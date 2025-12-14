Procesan a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de lavar más de 70 millones de pesos

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero , acción que habría realizado por un monto de 73 millones de pesos.

