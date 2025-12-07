México

Con “Perreo por la Paz” jóvenes de la “verdadera Gen Z” apoyaron a Sheinbaum en celebración de la 4T

La concentración comenzó en la Torre del Caballito y avanzó hacia el Zócalo de la CDMX

Guardar
Algunos jóvenes se concentraron en El Caballito para caminar hacia el Zócalo y mostrar apoyo a Claudia Sheinbaum. X

Con una manta que decía “Jóvenes Somos Paz” un contingente de los autonombrados “La verdadera Gen Z” tomó las calles en este día de celebración para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien convocó a un evento para concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México por los 7 años de la Cuarta Transformación.

Entre pancartas con muestras de apoyo, baile y música, los jóvenes se dieron cita desde muy temprano para caminar desde la Torre del Caballito hasta la plaza del Zócalo, donde la primera mujer presidenta emitió un discurso que también incluyó a este sector de la población.

Jóvenes se identifican con Claudia Sheinbaum

Algunos asistentes a la concentración que también fue llamada “Perreo por la Paz” dijeron sentirse conformes tanto con la actual presidenta, como con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, entre las opiniones vertidas destacan que durante los dos sexenios “son los únicos que les han dado muchas oportunidades”.

En grabaciones que circulan a través de redes sociales se puede apreciar que la concentración avanzó bailando el remix de la presidenta que se hizo viral en las últimas semanas:

“Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria, ya no va a estar el examen del COMIPEMS en el 2025″

Jóvenes de la Gen Z
Jóvenes de la Gen Z armaron el "Perreo por la Paz" para celebrar en el Zócalo evento con Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T. Crédito: @bethcastilloo

Jóvenes comparten la experiencia de unirse al “Perreo por la Paz”

A través de redes sociales, quienes asistieron con este contingente han compartido mensajes en apoyo a Claudia Sheinbaum, así como a Morena, entre los que destacan:

“Se siente la alegría, la esperanza, el proyecto y la certeza de que estamos en el rumbo correcto. #PerreoPorLaPaz porque hay muchísimo que celebrar a 7 años de transformación. Combate a la desigualdad que generó el periodo neoliberal. Inicio de la pacificación del país, tras la absurda Guerra de Calderón que triplicó los homicidios”, escribe @AleSanchEsp usuaria de X.

“Ellos están celebrando que tiraron la cuenta de X del Grupo Parlamentario de Morena de CDMX. Nosotros estamos celebrando en un zócalo lleno de verdaderos jóvenes transformadores”, dice @DoctorZamudio.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGen ZPerreo por la PazCuarta TransformaciónZócaloCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

La derrota que sufrió el tapatío el pasado 13 de septiembre causó cuestionamientos sobre su futuro

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

Las 52 piezas prehispánicas que regresan a casa en México

El INAH recibió las piezas arqueológicas de gran valor histórico, elaboradas entre los años 500 a.c. y 1521 d.c.

Las 52 piezas prehispánicas que

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

El emotivo mensaje difundido por el actor Moisés Iván Mora, compañero de reparto de Don Arnoldo, evidenció la profunda huella que dejó Manzano en quienes compartieron proyectos y vivencias a su lado

Esta fue la reacción de

Los 5 mejores frutos secos baratos que te ayudan a combatir el hígado graso

No dejes estos alimentos fuera de tu dieta

Los 5 mejores frutos secos

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

El Tri se enfrentará por segunda vez al conjunto africano en una inauguración de una Copa del Mundo

México vs Sudáfrica: estos son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 3 muertos por explosión

Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL