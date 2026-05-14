México

Guerra por control de rutas de gas LP desata ataque armado y caos en hospital de la GAM: hay tres muertos y dos detenidos

Un enfrentamiento armado presuntamente relacionado con la disputa por rutas de distribución de gas LP dejó tres muertos y disturbios en la Clínica 29 del IMSS, en Gustavo A. Madero

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La balacera entre repartidores de gas LP dejó dos muertos y movilizó a policías y personal de emergencia en la GAM. (X @c4jimenez)
La balacera entre repartidores de gas LP dejó dos muertos y movilizó a policías y personal de emergencia en la GAM. (X @c4jimenez)

Una presunta disputa por el control de rutas de distribución de gas LP provocó una balacera entre repartidores en la colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero, dejando un saldo de tres personas muertas, dos lesionadas y dos detenidos, además de disturbios dentro de la Clínica 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Estado de Baja California Sur y Estado de Morelos, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y una fuerte movilización policiaca.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos al sector Pradera, acudieron al sitio tras recibir el reporte de disparos; sin embargo, al llegar encontraron únicamente indicios balísticos y la zona parcialmente vacía, debido a que los lesionados ya habían sido trasladados por sus familiares y compañeros a distintos hospitales.

La calle fue acordonada mientras peritos y agentes iniciaban las investigaciones correspondientes.

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Ataque armado contra repartidores de gas

De acuerdo con los primeros reportes, varios repartidores de gas LP se encontraban reunidos afuera de un domicilio cuando dos hombres a bordo de motocicletas llegaron al lugar y comenzaron a reclamarles.

El ataque dejó 2 personas muertas. (x @c4jimenez)
El ataque dejó 2 personas muertas. (x @c4jimenez)

Según la declaración del padre de Víctor y John —dos de las víctimas— los agresores portaban un arma larga con la que amenazaron al grupo. En medio de la confrontación, otro hombre que acompañaba a los gaseros también sacó un arma de fuego.

La tensión escaló rápidamente y comenzaron las detonaciones.

“Llegaron esos cabrones y nos comenzaron a balacear, nosotros no les hicimos nada, somos personas chambeadoras”, relató el padre de los jóvenes a las autoridades capitalinas.

Tras el ataque, los agresores huyeron en motocicleta, mientras familiares y compañeros trasladaron a los heridos en vehículos particulares a la Clínica 29 del IMSS y al Hospital General de La Villa.

Pese a los esfuerzos médicos, tres de los lesionados murieron debido a la gravedad de las heridas.

Gaseros CDMX (Foto: Cuartoscuro)
El ataque armado se habría dado entre piperos de gas. (Foto: Cuartoscuro)

La SSC informó que la agresión derivó de una discusión entre conductores de pipas de gas y sujetos que llegaron en motocicletas, quienes posteriormente intercambiaron disparos.

Un video difundido por el periodista Carlos C4 Jiménez deja ver el momento en el que comienza la discusión y cuando comienza la balacera. En el video se ve a dos de los heridos tratando de ponerse a salvo.

Caos y destrozos en la Clínica 29 del IMSS

La violencia no terminó en las calles.

Minutos después, la tensión se trasladó al Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 29 del IMSS, ubicado sobre Avenida 510, en la colonia Pueblo de San Juan de Aragón.

Familiares y conocidos de las víctimas acusaron presunta falta de atención médica por parte del personal del hospital, situación que desató empujones, golpes y destrozos dentro del inmueble.

De acuerdo con reportes policiales, algunos familiares agredieron a trabajadores de la clínica y personal de seguridad privada intervino para intentar contener la situación y sacar a varias personas del área de urgencias.

Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
Dos personas relacionadas con el caso fueron detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el conflicto escaló cuando un grupo intentó ingresar nuevamente por la entrada principal de ambulancias y, al ser bloqueados por policías y guardias, rompieron la puerta de cristal del acceso.

Elementos de la SSC acudieron de inmediato para reforzar la seguridad y tratar de calmar a los inconformes.

En el exterior del hospital permanecieron más de 50 personas entre familiares y conocidos de Víctor y John, quienes se mostraban molestos y hostiles incluso con representantes de medios de comunicación que llegaron para documentar lo ocurrido.

Más tarde, trabajadores de limpieza del IMSS retiraron los vidrios rotos y colocaron mobiliario provisional detrás de la entrada dañada mientras se realizaban las reparaciones.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil exacto del ataque y determinar la participación de los detenidos en la balacera.

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