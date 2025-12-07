México

Gustavo Petro destaca celebración de Claudia Sheinbaum en el Zócalo: “México progresista”

La presidenta mexicana celebró los 7 años de la Cuarta Transformación

Guardar
Gustavo Petro destaca celebración de
Gustavo Petro destaca celebración de la Cuarta Transformación en el Zócalo.

La celebración de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México por lo 7 años de la Cuarta Transformación ha trascendido fronteras, debido a que la tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el evento.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario colombiano retomó un video donde se puede ver un gran número de asistentes en la plaza capitalina, la grabación de apenas 16 segundos, fue compartida con el mensaje “México progresista”.

La publicación de Petro ha sido reposteada por poco más de mil 800 usuarios de esa red social, además de juntar algunos mensajes en contra del evento que se llevó a cabo la mañana de este sábado: “es la estructura corporativista del partido en el poder”, es uno de los comentarios que rechazaron la muestra del presidente de Colombia.

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, resalta concentración en el Zócalo

La dirigente nacional de Morena fue una de las asistentes al evento oficialista, a través de una publicación en su cuenta oficial de redes sociales, Luisa María Alcalde destacó la concentración de alrededor de 600 mil personas en el Zócalo, por lo que subrayó:

“Llenamos la principal plaza pública del país para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y celebrar 7 Años De Bienestar y Transformación”.

También destacó el ánimo de la gente durante las casi tres horas en las que se desarrollo el evento:

“Ahí donde una minoría augura desencanto y malestar, la gente responde con amor y dignidad ¡Así lucen los rostros de esperanza y alegría del extraordinario pueblo de México!”.

La presidenta de México festejó 7 años de la 4T. Crédito: X/ Claudiashein

Ricardo Monreal exhibe apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

A través de distintos videos, el diputado Ricardo Monreal ha exhibido el apoyo de quienes asistieron a la celebración del movimiento al que pertenece, en una de las grabaciones se puede escuchar una porra a Sheinbaum: “¡No estás sola!”.

Aseguró que la única vía por la que pudo ingresar hasta su lugar cerca del templete fue caminando, debido a que las calles aledañas se encontraban “abarrotadas” por la multitud de gente que asistió.

En un breve encuentro con medios, Monreal destacó la participación de Sheinbaum en el evento del Sorteo de la Copa Mundial 2026, donde la mandataria se encontró con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el primer Ministro de Canadá, Mark Carney:

“Es muy inteligente nuestra presidenta, estuvo a la altura de cualquier mandatario el día de ayer, nos sentimos muy orgullosos de ella”.

Docenas de simpatizantes de Morena acamparon anoche en el Zócalo de CDMX para asistir a la celebración por 7 años de la 4T. Crédito: X- Eli Tv Oficial

Gustavo Petro, Luisa María Alcalde y Monreal resaltaron evento de Sheinbaum

  1. La celebración por los siete años de la Cuarta Transformación encabezada por Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México recibió atención internacional, ya que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió imágenes del evento y lo calificó como “México progresista” en redes sociales.
  2. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, informó que aproximadamente 600 mil personas asistieron a la concentración en el Zócalo para acompañar a Sheinbaum y resaltar los logros del movimiento durante los últimos siete años.
  3. Ricardo Monreal, diputado de Morena, difundió videos destacando el apoyo de los asistentes a la presidenta. Además, subrayó la participación de Sheinbaum en el evento del sorteo de la Copa Mundial 2026, donde sostuvo un encuentro con líderes internacionales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroClaudia SheinbaumZócaloColombiaPolítica Meicanamexico-noticias

Más Noticias

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.3 en Sayula de Alemán

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Veracruz: se registra

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Pijijiapan

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas hoy: se

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) se enfoca en la inteligencia y uso avanzado de tecnología

Marina capacitó en técnicas de

Así le fue a Pumas la última vez que Antonio Sancho estuvo al mando del club

La llegada del exjugador y exdirectivo responde a la necesidad de renovar el proyecto deportivo, tras años sin títulos y con el objetivo de devolver protagonismo a la institución

Así le fue a Pumas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina capacitó en técnicas de

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Suman 5 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

DEPORTES

Así le fue a Pumas

Así le fue a Pumas la última vez que Antonio Sancho estuvo al mando del club

David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026: “Me parece injusto”

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez