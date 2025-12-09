Del golpe a Faitelson a una denuncia por violencia sexual: los escándalos de Cuauhtémoc Blanco

El diputado Cuauhtémoc Blanco se ha visto envuelto en distintas polémicas, tanto en su carrera de futbolista como en el ámbito político. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Esta semana Cuauhtémoc Blanco se encuentra de nuevo al centro del debate público debido a su actuar violento en el encuentro de América vs Chivas, realizado este fin de semana en en McAllen, Texas, lo que sería un juego amistoso acaparó lo reflectores debido al golpe que le propinó al portero de Chivas, Sergio Hernández, quien permaneció en el suelo después de lo sucedido.

Sin embargo, este altercado no es el único que ha protagonizado el exfutbolista, tanto como jugador de futbol como político las controversias se han ido sumando y ahora se vuelve a cuestionar sobre quién tendrá la facultad de sancionarlo, debido al cargo que desempeña como diputado federal de Morena.

Un “zape” a Faitelson, entre sus primeros escándalos

Este altercado tuvo lugar en 2003, una agresión directa que podría haber quedado en el anonimato trascendió y fue grabada: Cuauhtémoc Blanco se encontraba en el vestidor de su equipo y David Faitelson estaba de espaldas a la ventana, por la que el jugador sacó la mano para atacarlo por la espalda y propinarle un “zape”.

La agresión que tuvo lugar en el estadio Luis “Pirata” Fuente fue condenada y obligó al también político a ofrecer una disculpa pública al periodista deportivo, además, la Federación Mexicana de Fútbol lo multó.

David Faitelson recibió un "zape" de Cuauhtémoc Blanco.

Un comentario “machista” hacia Virginia Tovar

Virginia Tovar tuvo su debut en 2004 al ser la primera mujer en arbitrar un partido de futbol en México, de tal forma que fue asignada para dirigir el enfrentamiento deportivo entre América contra el Irapuato.

El entonces jugador ya tenía fama de insultar de manera constante a árbitros y esta no fue la excepción, el tono de su molestia subió cuando se refirió de manera machista a Tovar: “Mejor ponte a lavar platos”. Un comentario que le valió críticas, pero no las suficientes para ponerle fin a su carrera como futbolista.

Un polémico “festejo” de Cuauhtémoc se convirtió en críticas

Esta polémica celebración en la cancha tuvo lugar luego de que Cuauhtémoc Blanco anotara un gol en un partido de América contra Celaya, donde el mensaje obsceno estuvo dirigido al arquero Félix Fernández.

Blanco omitió el festejo con sus compañeros y prefirió agacharse en la portería rival donde simuló ser “un perro que estaba orinando”, situación que generó críticas de los aficionados y de los propios comentaristas deportivos, debido al poco respeto que mostraba por el equipo contrario, el americanista justificó su actuar por presuntos insultos del portero.

Polémico festejo Cuauhtémoc Blanco le valió críticas severas por su comportamiento en la cancha. (Archivo)

Una denuncia por violencia sexual que no avanza por el fuero como diputado

Su paso por la política se ha visto marcado por distintas polémicas, pero hay una que ha costado, incluso, críticas hacia Morena y la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debido a la gravedad de la acusación.

Previo a que ocupara el cargo como diputado de Morena, en 2023, su media hermana Nidia Fabiola Blanco lo denunció por presunto abuso sexual, pero el “fuero” que posee el exfutbolista ha impedido que pueda enfrentar los cargos, aunque el dictamen por su desafuero llegó a la Cámara Baja, este fue rechazado, por lo que su partido fue acusado de encubrirlo.

El último episodio violento del diputado de Morena le ha valido señalamientos como los del panista Jorge Triana, quien escribió en X:

“Hasta en un simple partido amistoso de futbol, Cuauhtémoc Blanco se comporta como diputado de Morena. Violento, cobarde, gandalla, vulgar, mentiroso y traicionero”.

Las controversias de Cuauhtémoc Blanco en líneas

