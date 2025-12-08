20 hábitos respaldados por la ciencia para que los perros vivan más años

Incorporar ejercicio físico diario favorece la salud mental y física de los perros, según expertos en envejecimiento canino- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año junto a un perro parece pasar volando, y muchos se preguntan cómo lograr que la convivencia dure más tiempo. La respuesta no se esconde en secretos inalcanzables: existen acciones cotidianas, respaldadas por la ciencia, que aportan directamente a la salud y longevidad de los perros. Con pequeños cambios en la rutina y hábitos constantes, es posible sumar años de bienestar. Estos 20 hábitos clave marcan la diferencia, según especialistas y estudios internacionales.

1. Ejercicio regular y constante

El ejercicio frecuente no solo mantiene el cuerpo ágil, sino que también favorece la salud mental. Según le dijo a National Geographic Kate Creevy, de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas A&M e investigadora del Proyecto de Envejecimiento Canino que investiga el envejecimiento saludable en perros: “La evidencia demuestra abrumadoramente que la actividad física está vinculada con una mejor salud cognitiva y menos diagnósticos médicos”. La constancia es fundamental, y la combinación de paseos, juegos y ejercicios adaptados impacta directamente en el bienestar general. El sedentarismo interrumpido solo por esfuerzos intensos eleva el riesgo de lesiones y enfermedades.

2. Mantener un peso saludable

La obesidad en perros disminuye la esperanza de vida hasta en 2,5 años. Audrey Ruple, epidemióloga veterinaria, señaló: “La obesidad puede desencadenar una cascada de efectos negativos para la salud… se convierte en un círculo vicioso”. Un peso adecuado reduce el riesgo de diabetes, osteoartritis y complicaciones renales. El control periódico del peso y la actividad física constante previenen el sobrepeso y sus consecuencias. Evitar premios calóricos o sobras es clave para mantener la vitalidad.

Cumplir con el calendario de vacunación protege a los perros de infecciones graves y prolonga su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Alimentación equilibrada adecuada a la etapa de vida

Una dieta ajustada a la edad, actividad y raza es esencial. Erik Olstad, profesor de UC Davis, recomendó: “Elegir un alimento que cumpla con los estándares nutricionales de la AAFCO es garantía de que el alimento es completo y equilibrado”. Las dietas caseras mal planificadas y los alimentos crudos sin supervisión veterinaria pueden provocar deficiencias y enfermedades. La calidad de la dieta impacta la salud gastrointestinal y renal, favoreciendo la energía diaria y la longevidad.

4. Revisiones veterinarias periódicas

Las revisiones anuales, o semestrales en perros mayores, permiten la detección precoz de enfermedades crónicas. Según un estudio: “Los perros evaluados regularmente por un veterinario tenían un 30% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas”. Estas visitas ayudan a ajustar vacunas, detectar parásitos y monitorear cambios metabólicos. El chequeo clínico integral es una de las mejores inversiones para una vida más larga y saludable.

5. Vacunación anual

El esquema de vacunación actualizado previene infecciones que pueden acortar la vida. El médico veterinario Juan Enrique Romero en una nota previa en Infobae enfatizó: “Todos los perros deberían ser vacunados contra todas las enfermedades posibles todos los años durante toda la vida del animal”. Vacunas como las de parvovirus, moquillo y leptospirosis protegen la población canina y aseguran mayor longevidad. El control veterinario es necesario para personalizar el calendario de inmunización.

Una higiene integral regular reduce la aparición de infecciones y mantiene el pelaje, las uñas y los oídos en buen estado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Desparasitación interna y externa

El análisis coproparasitológico periódico y la desparasitación regular evitan enfermedades graves. El Dr. Romero subrayó que esto reduce tanto las infecciones como la transmisión a humanos. La protección contra ectoparásitos, como pulgas y garrapatas, mejora el bienestar diario y previene patologías. Los planes de control se adaptan a la región y la exposición ambiental de cada perro.

7. Esterilización o castración preventiva

La esterilización temprana está asociada con una mayor esperanza de vida y menos enfermedades. Según Creevy, los estudios demostraron sistemáticamente que los perros esterilizados viven más. La cirugía reduce el riesgo de tumores mamarios en hembras y evita problemas prostáticos y testiculares en machos. El beneficio adicional es la reducción de conductas de vagabundeo y accidentes. Siempre se recomienda coordinar el momento de intervención con el veterinario.

Proponer juegos variados y estimulación mental mejora la agudeza cognitiva, especialmente durante la vejez - (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Higiene regular integral

Mantener el pelaje, los oídos y las uñas en condiciones óptimas previene infecciones frecuentes. El baño periódico y el cepillado favorecen una piel sana y evitan la acumulación de suciedad y parásitos. Limpieza de oídos y corte de uñas reducen el riesgo de problemas auditivos o heridas. Romero destacó la higiene como herramienta de prevención clave en la salud canina.

9. Cuidado dental frecuente

El cepillado dental regular disminuye la aparición de enfermedades periodontales, que pueden afectar el corazón y otros órganos vitales. Erik Olstad, de UC Davis, explicó: “Las enfermedades dentales pueden desencadenar inflamación, causar infecciones potencialmente mortales y agravar afecciones preexistentes como las cardiopatías”.

