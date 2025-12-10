Cuánto omega 3 consumir al día para disminuir la acumulación de grasa y revertir el hígado graso

Una incorporación responsable de este suplemento puede apoyar la función hepática y mejorar marcadores importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos omega 3 han ganado reconocimiento en la investigación médica por su impacto positivo en la salud hepática.

Es por ello que diversos estudios señalan que su consumo regular puede contribuir a la prevención y el manejo del hígado graso, una afección que afecta a un número creciente de personas a nivel mundial.

Analizar los beneficios de este nutriente y su relación con la salud del hígado permite comprender su papel como aliado en el abordaje integral de esta patología y es por eso que aquí te contamos cuál es el impacto que puede tener su consumo en la salud de tu hígado y cuánto consumir si padeces esta condición.

El tratamiento del hígado graso con omega 3 debe combinarse con dieta equilibrada, control de peso y ejercicio. Foto: (iStock)

Cuáles son los beneficios del omega 3 para combatir el hígado graso

El omega 3, especialmente en sus formas EPA y DHA presentes en pescados grasos y suplementos, ofrece varios beneficios para combatir el hígado graso, entre los que destacan los siguientes:

Reducción de la acumulación de grasa en el hígado: El omega 3 ayuda a disminuir la cantidad de triglicéridos almacenados en las células hepáticas, lo que limita la progresión de la esteatosis hepática. Mejora del perfil lipídico: Contribuye a bajar los niveles de triglicéridos en sangre y puede aumentar ligeramente el colesterol HDL, lo que favorece la salud cardiovascular y el metabolismo hepático. Efecto antiinflamatorio: Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación del hígado, un factor relevante en la evolución hacia enfermedades hepáticas más graves. Mejora de la sensibilidad a la insulina: Favorecen una mejor respuesta a la insulina, lo cual puede contribuir al control del metabolismo y a reducir el riesgo de progresión del hígado graso hacia diabetes tipo 2. Potencial mejora en los marcadores hepáticos: Diversos estudios señalan que los suplementos de omega 3 pueden ayudar a mejorar los valores de enzimas hepáticas, lo cual sirve como indicador del bienestar del hígado.

El uso de omega 3 debe formar parte de un abordaje integral que incluya dieta equilibrada, control de peso y actividad física, y su implementación debe ser supervisada por un profesional de la salud.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta cantidad de omega 3 debo tomar para ayudar a combatir el hígado graso

La cantidad de omega 3 recomendada para ayudar a combatir el hígado graso suele encontrarse entre 1 000 y 4 000 miligramos (1 a 4 gramos) al día de ácidos grasos EPA y DHA combinados.

Diversos estudios han evaluado dosis en ese rango para observar mejoras en la acumulación de grasa hepática, el perfil lipídico y los niveles de enzimas hepáticas. No existe una dosis única para todos, pero una pauta frecuente en investigaciones es 2 000 a 3 000 mg diarios de EPA y DHA sumados, divididos en dos o tres tomas junto con las comidas.

Es importante verificar en la etiqueta del suplemento la cantidad exacta de EPA y DHA, ya que algunos productos incluyen otros tipos de omega 3 con menor efecto sobre el hígado.

Antes de iniciar suplementación, se recomienda consultar con un profesional de la salud, quien puede ajustar la dosis al cuadro clínico y a las posibles contraindicaciones individuales.