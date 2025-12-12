Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

La película Las Guerreras K-Pop no solo arrasa en la plataforma, también inspira a los fans a recrear el famoso ramen que une a sus protagonistas en escenas llenas de sabor y amistad. (Sony Pictures)

A raíz de su éxito en Netflix, es probable que más de uno haya soñado con saborear el auténtico ramen que Las Guerreras K-Pop saborean en algunas de las escenas de la película.

El ramen es mucho más que un plato, es una invitación al compañerismo, la personalización y, sobre todo, al disfrute compartido, justo como lo hacen las protagonistas del filme.

La receta de ramen inspirada en la película permite personalizar el plato con toppings y sabores únicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ramen al estilo de Las Guerreras K-Pop: el platillo ideal para compartir

Inspirado en el espíritu de Las Guerreras K-Pop, este plato representa la diversidad y el carácter único de cada personaje. Además, puede modificarse y adaptarse a cualquier personalidad: desde toppings picantes hasta versiones vegetarianas.

Lo mejor del ramen casero fácil y versátil es que se usan productos disponibles en supermercados. El caldo se enriquece con salsa de soja, ajo y jengibre, mientras que la variedad de toppings permite personalizar cada cuenco, tal y como lo harían las protagonistas.

Ingredientes

1 paquete fideos orientales

1 litro de caldo de pollo o verduras

1 diente de ajo

Un trozo pequeño de jengibre fresco

2 cucharadas de salsa de soja

2 huevos

1 pechuga de pollo o 100 g tocino

20 g de hongo shiitake deshidratado

1 cebolla fresca

2 hojas de alga marina

Aceite de vegetal

El ramen de Las Guerreras K-Pop fusiona la tradición japonesa con la cultura surcoreana en una experiencia culinaria para compartir. (Netflix)

Cómo hacer ramen al estilo Las Guerreras K-Pop, paso a paso

Cocinar los huevos: Hervir los huevos durante seis a siete minutos para que la yema quede cremosa, igual que en la película. Pasarlos a agua fría para detener la cocción y quitar la cáscara. Preparar el caldo: Machacar el ajo y el jengibre. Calentarlos junto al litro de caldo y la salsa de soja durante diez a quince minutos. En caso de usar caldo casero, es importante dejar una textura limpia. Sellar la carne: Cortar la pechuga de pollo en tiras o el tocino en tiras finas. Dorarlas en el sartén con un poco de aceite. En caso de querer más sabor, marina previamente la carne en salsa de soja. Preparar los toppings vegetales: Cortar la cebolla en rodajas y los hongos shiitake. Si los hongos son deshidratados, hidratarlos en agua caliente antes de cocinar. Cortar el alga marina en tiras o cuadrados. Cocinar los fideos: Cocinar los fideos orientales siguiendo las instrucciones del paquete. Evita sobrecocerlos para mantener su textura. Montar los cuencos: Dividir los fideos en dos recipientes, añadir el caldo caliente, colocar la carne y los huevos cortados por la mitad, repartir los toppings vegetales al gusto y decorar con brotes de soja. Añadir un toque de aceite de sésamo justo antes de servir.

La adaptación de la tradicional sopa japonesa a versiones caseras refleja el interés por experimentar con sabores y texturas, siguiendo el ejemplo de las protagonistas de la película. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ramen al estilo Las Guerreras K-Pop es una sopa japonesa reinterpretada en versión casera, inspirada en la película y la cultura surcoreana. Además, es un plato versátil que puede ser acompañado de una variedad de toppings.