Procesan a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de lavar más de 70 millones de pesos

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, acción que habría realizado por un monto de 73 millones de pesos.
INFORMACIÓN EN DESRROLLO...
Más Noticias
El Colectivo Hasta Encontrarles invita a crear esferas navideñas con rostros de personas desaparecidas en CDMX
Colectivos de búsqueda replican acciones simbólicas en Navidad 2025
Ataque armado en bar de Tijuana, Baja California, deja dos muertos y tres detenidos
Las autoridades informaron la muerte de una mujer y un joven tras un tiroteo en un establecimiento de la ciudad
Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca
El temblor ocurrió a las 13:35 horas, a una distancia de 56 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.1 km
Mamá abandonó a su bebé en la calle y su papá logró la custodia: “No tuve padres y quiero que él si me tenga”
Conduce un camión de basura pero eso no le impide sacar adelante a su hijo, asegura que no le faltará amor y cuidado luego de que fue abandonado por su pareja una fría madrugada en Chicoautla
Manifestante señala que hay gente del PRI y el PAN en la marcha
El asistente revelóp a Infobae México que hay políticos presentes de los partidos infiltrados en la protesta
MÁS NOTICIAS