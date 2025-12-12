México

Tunden a Cuauhtémoc Blanco por festejar resultados legislativos: entre pádel y violencia de género no presentó iniciativas

“Seguimos cumpliendo”, aseguró el exfutbolista del América en sus redes sociales

Cuauhtémoc Blanco fue criticado por
Cuauhtémoc Blanco fue criticado por festejar la conclusión de "otro periodo ordinario".(Foto: Cuartoscuro)

En su cuenta de X, Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, compartió un mensaje con motivo de la finalización del primer periodo ordinario del segundo año de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, situación que lo llevó a colocarse al centro de las criticas de miles de internautas debido a sus escándalos en los últimos meses y su mínima actividad legislativa.

Este fue el mensaje en X de Cuauhtémoc Blanco sobre labor legislativa

El legislador de Morena resaltó que la bancada obtuvo la aprobación de 30 proposiciones con punto de acuerdo sobre salud, movilidad, medio ambiente, cultura, igualdad de género, juventud, pueblos originarios, migración y bienestar. En su cuenta de X, afirmó que finalizó “otro periodo ordinario más” tras debates intensos y resultados favorables para las y los mexicanos.

Y como alguien que ha cumplido con su trabajo y “un gran orgullo” con esto, Blanco comentó:

“Además, se aprobó el acuerdo de las y los diputados que integrarán la Comisión Permanente durante el receso legislativo. Seguimos cumpliendo, para que cada avance en el Congreso se refleje en resultados para la ciudadanía.Gracias por acompañarnos en este camino”.

Cuauhtémoc Blanco no presentó iniciativas
Cuauhtémoc Blanco no presentó iniciativas en el primer periodo del segundo año de la LXVI Legislatura.

Así reaccionaron los internautas ante la publicación del diputado de Morena

Cuauhtémoc Blanco, quien también fue gobernador de Morelos, ganó que internautas agregarán “contexto” a su publicación y le recalcara a cada usuario el siguiente mensaje: “Cuauhtémoc Blanco termina (Sep24 a Dic25) con cero iniciativas y una sola participación en tribuna (para defenderse del desafuero)”.

Entre los más de mil comentarios que destacan son los siguientes:

“¿Te cansaron mucho tus cero iniciativas registradas?”

“¿Cuántas propuestas llevas?”

“A ver explicamos uno de los beneficios que voy a tener con tu participación!!”

“Oye y fue en el pádel en el fut, o dónde?”

“Personas como tú en su vida deberían acceder a un puesto tan importante”

Cuauhtémoc Blanco solo ha participado
Cuauhtémoc Blanco solo ha participado una vez en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Un juego de pádel y señalamiento por violencia de género

La votación correspondiente a la Ley General de Aguas coincidió con la breve intervención virtual de Cuauhtémoc Blanco durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el pasado 20 de octubre.

Blanco activó su conexión solo el tiempo necesario para solicitar que registraran su asistencia, mientras, en el fondo, se escuchaba el desarrollo de un juego de pádel, de tal forma que su aparición generó comentarios tanto dentro como fuera del recinto legislativo.

En la transmisión, Blanco activó la cámara y el micrófono solo el tiempo necesario para pedir que lo registraran, sin intervenir respecto al asunto en discusión.

Durante la sesión del 26 de noviembre en San Lázaro, Martha Aracely Cruz Jiménez, diputada del Partido del Trabajo (PT), denunció públicamente al legislador de Morena, acusándolo de cometer un acto de violencia simbólica y sexual en su contra.

Martha Cruz Jiménez sostuvo que el gesto de beso simulado por parte del exgobernador de Morelos representa una manifestación de acoso imposible de minimizar, ya que perpetúa estructuras de desigualdad en el entorno parlamentario.

La diputada denunció a Cuauhtémoc durante sesión en cámara de diputados. Crédito: Cámara de Diputados

Cruz Jiménez afirmó que el gesto pretendió ridiculizarla, poner en duda su legitimidad política y transmitir un mensaje de intimidación. Cabe destacar que la situación se presentó un día antes, cuando la petista le solicitaba al exgobernador retirarse del recinto por las acusaciones que pesan sobre él en cuanto a violencia sexual en contra de su media hermana.

Cuauhtémoc BlancoMorenaViolencia de GéneroCámara de DiputadosPolítica Mexicanamexico-noticias

