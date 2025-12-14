México

Procesan a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de lavar más de 70 millones de pesos

El exfuncionario permanecerá detenido el penal de máxima seguridad del Altiplano

(Infobae)
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, acción que habría realizado por un monto de 73 millones de pesos.

INFORMACIÓN EN DESRROLLO...

