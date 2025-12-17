Vitamina K2: las diferencias clave con la K1 y sus beneficios para la salud

Los alimentos ricos en vitamina k2 han logrado sustituir al calcio y a la vitamina D por su papel en la salud ósea y cardiovascular. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina K ha sido tradicionalmente asociada con la coagulación sanguínea, pero en los últimos años la atención se ha desplazado hacia una de sus variantes menos conocidas: la vitamina K2.

Este nutriente ha ganado relevancia por su papel en la salud ósea y cardiovascular, dos áreas que antes se atribuían casi exclusivamente al calcio y a la vitamina D.

Su creciente popularidad ha impulsado nuevas investigaciones y ha despertado el interés de quienes buscan mejorar su bienestar a través de la nutrición preventiva.

La vitamina K2 proviene primordialmente de los alimentos fermentados. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias de la vitamina K2 con la K1 y los alimentos en los que podemos encontrarla

Mientras la función principal de la vitamina K1 (filoquinona) es asegurar una coagulación sanguínea adecuada, la K2 (menaquinona) actúa como un regulador del calcio, dirigiéndolo hacia los huesos y evitando que se acumule en arterias y tejidos blandos.

En este sentido, la K1 proviene sobre todo de vegetales de hoja verde y la vitamina K2 de alimentos fermentados como el natto (soja fermentada), quesos curados (Gouda, Brie), pescados y lácteos como el yogur y el kéfir, así como en productos de origen animal como las yemas de huevo, hígado y carnes de animales alimentados con pasto.

Natto, un alimento tradicional japonesa elaborado con soja fermentada y rico en vitamina K2 (Adobe Stock)

Entre sus diferencias más importantes destacan:

Origen:

K1: vegetales verdes

K2: fermentados y productos animales

Función principal:

K1: coagulación

K2: metabolismo del calcio

Distribución en el cuerpo:

K1: se concentra en el hígado

K2: llega a huesos, arterias y tejidos blandos

Biodisponibilidad:

K2, especialmente en su forma MK‑7, permanece más tiempo en el organismo

Beneficios principales de la vitamina K2

El beneficio más destacado de la vitamina K2 es su capacidad para dirigir el calcio hacia los huesos, fortaleciendo su estructura y ayudando a prevenir la pérdida de densidad ósea.

Además, evita que el calcio se deposite en las arterias, reduciendo el riesgo de calcificación arterial, un factor asociado con problemas cardiovasculares.

Sus beneficios más reconocidos incluyen:

Fortalecimiento de huesos y dientes

Protección cardiovascular

Prevención de calcificación arterial

Sinergia con la vitamina D para regular el calcio

Mayor eficacia en funciones de largo plazo gracias a su vida media prolongada

Qué personas deben tomar precauciones al consumir vitamina K2

Aunque la vitamina K2 es considerada segura para la mayoría de las personas, existen grupos que deben tener especial cuidado:

Personas que toman anticoagulantes: la vitamina K en sus variantes puede interferir con medicamentos como la warfarina o el acenocumarol. En estos casos, cualquier suplemento debe ser supervisado por un profesional de salud.

Personas con trastornos de coagulación: debido a su papel en la coagulación, quienes tienen condiciones relacionadas deben consultar antes de suplementar.

Personas con enfermedades hepáticas: el hígado participa en el metabolismo de la vitamina K, por lo que es importante evaluar cada caso.

Personas que ya consumen vitamina D o calcio: la combinación modifica el metabolismo del calcio y conviene hacerlo con orientación profesional.

Es por ello que la vitamina K2 ha ganado protagonismo recientemente, ya que aborda dos de los grandes desafíos de la salud moderna: la fragilidad ósea y las enfermedades cardiovasculares. Su capacidad para regular el calcio de manera eficiente la convierte en un nutriente estratégico para quienes buscan fortalecer su salud a largo plazo.

Su eficacia para fortalecer huesos y proteger arterias la convierte en un nutriente estratégico, especialmente relevante para quienes buscan prevenir enfermedades óseas y cardiovasculares mediante la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés en la vitamina K2 surge a medida que más personas buscan estrategias para preservar su bienestar integral. No obstante, los especialistas recomiendan dar prioridad a fuentes naturales que aporten este nutriente, recordando que una dieta balanceada continúa siendo la base de un estilo de vida saludable.