Con “Perreo por la Paz” jóvenes de la “verdadera Gen Z” apoyaron a Sheinbaum en celebración de la 4T

Algunos jóvenes se concentraron en El Caballito para caminar hacia el Zócalo y mostrar apoyo a Claudia Sheinbaum. X

Con una manta que decía “Jóvenes Somos Paz” un contingente de los autonombrados “La verdadera Gen Z” tomó las calles en este día de celebración para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien convocó a un evento para concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México por los 7 años de la Cuarta Transformación.

Entre pancartas con muestras de apoyo, baile y música, los jóvenes se dieron cita desde muy temprano para caminar desde la Torre del Caballito hasta la plaza del Zócalo, donde la primera mujer presidenta emitió un discurso que también incluyó a este sector de la población.

Jóvenes se identifican con Claudia Sheinbaum

Algunos asistentes a la concentración que también fue llamada “Perreo por la Paz” dijeron sentirse conformes tanto con la actual presidenta, como con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, entre las opiniones vertidas destacan que durante los dos sexenios “son los únicos que les han dado muchas oportunidades”.

En grabaciones que circulan a través de redes sociales se puede apreciar que la concentración avanzó bailando el remix de la presidenta que se hizo viral en las últimas semanas:

“Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria, ya no va a estar el examen del COMIPEMS en el 2025″

Jóvenes de la Gen Z armaron el "Perreo por la Paz" para celebrar en el Zócalo evento con Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T. Crédito: @bethcastilloo

Jóvenes comparten la experiencia de unirse al “Perreo por la Paz”

A través de redes sociales, quienes asistieron con este contingente han compartido mensajes en apoyo a Claudia Sheinbaum, así como a Morena, entre los que destacan:

“Se siente la alegría, la esperanza, el proyecto y la certeza de que estamos en el rumbo correcto. #PerreoPorLaPaz porque hay muchísimo que celebrar a 7 años de transformación. Combate a la desigualdad que generó el periodo neoliberal. Inicio de la pacificación del país, tras la absurda Guerra de Calderón que triplicó los homicidios”, escribe @AleSanchEsp usuaria de X.

“Ellos están celebrando que tiraron la cuenta de X del Grupo Parlamentario de Morena de CDMX. Nosotros estamos celebrando en un zócalo lleno de verdaderos jóvenes transformadores”, dice @DoctorZamudio.