Unas pocas sesiones de cepillado a la semana pueden marcar la diferencia. Los juguetes y premios dentales son aliados adicionales.

El cepillado dental frecuente previene afecciones periodontales que pueden impactar órganos vitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Estimulación mental y juegos variados

El Dog Aging Project subrayó que los perros que viven en entornos con estímulos presentan “mayor agudeza mental en etapas posteriores de la vida”. Los juegos de olfato, búsqueda y juguetes interactivos ejercitan la mente y fortalecen el vínculo. La variedad y dificultad progresiva de actividades favorecen la adaptación y plasticidad cerebral. La estimulación permanente resulta esencial a cualquier edad.

11. Contacto frecuente con personas y otros animales

“El vínculo social fue cinco veces más efectivo que otros factores, como el nivel socioeconómico, para prolongar la vida de los perros”, detalló Noah Snyder-Mackler en The Brighter Side of News. Interactuar con humanos y convivir con otros animales reduce la incidencia de problemas médicos y cognitivos. El tiempo compartido disminuye el estrés y mejora el ánimo. Las relaciones positivas contribuyen a un estado emocional equilibrado.

12. Entorno enriquecido y seguro

Un ambiente con objetos, desafíos y espacios adaptados fomenta la exploración y la confianza. National Geographic destacó que el un ambiente con objetos estimulantes promueve la formación de nuevas conexiones neuronales.

Espacios seguros minimizan lesiones y accidentes domésticos. Un hogar estimulante y protegido favorece el descanso, la motivación y la curiosidad a lo largo de la vida.

Disponer de un entorno seguro y enriquecido fomenta la exploración y previene accidentes domésticos — (Imagen Ilustrativa Infobae)

13. Prevención de accidentes

La supervisión evita quemaduras, intoxicaciones, caídas o peleas. Romero recomendó adaptar el entorno para prevenir riesgos: cierre de ventanas, restricción de acceso a productos tóxicos y uso de correas en exteriores. La prevención disminuye estancias hospitalarias y secuelas. La atención al contexto es esencial tanto dentro como fuera del hogar.

14. Frecuencia de alimentación adaptada

La American Kennel Club (AKC) investiga los beneficios de una única comida diaria. Puede asociarse con menor prevalencia de enfermedades digestivas y cognitivas, aunque la decisión debe individualizarse. El doctor Emily Bray explicó: “Vimos esta especie de efecto protector en la función cognitiva cuando los perros son alimentados menos veces al día”. La frecuencia óptima depende de la edad, actividad y requerimientos especiales.

15. Acceso libre y constante a agua fresca

El agua limpia previene infecciones urinarias y deshidratación. El acceso libre y frecuente favorece la eliminación de toxinas y la regulación de la temperatura corporal. “El bienestar depende de la constante disponibilidad de agua”, resumió Romero. Cambiar el agua diariamente y revisar el recipiente previene problemas de salud.

Ajustar la frecuencia de la alimentación a las necesidades individuales puede influir en la salud digestiva y cognitiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

16. Protección ante condiciones climáticas extremas

El resguardo del calor, el frío y la humedad evita accidentes y enfermedades. Los expertos remarcan la importancia de proveer sombra, abrigo y limitar la exposición a temperaturas extremas. El golpe de calor o la hipotermia pueden ser letales en minutos. Es vital adaptar la rutina diaria al clima para proteger la salud.

17. Descanso adecuado y creación de espacios cómodos

El sueño reparador es tan fundamental como el ejercicio. Un lugar de descanso tranquilo y mullido previene dolores articulares y reduce el estrés. “El bienestar emocional se sostiene con un espacio propio y seguro”, afirmó el especialista en Infobae. La tranquilidad durante el descanso favorece la recuperación física y mental.

18. Paseos diarios fuera del hogar

Salir dos o tres veces al día, por al menos media hora, tiene efectos positivos comprobados. “Dos o tres paseos al día favorecen la salud integral evitando enfermedades”, explicó el Dr. Romero. La variedad de recorridos estimula el olfato, socializa al perro y previene el aburrimiento. Los paseos promueven hábitos saludables a cualquier edad.

Garantizar agua limpia y fresca en todo momento ayuda a mantener la hidratación y previene infecciones urinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

19. Atención a cambios de comportamiento o señales de enfermedad

La observación diaria permite detectar precozmente dolencias físicas o emocionales. Alteraciones en el apetito, el ánimo o la movilidad pueden anticipar enfermedades. El Dog Aging Project subraya el valor de actuar rápido ante señales inusuales. Consultar al veterinario ante cualquier duda amplía las posibilidades de tratamiento efectivo.

20. Refuerzo positivo y entrenamiento adaptado

El uso de refuerzo positivo durante el aprendizaje favorece la confianza y la obediencia. Las técnicas amables previenen el miedo y minimizan conductas problemáticas. “La educación respetuosa mejora la relación y el equilibrio emocional”, según los expertos. Los métodos basados en premios y afecto convierten la convivencia en una experiencia armónica y segura.