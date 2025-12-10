México

Cuánto omega 3 consumir al día para disminuir la acumulación de grasa y revertir el hígado graso

Estudios demuestran que el omega 3 puede mejorar los marcadores y enzimas hepáticas en personas con esta condición

Guardar
Una incorporación responsable de este
Una incorporación responsable de este suplemento puede apoyar la función hepática y mejorar marcadores importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos omega 3 han ganado reconocimiento en la investigación médica por su impacto positivo en la salud hepática.

Es por ello que diversos estudios señalan que su consumo regular puede contribuir a la prevención y el manejo del hígado graso, una afección que afecta a un número creciente de personas a nivel mundial.

Analizar los beneficios de este nutriente y su relación con la salud del hígado permite comprender su papel como aliado en el abordaje integral de esta patología y es por eso que aquí te contamos cuál es el impacto que puede tener su consumo en la salud de tu hígado y cuánto consumir si padeces esta condición.

El tratamiento del hígado graso
El tratamiento del hígado graso con omega 3 debe combinarse con dieta equilibrada, control de peso y ejercicio. Foto: (iStock)

Cuáles son los beneficios del omega 3 para combatir el hígado graso

El omega 3, especialmente en sus formas EPA y DHA presentes en pescados grasos y suplementos, ofrece varios beneficios para combatir el hígado graso, entre los que destacan los siguientes:

  1. Reducción de la acumulación de grasa en el hígado: El omega 3 ayuda a disminuir la cantidad de triglicéridos almacenados en las células hepáticas, lo que limita la progresión de la esteatosis hepática.
  2. Mejora del perfil lipídico: Contribuye a bajar los niveles de triglicéridos en sangre y puede aumentar ligeramente el colesterol HDL, lo que favorece la salud cardiovascular y el metabolismo hepático.
  3. Efecto antiinflamatorio: Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación del hígado, un factor relevante en la evolución hacia enfermedades hepáticas más graves.
  4. Mejora de la sensibilidad a la insulina: Favorecen una mejor respuesta a la insulina, lo cual puede contribuir al control del metabolismo y a reducir el riesgo de progresión del hígado graso hacia diabetes tipo 2.
  5. Potencial mejora en los marcadores hepáticos: Diversos estudios señalan que los suplementos de omega 3 pueden ayudar a mejorar los valores de enzimas hepáticas, lo cual sirve como indicador del bienestar del hígado.
El uso de omega 3
El uso de omega 3 debe formar parte de un abordaje integral que incluya dieta equilibrada, control de peso y actividad física, y su implementación debe ser supervisada por un profesional de la salud.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta cantidad de omega 3 debo tomar para ayudar a combatir el hígado graso

La cantidad de omega 3 recomendada para ayudar a combatir el hígado graso suele encontrarse entre 1 000 y 4 000 miligramos (1 a 4 gramos) al día de ácidos grasos EPA y DHA combinados.

Diversos estudios han evaluado dosis en ese rango para observar mejoras en la acumulación de grasa hepática, el perfil lipídico y los niveles de enzimas hepáticas. No existe una dosis única para todos, pero una pauta frecuente en investigaciones es 2 000 a 3 000 mg diarios de EPA y DHA sumados, divididos en dos o tres tomas junto con las comidas.

Es importante verificar en la etiqueta del suplemento la cantidad exacta de EPA y DHA, ya que algunos productos incluyen otros tipos de omega 3 con menor efecto sobre el hígado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar suplementación, se recomienda consultar con un profesional de la salud, quien puede ajustar la dosis al cuadro clínico y a las posibles contraindicaciones individuales.

Temas Relacionados

omega 3hígado grasosuplementosmexico-noticias

Más Noticias

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Durante el cateo también fueron incautadas pastillas de fentanilo

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro

Alito Moreno se “burla” por revocación de visa de políticos de Morena: “Negociaciones del T-MEC será por Zoom”

El líder del PRI acusó al partido oficialista de usar “distractores” para que la ciudadanía olvide sus escándalos

Alito Moreno se “burla” por

Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

La venezolana ganadora de Miss Universo mandó un mensaje a la mexicana, quien no deja de ser la protagonista de controversias

Fátima Bosch recibe consejo de

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Los cementeros se medirán ante el actual campeón del Brasileirao este miércoles

Cruz Azul vs Flamengo en

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público mexicano en Spotify

La Cotorrisa recupera su popularidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Autoridades de Michoacán confirman ataque a policías municipales de Apatzingán, hay 2 elementos heridos

Cae Jacobo “N”, objetivo prioritario y presunto miembro del CJNG, en Yucatán

Detienen al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Cozumel, Quintana Roo

FBI revela nueva foto de Ryan Wedding, exatleta canadiense señalado por EEUU como aliado del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch recibe consejo de

Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

Zootopia sigue conquistando a la audiencia mexicana a través de esta plataforma de streaming

Lalo Mora ya se prepara para morir a los 78 años y lanza crudo mensaje: “La muerte bailó conmigo”

Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori: asegura saber quién es la amiga de Bárbara Mori con la que tuvo un amorío

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?

Reportan que Efraín Orona se convertiría en el nuevo refuerzo de Santos Laguna

Terrible Morales lanza fuerte crítica al Pitbull Cruz tras su polémico empate con Lamont Roach: “Cometió muchos ilícitos”