México

El momento en que un hombre amenazó a marinos afuera de la Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco: fue neutralizado l VIDEO

(IMÁGENES SENSIBLES) La persona amenazó con lo que parecía un arma corta a los elementos tras supuestamente haber pedido informes de reclutamiento

Guardar
El sujeto insistió con su
El sujeto insistió con su comportamiento hostil, por lo que elementos de seguridad tuvieron que accionar una respuesta rápida para salvaguardar las instalaciones. Foto: (Captura de pantalla)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) vivieron una tarde de tensión el pasado 6 de diciembre tras haber sido amenazados por un hombre con un arma corta afuera de la Décima Segunda Zona Naval ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.

La información se dio a conocer por medio de un video publicado en redes sociales donde se muestra a una persona civil con corte militar, sacar un arma corta y amenazar al personal de la entrada.

Tras los hechos, el personal de MarEina desplegó un operativo y rodeó al sujeto armado mientras se le advertía que tirara su arma para entablar un diálogo, sin embargo, el sujeto no acató las indicaciones e intentó entrar a las instalaciones mientras apuntaba el arma contra una escuadra de Marinos.

Al no ver flexibilidad para una negociación pacífica, en el video se escuchan al menos cuatro detonaciones contra el sujeto armado (actuando bajo el Manual del Uso de la Fuerza), posteriormente cae al suelo y los elementos federales lo aseguran junto con el arma.

El sujeto armado fue abatido. Crédito: Redes Sociales

A pesar de que se desconoce sobre el estado de salud del civil armado sometido y sin haber un comunicado oficial por parte de la Semar, se prevé que el sujeto haya sido atendido con primeros auxilios y se le haya abierto una carpeta de investigación para conocer el motivo de las acciones.

Cabe señalar que los marinos en todo momento priorizaron el diálogo, sin embargo, en el video se observa que accionaron sus armas de fuego cuando el civil armado intentó entrar por medio de amenazas hacia el recinto federal.

Gabinete de Seguridad logra la detención de 12 personas pertenecientes al CJNG en Chiapas

El día de hoy, 7 de diciembre, Harfuch detalló que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, junto a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Semar detuvieron a 12 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo de Alto Impacto
El operativo de Alto Impacto permitió el aseguramiento de armas, droga, equipo táctico y un vehículo sin placas. (Fiscalía General del Estado de Chiapas)

De acuerdo con el titular, el operativo coordinado tuvo lugar en San Cristóbal de Las Casas y permitió asegurar armas largas y cortas, vehículos usados para operaciones delincuenciales y equipo táctico.

Esto ocurre en una región en la que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se han enfrentado por diferentes razones, entre las que figuran principalmente: su ubicación, la posibilidad de enriquecer sus ingresos con economías ilícitas y por la posibilidad de influir en la política, según información de Insight Crime, fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.

Marina capacita en técnicas de paracaidismo a grupo de seguridad creado por Harfuch

El pasado 6 de diciembre, la Semar dio a conocer una capacitación en técnicas de paracaidismo a agentes de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), grupo creado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para combatir al crimen organizado.

Elementos entrenando el paracaidismo. Foto:
Elementos entrenando el paracaidismo. Foto: SSPC

La capacitación se llevó a cabo del 30 de noviembre al 6 de diciembre en las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval, ubicada en el estado de Chiapas, misma que tenía como objetivo reforzar el mantenimiento especializado en tareas conjuntas y operaciones especiales del personal.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la UNO tiene las funciones de planear y realizar acciones de inteligencia, implementar procedimientos para atender incidentes y determinar mecanismos orientados a la prevención de emergencias.

Marina neutralizó a “El Pichón” en labores de inteligencia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

En una conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, la Semar dio a conocer que dicha dependencia en coordinación con el Gabinete de Seguridad, neutralizaron a Pedro “N”, alias El Pichón, líder de segundo nivel de una facción ligada al Chapo Isidro, afín al Cártel de Sinaloa.

El embajador de EEUU en
El embajador de EEUU en México celebró el operativo donde se dio de baja a "El Pichón". Crédito: Redes sociales

Durante el anuncio, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la Semar continuará generando resultados en los estados vecinos a Michoacán para frenar el avance de cárteles mexicanos y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

El almirante también destacó el arresto de dos capos más, pertenecientes a la misma facción criminal y el aseguramiento de inmuebles, laboratorios clandestinos, armas, droga y precursores químicos, aseguramientos que, de acuerdo con Morales Ángeles, provocó fuertes golpes al Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

Puerto VallartaJaliscoSemarMarinaOmar García HarfuchCJNGCártel de SinaloaNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tres líneas del Metrobús mantienen afectaciones: este es el estado del servicio este domingo 7 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Metro

Tres líneas del Metrobús mantienen

Maritza se separó por violencia, su pareja la obligó a regresar para matarla y huir con sus hijas: familia exige localizarlas

En la marcha realizada el domingo 7 de diciembre en Morelia, exigieron justicia y rapidez para la localización de las de 4 y 6 años

Maritza se separó por violencia,

Alfonso Cuarón reacciona a polémica presentación de sus hijos Bu y Olmo como teloneros de Dua Lipa |Video

Los hijos del ganador del Oscar fueron encargados de abrir el último concierto en la CDMX de la artista pop

Alfonso Cuarón reacciona a polémica

Regresa el imperio de BTS y se corona en el top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

En una semana BTS pasó se regresar al ranking a encabezar el listado de lo más oído en K-Pop

Regresa el imperio de BTS

La encontraron robando mercancía y agredió a mordidas al empleado que la confrontó

Una mujer de 22 años fue encontrada hurtando 70 espejos de una tienda departamental en la colonia centro de la Ciudad de México

La encontraron robando mercancía y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a dos civiles

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

“No existe otra opción para sobrevivir”: habitantes de la sierra de Guerrero impiden destrucción de plantíos de amapola

Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa

Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Cuarón reacciona a polémica

Alfonso Cuarón reacciona a polémica presentación de sus hijos Bu y Olmo como teloneros de Dua Lipa |Video

Regresa el imperio de BTS y se corona en el top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

La Granja VIP en vivo hoy 7 de diciembre, día de eliminación: así marchan las encuestas

Daniel Tovar responde a críticas por su relación con Paola Ramones y revela cómo se lleva con Adal

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

DEPORTES

Nicolás Larcamón recuerda la lesión

Nicolás Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras eliminación ante Tigres

Cuáles son los jugadores colombianos de la Liga Mx que podrían jugar en México durante el mundial 2026

Sergio Ramos anuncia su salida de Monterrey tras caer ante Toluca

Brandon Moreno pierde por nocaut técnico ante Tatsuro Taira en la UFC 323

TUDN incorpora a los comediantes Iztaparrasta y Ojitos de Huevo a su equipo para el Mundial 2026