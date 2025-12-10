Ronroneo vs. maullido: por qué surge cada uno y qué significados tienen

El ronroneo de los gatos domésticos permite identificar a cada individuo con una precisión del 85,5% según un estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes cuentan con un gato como integrante de la familia saben, sin ninguna duda, que estos pequeños logran comunicarse siempre. Incluso, pueden hasta mostrar signos distintivos dependiendo el humano al que se dirijan. Esta afirmación, que muchas veces podía parecer ciencia ficción, se comprobó recientemente en un estudio científico.

Según el trabajo, el ronroneo de los gatos domésticos se ha revelado como una huella acústica más fiable para identificar a cada individuo que el maullido, según un estudio reciente realizado por investigadores del Museum für Naturkunde Berlin y la Universidad de Nápoles Federico II.

Mientras que los maullidos muestran una notable flexibilidad y se adaptan a diferentes situaciones, el ronroneo mantiene una estructura estable y distintiva para cada gato. Este hallazgo, publicado en la revista Scientific Reports y difundido a través de un comunicado de prensa del Natural History Museum, Berlín, subraya cómo la domesticación ha incrementado la variabilidad de los maullidos, haciéndolos más aptos para la comunicación con humanos.

Diferencias entre maullido y ronroneo

El estudio comparó maullidos y ronroneos de gatos domésticos y salvajes, revelando mayor dispersión acústica en los domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vocalizaciones más reconocibles en el repertorio de los gatos domésticos son el maullido y el ronroneo, pero difieren tanto en su estructura como en su función. De acuerdo con el comunicado de prensa del Natural History Museum, Berlín, el maullido es una vocalización versátil, de tono variable y duración corta, que los gatos emplean principalmente para interactuar con humanos. Su frecuencia fundamental oscila entre 208 y 1.000 Hz, y su estructura se adapta al contexto, lo que le otorga una gran flexibilidad.

Por el contrario, el ronroneo se caracteriza por ser un sonido continuo, de baja frecuencia (25 a 30 Hz) y baja intensidad, producido con la boca cerrada y acompañado de vibraciones corporales. Según Scientific Reports, este sonido suele aparecer en situaciones de relajación, durante el contacto cercano con personas conocidas o en la comunicación entre madre y crías poco después del nacimiento. No obstante, también puede manifestarse en contextos de estrés o dolor.

El estudio, que analizó 276 maullidos de 14 gatos y 557 ronroneos de 21 gatos, empleó técnicas de reconocimiento automático del habla para determinar hasta qué punto cada vocalización permite identificar al individuo emisor. Los resultados, recogidos tanto en el comunicado de prensa como en Scientific Reports, muestran que el ronroneo es significativamente más eficaz para distinguir a cada gato. El análisis estadístico arrojó una tasa de clasificación correcta del 85,5% para los ronroneos, frente al 64,4% de los maullidos, cuando se compararon muestras de igual tamaño y de los mismos individuos.

Singularidad del ronroneo e importancia social

El ronroneo se produce en situaciones de relajación, contacto social y también puede aparecer en contextos de estrés o dolor (Imagen ilustrativa Infobae)

Anja Schild, coautora del estudio, destacó en el comunicado de prensa: "Cada gato en nuestro estudio tenía su propio ronroneo característico“. Esta singularidad convierte al ronroneo en una herramienta fiable para el reconocimiento individual, tanto entre gatos como en la interacción con humanos, especialmente en contextos de cercanía social.

El maullido, aunque menos distintivo para la identificación individual, sobresale por su capacidad de adaptación. Según el comunicado de prensa del Natural History Museum, Berlin, los gatos emplean el maullido en una amplia gama de situaciones, sobre todo al comunicarse con personas: para pedir comida, reclamar atención o expresar incomodidad. Danilo Russo, primer autor del estudio, explicó: "La gente presta más atención a los maullidos porque los gatos los usan principalmente con nosotros“.

Esta flexibilidad se refleja en los datos acústicos, que muestran una mayor variabilidad dentro de cada individuo en los maullidos que en los ronroneos. Mirjam Knörnschild, también autora del estudio, señaló: "Vivir con humanos —que difieren mucho en sus rutinas, expectativas y respuestas— probablemente favoreció a los gatos capaces de ajustar sus maullidos de forma flexible“. Así, el maullido se ha convertido en una herramienta adaptable para negociar la convivencia en entornos dominados por humanos.

La domesticación y la diversificación vocal

La domesticación ha incrementado la variabilidad de los maullidos, facilitando la comunicación entre gatos y personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La domesticación ha tenido un efecto profundo en la evolución de la comunicación vocal de los gatos. De acuerdo con Scientific Reports, la convivencia prolongada con humanos ha promovido una mayor plasticidad vocal, especialmente en los maullidos. Los gatos domésticos han desarrollado la capacidad de modificar la estructura de sus maullidos en función del contexto y de la relación con sus cuidadores, un fenómeno que no se observa con la misma intensidad en los felinos salvajes.

El estudio sugiere que esta variabilidad responde a una selección dirigida por las preferencias humanas, ya que los maullidos de los gatos domésticos resultan más agradables para las personas que los de sus parientes salvajes. Además, la plasticidad vocal podría estar relacionada con cambios morfológicos en el tracto vocal, derivados de la domesticación.

Para contextualizar sus hallazgos, los investigadores compararon los maullidos de gatos domésticos con los de cinco especies de felinos salvajes: gato montés africano, gato montés europeo, gato de la jungla, guepardo y puma.

La investigación destaca la sofisticación de la comunicación felina y la influencia de la domesticación en la evolución de sus vocalizaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Scientific Reports, los maullidos de los gatos domésticos presentan una dispersión acústica mucho mayor que la de sus parientes salvajes, cuyos maullidos son más estereotipados y menos variables. Esta diferencia refuerza la idea de que la domesticación ha impulsado la diversificación y adaptabilidad de la comunicación vocal en los gatos domésticos.

En conjunto, los resultados muestran que el ronroneo actúa como una señal estable de identidad individual, mientras que el maullido prioriza la flexibilidad para facilitar la interacción con humanos. Esta dualidad refleja la sofisticación de la comunicación felina y la influencia de la domesticación en la evolución de sus vocalizaciones.

El estudio proporciona una base para comprender cómo los animales domésticos ajustan sus sistemas de comunicación a las presiones selectivas de los entornos dominados por humanos, integrando la firma individual, la plasticidad vocal y el proceso de domesticación en una sola perspectiva.