¿Ruptura en coalición de la 4T? PT no acompañó propuesta arancelaria de Sheinbaum

La bancada del PT decidió abstenerse en votación de la ley arancelaria impulsada por Sheinbaum Crédito: Cámara de Diputados

El día de ayer, 9 de diciembre de 2025, la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) vivió su primer distanciamiento durante la votación de una reforma impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que el dictamen avaló reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación fue aprobado en la Cámara de Diputados con 278 votos en favor, de Morena y PVEM; 25 en contra, de MC, y 136 abstenciones, del PT, PRI y PAN.

Esto dijo el PT sobre la reforma arancelaria impulsada por Sheinbaum

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, expuso en la tribuna una interpretación de la iniciativa presidencial distinta a la de Ricardo Monreal, de Morena, y Carlos Puente del PVEM, empleando la analogía de “no poner todos los huevos en la misma canasta”.

Tras distintos argumentos en los que señalaban el aumento de aranceles a productos provenientes de China y otros países sin tratado comercial con México, el coordinador petista aseguró que:

“Un incremento abrupto en los aranceles, especialmente a bienes intermedios, puede en el corto plazo generar presiones inflacionarias, como ya está sucediendo, al incrementar los costos de producción de las empresas productoras, al no ser fácilmente reemplazables con sustitutos de origen nacional".

La bancada del PT aseguró que el dictamen requeriría un estudio “profundo” a medida de buscar una afectación menor en la industria nacional, también comentó que tampoco se garantiza el impulso a la “reindustrialización”.

Desde la tribuna el PT anticipó su voto en abstención, argumentando que “no hay duda que en el acomodo de bloques en el concepto de la geopolítica necesitamos mucha reflexión, mucho análisis para saber por dónde es lo correcto que debe caminar nuestro país”.

La bancada del PT en la Cámara de Diputados se abstuvo de votar la ley arancelaria impulsada por Sheinbaum.

Ricardo Monreal destaca respaldo a Sheinbaum por parte de Morena y PVEM

Ricardo Monreal aseguró que la decisión de respaldar las iniciativas de Claudia Sheinbaum desde el Congreso se enmarca en compromisos asumidos tiempo atrás, acompañado por legisladores del PVEM, detalló que varias de sus propuestas actuales responden a requerimientos tanto políticos como sectoriales, incluyendo inquietudes transmitidas por la industria textil:

“Voy a ir a Zapotlanejo, Jalisco, y voy a decirles: Yo voté en favor para proteger tu industria. Y voy a hablarle de tú a tú a los industriales y decirles: Tú que me satanizastes toda la vida de que la izquierda te iba a destruir, hoy te estamos protegiendo”.

Monreal remarcó de manera enérgica ante el pleno que su apoyo a la presidenta no obedece a consignas coyunturales sino a una convicción personal y un acuerdo público: “Por eso hice un ofrecimiento en la campaña y dije, hasta lo firmé: todas las iniciativas que me envíe la presidenta, las voy a aprobar, las voy a votar a favor”. En ese contexto, sostuvo que este alineamiento es un acto de coherencia con los electores.

En referencia a la relación con Claudia Sheinbaum, Monreal no dudó en reconocer:“A ella, a ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí sentados, incluyendo el de la voz y eso no lo desconozco”.

Sin señalar de manera directa al PT, el coordinador de Morena consideró que la actual presidenta fue un factor determinante para la ocupación de curules de muchos integrantes de la bancada, señalando explícitamente: “Quizás, sin ella, no estaríamos aquí ocupando esa curul”.

El legislador también elevó tres reservas como parte de su intervención, enfocadas en modificaciones a fracciones arancelarias surgidas de peticiones del sector textil. Explicó que el objetivo es sustituir ocho fracciones vigentes por nuevas, tal como le solicitaron los industriales del ramo, admitiendo: “Estas ocho fracciones arancelarias me las planteó la industria textil y les dije que lo iba a plantear para solicitarles a ustedes su voto en favor”.

PT se abstiene y no va con Morena y PVEM en reforma arancelaria

La coalición formada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) mostró su primer distanciamiento durante la votación de una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 278 votos a favor de Morena y PVEM, 25 en contra de Movimiento Ciudadano (MC) y 136 abstenciones de las bancadas del PT, PRI y PAN. El PT manifestó objeciones respecto a la iniciativa arancelaria argumentando posibles presiones inflacionarias si se incrementan los aranceles a productos de China y otros países sin tratado comercial con México, y consideró que la medida no garantiza el impulso a la reindustrialización. Ricardo Monreal, diputado de Morena, defendió el apoyo de su bancada y del PVEM a la reforma y enfatizó que este respaldo obedece a compromisos asumidos con la presidenta Sheinbaum, aparte de mencionar que varias propuestas responden a inquietudes de sectores como la industria textil.