El momento en que un hombre amenazó a marinos afuera de la Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco: fue neutralizado l VIDEO

El sujeto insistió con su comportamiento hostil, por lo que elementos de seguridad tuvieron que accionar una respuesta rápida para salvaguardar las instalaciones. Foto: (Captura de pantalla)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) vivieron una tarde de tensión el pasado 6 de diciembre tras haber sido amenazados por un hombre con un arma corta afuera de la Décima Segunda Zona Naval ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.

La información se dio a conocer por medio de un video publicado en redes sociales donde se muestra a una persona civil con corte militar, sacar un arma corta y amenazar al personal de la entrada.

Tras los hechos, el personal de MarEina desplegó un operativo y rodeó al sujeto armado mientras se le advertía que tirara su arma para entablar un diálogo, sin embargo, el sujeto no acató las indicaciones e intentó entrar a las instalaciones mientras apuntaba el arma contra una escuadra de Marinos.

Al no ver flexibilidad para una negociación pacífica, en el video se escuchan al menos cuatro detonaciones contra el sujeto armado (actuando bajo el Manual del Uso de la Fuerza), posteriormente cae al suelo y los elementos federales lo aseguran junto con el arma.

El sujeto armado fue abatido. Crédito: Redes Sociales

A pesar de que se desconoce sobre el estado de salud del civil armado sometido y sin haber un comunicado oficial por parte de la Semar, se prevé que el sujeto haya sido atendido con primeros auxilios y se le haya abierto una carpeta de investigación para conocer el motivo de las acciones.

Cabe señalar que los marinos en todo momento priorizaron el diálogo, sin embargo, en el video se observa que accionaron sus armas de fuego cuando el civil armado intentó entrar por medio de amenazas hacia el recinto federal.

Gabinete de Seguridad logra la detención de 12 personas pertenecientes al CJNG en Chiapas

El día de hoy, 7 de diciembre, Harfuch detalló que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, junto a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Semar detuvieron a 12 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo de Alto Impacto permitió el aseguramiento de armas, droga, equipo táctico y un vehículo sin placas. (Fiscalía General del Estado de Chiapas)

De acuerdo con el titular, el operativo coordinado tuvo lugar en San Cristóbal de Las Casas y permitió asegurar armas largas y cortas, vehículos usados para operaciones delincuenciales y equipo táctico.

Esto ocurre en una región en la que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se han enfrentado por diferentes razones, entre las que figuran principalmente: su ubicación, la posibilidad de enriquecer sus ingresos con economías ilícitas y por la posibilidad de influir en la política, según información de Insight Crime, fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.

Marina capacita en técnicas de paracaidismo a grupo de seguridad creado por Harfuch

El pasado 6 de diciembre, la Semar dio a conocer una capacitación en técnicas de paracaidismo a agentes de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), grupo creado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para combatir al crimen organizado.

Elementos entrenando el paracaidismo. Foto: SSPC

La capacitación se llevó a cabo del 30 de noviembre al 6 de diciembre en las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval, ubicada en el estado de Chiapas, misma que tenía como objetivo reforzar el mantenimiento especializado en tareas conjuntas y operaciones especiales del personal.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la UNO tiene las funciones de planear y realizar acciones de inteligencia, implementar procedimientos para atender incidentes y determinar mecanismos orientados a la prevención de emergencias.

Marina neutralizó a “El Pichón” en labores de inteligencia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

En una conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, la Semar dio a conocer que dicha dependencia en coordinación con el Gabinete de Seguridad, neutralizaron a Pedro “N”, alias El Pichón, líder de segundo nivel de una facción ligada al Chapo Isidro, afín al Cártel de Sinaloa.

El embajador de EEUU en México celebró el operativo donde se dio de baja a "El Pichón". Crédito: Redes sociales

Durante el anuncio, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la Semar continuará generando resultados en los estados vecinos a Michoacán para frenar el avance de cárteles mexicanos y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

El almirante también destacó el arresto de dos capos más, pertenecientes a la misma facción criminal y el aseguramiento de inmuebles, laboratorios clandestinos, armas, droga y precursores químicos, aseguramientos que, de acuerdo con Morales Ángeles, provocó fuertes golpes al Cártel de Sinaloa.