridad.

La Fiscalía del Edomex anunció la sentencia contra el hombre (FGJEM)

“Logró defenderse y huir de la casa y pedir auxilio a Policías de Investigación, quienes, al conocer los hechos, acudieron al domicilio donde detuvieron al ahora sentenciado y rescataron a las víctimas menores de edad”, es parte del informe de la Fiscalía del Edomex.

Además de los años tras las rejas, El Barney deberá cubrir una multa de 1 millón 954 mil 960 pesos y la reparación del daño por 325 mil 710 pesos.

