¿Árbol de navidad y mascotas? Es posible con las siguientes recomendaciones

La UNAM recomienda ubicar el árbol de Navidad en un rincón y rodearlo con barreras para proteger a perros y gatos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con mascotas en casa durante la Navidad implica cuidados adicionales para disfrutar de esta época sin sobresaltos. La convivencia entre los animales y la decoración navideña puede generar situaciones de riesgo si no se toman medidas preventivas.

A continuación, se presentan las recomendaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM para que el árbol de Navidad y otros elementos festivos sean compatibles con perros y gatos.

Cómo ubicar y proteger el árbol de Navidad

Situar el árbol de Navidad en un lugar estratégico es el primer paso para reducir peligros. La UNAM sugiere elegir un rincón, ya que esto limita el ángulo de acceso de las mascotas. Además, rodearlo con cartón o muebles crea una barrera física que impide que los perros y gatos se acerquen y puedan derribarlo o lesionarse.

Así, se evitan situaciones como caídas accidentales o intentos de trepar al árbol. Mantener el árbol de Navidad alejado de zonas de paso frecuente en la casa refuerza la seguridad del ambiente.

Adornos y luces: materiales y ubicación

Los adornos navideños de vidrio y objetos frágiles representan un riesgo de cortes para las mascotas si se rompen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adornos navideños pueden ser atractivos para las mascotas, pero muchos de ellos implican riesgos si no se eligen bien. La UNAM recomienda:

Evitar esferas de vidrio y objetos frágile s, ya que podrían romperse y provocar cortes.

Prescindir de velas encendidas cerca del árbol para prevenir incendios o quemaduras.

No dejar cables eléctricos o cordones sueltos, pues los animales pueden morderlos o enredarse.

Las luces deben asegurarse firmemente. Es preferible desconectar las guirnaldas luminosas cuando las mascotas estén cerca y no exista supervisión. Así, se evitan descargas eléctricas y el contacto con materiales peligrosos para ellos.

Optar por materiales no tóxicos y de bajo riesgo para adornar las habitaciones en la temporada decembrina, como plástico resistente o madera, es una alternativa inteligente y segura para los hogares con animales. La UNAM destaca que el árbol de Navidad y los objetos que lo rodean resultan altamente llamativos para perros y gatos, por eso es importante mantener vigilancia y tomar precauciones con la presencia de mascotas.

Nochebuena y mascotas: riesgos y cuidados

Las velas encendidas y los cables eléctricos sueltos cerca del árbol de Navidad pueden causar incendios o lesiones en animales domésticos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nochebuena, conocida por el brillo de sus hojas rojas y su presencia en fiestas mexicanas, puede resultar tóxica para los animales de compañía si la mastican o la ingieren. Los síntomas más comunes tras el contacto incluyen:

Vómito

Diarrea

Irritación en la piel

Babeo excesivo

La peligrosidad de la planta tiene su origen en una savia blanca que, aún en cantidades moderadas, causa molestias digestivas y cutáneas. Aunque la toxicidad se describe como baja, el riesgo aumenta en cachorros, gatos curiosos y mascotas de pequeño tamaño.

Cuando se detectan síntomas leves, la primera acción es contactar al veterinario para obtener asesoría profesional. Los casos graves son poco frecuentes y suelen requerir la ingesta de grandes cantidades de nochebuena.