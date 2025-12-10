México

La FGR acusó a César Duarte por presunto desvió de recursos mediante empresas ganaderas

Los cargos fueron revelados este 9 de diciembre durante la audiencia inicial del ex gobernador de Chihuahua

César Duarte (Cuartoscuro)
César Duarte (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, al intentar ocultar más de 76 millones de pesos de los 96 millones que supuestamente desvió durante su gobernatura.

Los recursos habrían sido destinados a empresas vinculadas a él y a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

Los cargos hacia el ex gobernador fueron presentados este 9 de diciembre durante su audiencia inicial en el penal del Altiplano, la cual habría intentado desestimar su defensa.

La acusación señala que el exmandatario habría utilizado recursos públicos para beneficiar a sus compañías ganaderas.

Cargos presentados por la FGR contra César Duarte

Según reportes, durante la audiencia de formulación de imputación, la autoridad judicial rechazó la petición de la defensa de Duarte para suspender el evento y permitió que se expusieran las pruebas del caso.

En la audiencia, la FGR habría señaló la presunción de que César Duarte realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Supuestamente el ex gobernador intentó ocultar el origen de más 76 millones de pesos, de los 96 millones que presuntamente desvió cuando fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016.

El ex gobernador fue detenido
El ex gobernador fue detenido el pasado lunes 8 de diciembre. Foto: CUARTOSCURO

Según informes, estas serían las empresas relacionadas con el presunto desvío de los recursos.

  • Unión Ganadera Regional División del Norte 
  • Financiera División del Norte
  • Pavimentos y Servicios El Parral 
  • Hidroponia El Parral

Durante la audiencia, las autoridades sostuvieron que César Duarte fue accionista mayoritario y presidente del consejo de Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.

Además, señalaron que las empresas Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, también estarían relacionadas, detallando que su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, fue representante legal y socia.

De acuerdo con la acusación presentada, los fondos, en principio destinados a la compra de ganado y equipamiento para el sector ganadero de Chihuahua, fueron transferidos a las empresas señaladas mediante esquemas de subsidios y convenios. Asimismo, se supuso que ese dinero habría terminado en cuentas Duarte, su esposa y sus hijos.

Según reportes, ese dinero también habría sido utilizado para pagar la deuda de una tarjeta de crédito, de la entidad financiera American Express, a nombre de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte.

Según reportes, el Ministerio Público incorporó dictámenes contables y fiscales de la Auditoría Superior de Chihuahua que detectaron un conflicto de intereses, pues los fondos públicos beneficiaron a compañías de directas a Duarte, lo que constaría en los informes presentados ante el tribunal.

Asimismo, según informes de medios nacionales, este 9 de diciembre la FGR también anexó como pruebas las declaraciones patrimoniales y fiscales de Duarte, junto a registros bancarios que demuestran numerosas transferencias hacia cuentas personales y familiares.

Otros presuntos vinculados en el esquema de César Duarte

En la trama, según reportes, figura también Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y presunto tesorero de las empresas de Duarte, a quien la Fiscalía señala como colaborador en el esquema de desvío.

Presuntamente los datos fiscales y bancarios obtenidos documentan la ruta del dinero público hacia los beneficiarios principales del entorno de Duarte.

Reportes de la audiencia han detallado que la FGR presentó más de 100 datos en contra del ex gobernador de Chihuahua.

