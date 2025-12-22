Confirman separación de cargo de elementos del Instituto Nacional de Migración por actos de corrupción

La mandataria en conferencia de prensa. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que en redes sociales circuló un video en el que un agente de migración estaba solicitando dinero a los connacionales que venían del país vecino, Estados Unidos.

Ante estas acciones, la mandataria solicitó que se investigaran los hechos y por posibles actos de corrupción fue posible separar de su cargo a los presuntos responsables.

" El jueves me mandaron un video de una persona del Instituto Nacional de Migración que salió en las redes sociales pidiéndole dinero a paisanos que vienen de EEUU a México. De inmediato le pedimos a la secretaria de gobernación y al titular del INM que revisaran el caso y estas personas fueron separadas de su cargo y se inició un proceso de investigación", sentenció.

Tras la difusión en redes sociales de un video donde personal del Instituto Nacional de Migración (INM) pide dinero a paisanos que regresan de Estados Unidos, se informó que los involucrados fueron separados de su cargo y se inició una investigación. (Presidencia)

“Vamos a generar un esquema para todos los casos en los que haya reportes de algún acto de corrupción en cualquiera de las instituciones”, señaló la mandataria.

Agregó que “es un video que están tomando en el momento en el que un integrante del INM está solicitándoles dinero. Inmediatamente se tomaron cartas en el asunto”

A pesar de esta situación, en días anteriores el INM puso a disposición de “los paisanos”, líneas telefónicas para denunciar extorsión, abuso de autoridad y maltrato durante su estancia en México.

***Información en desarrollo***