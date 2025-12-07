Gustavo Petro destaca celebración de Claudia Sheinbaum en el Zócalo: “México progresista”

Gustavo Petro destaca celebración de la Cuarta Transformación en el Zócalo.

La celebración de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México por lo 7 años de la Cuarta Transformación ha trascendido fronteras, debido a que la tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el evento.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario colombiano retomó un video donde se puede ver un gran número de asistentes en la plaza capitalina, la grabación de apenas 16 segundos, fue compartida con el mensaje “México progresista”.

La publicación de Petro ha sido reposteada por poco más de mil 800 usuarios de esa red social, además de juntar algunos mensajes en contra del evento que se llevó a cabo la mañana de este sábado: “es la estructura corporativista del partido en el poder”, es uno de los comentarios que rechazaron la muestra del presidente de Colombia.

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, resalta concentración en el Zócalo

La dirigente nacional de Morena fue una de las asistentes al evento oficialista, a través de una publicación en su cuenta oficial de redes sociales, Luisa María Alcalde destacó la concentración de alrededor de 600 mil personas en el Zócalo, por lo que subrayó:

“Llenamos la principal plaza pública del país para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y celebrar 7 Años De Bienestar y Transformación”.

También destacó el ánimo de la gente durante las casi tres horas en las que se desarrollo el evento:

“Ahí donde una minoría augura desencanto y malestar, la gente responde con amor y dignidad ¡Así lucen los rostros de esperanza y alegría del extraordinario pueblo de México!”.

La presidenta de México festejó 7 años de la 4T. Crédito: X/ Claudiashein

Ricardo Monreal exhibe apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

A través de distintos videos, el diputado Ricardo Monreal ha exhibido el apoyo de quienes asistieron a la celebración del movimiento al que pertenece, en una de las grabaciones se puede escuchar una porra a Sheinbaum: “¡No estás sola!”.

Aseguró que la única vía por la que pudo ingresar hasta su lugar cerca del templete fue caminando, debido a que las calles aledañas se encontraban “abarrotadas” por la multitud de gente que asistió.

En un breve encuentro con medios, Monreal destacó la participación de Sheinbaum en el evento del Sorteo de la Copa Mundial 2026, donde la mandataria se encontró con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el primer Ministro de Canadá, Mark Carney:

“Es muy inteligente nuestra presidenta, estuvo a la altura de cualquier mandatario el día de ayer, nos sentimos muy orgullosos de ella”.

Docenas de simpatizantes de Morena acamparon anoche en el Zócalo de CDMX para asistir a la celebración por 7 años de la 4T. Crédito: X- Eli Tv Oficial

