México

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

Los químicos asegurados fueron el resultado de decomisos realizados en el estado de Baja California

Autoridades informaron que los precursores
Autoridades informaron que los precursores decomisados en Baja California fueron incinerados por una empresa del Edomex. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, coordinó la destrucción de más de 3 toneladas y 3 mil litros de precursores químicos.

Los líquidos y los solidos fueron incinerados con métodos especializados para garantizar la destrucción.

De acuerdo con información, los materiales fueron asegurados en diversos operativos realizados en Baja California y entregados para su eliminación por el Ministerio Público Federal (MPF) a una empresa especializada ubicada en el Estado de México.

Las cifras detalladas indican que fueron 3 mil 75 kilos con 997 gramos y 300 miligramos la cantidad de solidos destruidos. Mientras que en los líquidos, fueron 3 mil 749 litros con 740 mililitros.

Sólidos incinerados tras las acciones de la FGR

Las autoridades detallaron que estas fueron las sustancias solidas destruidas y sus pesos individuales

  • 1 mil 699 kilos con 999 gramos y 700 miligramos de acetato de plomo
  • 104 kilos con 999 gramos y 100 miligramos de cianuro de sodio
  • 1 mil 254 kilos con 998 gramos y 800 miligramos de hidróxido de sodio

Líquidos incinerados en las acciones

Por su parte, también detallaron las cifras y tipo de líquidos incinerados.

  • 634 litros con 940 mililitros de acetona
  • 177 litros con 480 mililitros de ácido clorhídrico
  • 339 litros con 980 mililitros de alcohol etílico
  • 192 litros con 450 mililitros de cloruro de bencilo
  • 49 litros con 990 mililitros de residuos de fenil y propanona
  • 599 litros con 990 mililitros de residuos de cianuro de bencilo
  • 1 mil 199 litros con 980 mililitros de residuos de metanotiolato de sodio ferrocenocarboxaldehído pirrolidona
  • 394 litros con 970 mililitros de tolueno
Imágenes de la destrucción de
Imágenes de la destrucción de precursores químicos. Crédito: FGR

Durante el proceso estuvieron presentes autoridades ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) adscrita a Baja California, peritos de la FGR y representantes del Órgano Interno de Control (OIC). Ellos verificaron el conteo, pesaje, cantidad y tipo de precursores destruidos.

Estas acciones forman parte de las estrategias federales de combate a la producción de drogas sintéticas en el país.

Otras destrucciones en el país

En hechos recientes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó una destrucción histórica de 540 mil dosis de narcóticos, equivalentes a 335 kilogramos de drogas, una cifra que representa un aumento de más del 235% respecto a procesos de destrucción en años anteriores.

Destrucción de narcóticos en la
Destrucción de narcóticos en la CDMX Crédito: FGJCDMX

Las acciones incluyeron sustancias que permanecieron bajo resguardo de las autoridades durante hasta cinco décadas, algunas de las cuales ya presentaban hongos, lo que suponía un riesgo sanitario.

Este fue el total incinerado:

  • 235 kilos que correspondían a más de 5 mil 117 averiguaciones previas iniciadas desde 1970.
  • 100 kilos restantes derivaron de 599 investigaciones abiertas en 2025.

Las drogas fueron analizadas por peritos en química y trasladadas bajo estricta vigilancia a instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en Teotihuacán, Estado de México.

El evento contó con la presencia de funcionarios de la FGJCDMX y representantes militares.

Según autoridades, esta medida fortalece la seguridad jurídica, protege la salud pública y garantiza la transparencia en el manejo de bienes decomisados.

