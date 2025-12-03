Las Guerreras K-pop sorprenden al colarse en el TOP 5 de lo más visto en YouTube México durante 2025

Junto a El Chavo del 8 y Labubu, Las Guerreras K-pop estuvieron dentro de las conversaciones de la plataforma. (Captura: Netflix)

El fenómeno de Las Guerreras K-pop en México es un claro reflejo del auge y la influencia del K-pop en la cultura popular mexicana, especialmente entre las nuevas generaciones.

En los últimos meses, se ha visto impulsado por el éxito de la película KPop Demon Hunters (conocida en español como Las Guerreras K-pop), lo que ha generado una revolución en plataformas digitales y eventos presenciales.

Las Guerreras K-pop en el TOP 5 de YouTube México. (Gemini)

Las Guerras K-pop dentro de lo más visto en México

De acuerdo con el informe anual End of Year 2025 de YouTube México, el impacto del K-Pop con estética demoníaca alcanzó una magnitud sin precedentes, acumulando más de 25 mil millones de vistas en México.

Asimismo, detalló que las comunidades de fanáticos impulsaron narrativas como Demon Hunters, El Chavo del 8 y El Juego del Calamar, llevando estos universos a nuevas dimensiones de popularidad y creatividad colectiva.

Cabe mencionar que el éxito Las Guerreras K-pop no solo se centra en YouTube. Actualmente, México es el país de Latinoamérica que más consume K-pop, ubicándose incluso como la séptima región a nivel mundial en streaming de este género.

Las Guerreras Kpop dentro de las principales conversaciones de YouTube. (Sony Pictures)

El impacto de Las Guerreras K-pop en México más allá de YouTube

La popularidad de Las Guerreras K-pop también se ha reflejado en la moda, especialmente entre quienes asisten a los conciertos tributo organizados en la capital del país.

Desde su llegada a la plataforma de streaming, los disfraces inspirados en Rumi, Mira y Zoey se han vuelto tendencia, con tutoriales y recomendaciones para recrear sus icónicos looks y peinados.

Además, respecto a su música, canciones como “Golden” y “Soda Pop” de la banda ficticia HUNTR/X y el elenco de KPop Demon Hunters han liderado las listas de iTunes México, compitiendo con éxitos de grupos reales como BTS, BLACKPINK y Stray Kids.

El impacto de Las Guerreras K-pop en México. (Netflix)

Por lo tanto, Las Guerreras K-pop han trascendido la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural en México, impulsando eventos, tendencias de moda y una mayor integración de la cultura K-pop en la vida cotidiana de los fans mexicanos.

¿De qué trata la película “Las Guerreras K-pop”?

Es una cinta de animación dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, que ha causado un gran impacto tanto en México como a nivel internacional.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda femenina de K-pop Huntr/x, quienes llevan una doble vida: mientras triunfan en escenarios internacionales, también luchan en secreto contra amenazas sobrenaturales para proteger a sus admiradores y salvaguardar la “honmoon”.

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Sin embargo, la trama se complica con la aparición de los Saja Boys, una boyband rival cuyos miembros son demonios encubiertos que buscan arrebatar las almas de los fans de Huntr/x.

Las Guerreras K-pop se ha convertido en un fenómeno cultural desde su estreno en Netflix en junio de 2025. La película rompió récords al superar los 236 millones de visualizaciones, posicionándose como la película más vista de todos los tiempos en la plataforma dentro del país.