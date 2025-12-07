México

Estas son las frases que Claudia Sheinbaum resaltó sobre “la verdadera Gen Z” en el Zócalo

Un contingente de jóvenes llevaron una manta donde se podía leer “Jóvenes Somos Paz”

Jóvenes acompañaron a Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX. X/@Rocha4T

Durante el evento del gobierno de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México por los 7 años de la Cuarta Transformación en el poder, la mandataria fue respaldada por jóvenes que se unieron a los más de 600 mil asistentes, los autodenominados “la verdadera Generación Z” arroparon a la primera mujer presidenta.

Sheinbaum mencionó de manera directa 8 veces a los jóvenes durante discursó en el Zócalo

Cabe destacar que la mandataria subrayó la presencia de jóvenes durante su evento, por lo que, saludo desde el templete al movimiento que se concentró desde la Torre del Caballito y camino hasta llegar al Zócalo, también destacó logros y apoyos hacia este sector, sumando un total de 8 veces donde mencionó a los jóvenes de México:

  1. “Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza”
  2. “Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: ¡Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la Transformación de la Vida Pública de México!”
  3. “Todos los jóvenes de preparatoria pública reciben una beca
  4. “Cerca de 3.5 millones se han graduado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, desde 2019”
  5. “Seguimos construyendo más Universidades “Benito Juárez” y “Rosario Castellanos”. Vamos a llegar a 350 mil espacios nuevos para los jóvenes de México
  6. “Se olvidan que durante todo el periodo neoliberal vivimos: el fraude electoral de 1988 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: el desafuero de López Obrador, una de las acciones más autoritarias de la historia reciente; el fraude electoral del 2006; la compra masiva de votos en el 2012; por mencionar algunos. Hay jóvenes que no vivieron esa época, pero, entonces, no había elecciones libres
  7. “Una mentira más: que “no se apoya a los jóvenes”. ¡Falso!
  8. “Ahora hay becas, se construyen más escuelas y se apoya a los jóvenes que construyen futuro”
Claudia Sheinbaum destacó el apoyo
Claudia Sheinbaum destacó el apoyo dado a los jóvenes durante los 7 años de la Cuarta Transformación. (Foto: X/@LuisaAlcalde)

Sheinbaum reacciona a remix de “preparatorias en la casa” que se hizo viral

Durante la conferencia matutina del martes 28 de octubre, Claudia Sheinbaum recordó su compromiso de campaña consistente en la creación de Preparatorias “que quedarán cerca de la casa” en distintas regiones del país.

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México resaltó que una joven de Jalisco difundió un video viral que combina un discurso de Sheinbaum, con una melodía de reggaeton. En este clip, la joven imita a la mandataria, creando así una pieza que ha tenido una amplia repercusión, sobre todo en TikTok:

“Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria, ya no va a estar el examen del COMIPEMS en el 2025”.

Estos son los puntos más relevantes sobre la mención de Jóvenes en discurso de Sheinbaum

  1. Resalta el apoyo estatal a los jóvenes mediante becas, creación de más universidades y nuevos espacios educativos, así como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha beneficiado a cerca de 3.5 millones de jóvenes desde 2019.
  2. Sostiene que la mayoría de los jóvenes respaldan la Transformación de la Vida Pública de México y que existen avances significativos en políticas orientadas a este sector poblacional.
  3. Contrapone el presente con el periodo neoliberal, aludiendo a episodios de elecciones no libres y cuestionando narrativas que afirman la falta de apoyo a los jóvenes.

