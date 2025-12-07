México

12 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos por autoridades federales y estatales en operativo en Chiapas

A las personas se les aseguraron armas largas y cortas, así como vehículos y equipo táctico

Guardar
El operativo en Chiapas permitió
El operativo en Chiapas permitió la detención de 12 personas y el aseguramiento de armas. (Jesús Avilés/ Infobae México)

En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, se les aseguraron armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico.

De acuerdo con una publicación hecha por Omar García Harfuch en su cuenta oficial de X, en dicha operación actuaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar).

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”, concluyó el secretario de seguridad y protección ciudadana.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la detención ocurrió gracias al operativo de alto impacto por presuntos delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas.

Los detenidos son Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”, quienes se encontraban en posesión de cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles; así como cuatro chalecos tácticos color negro.

También fue asegurado un vehículo marca Mazda tipo 3, modelo 2020, sin placas de circulación; 90 bolsas con hierba verde con características de marihuana, 60 bolsitas transparentes con sustancia granulada con características de cristal; una gramera digital y dinero en efectivo.

“Tras su detención, las 12 personas presuntamente involucradas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal conforme a derecho”, señala la publicación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

***Información en desarrollo***

Temas Relacionados

HarfuchMarinaCártel Jalisco Nueva GeneraciónCJNGChiapasSan Cristóbal de las Casasmexico-noticias

Más Noticias

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

“El Polivoz”, como era conocido el destacado actor, murió a causa de un paro respiratorio el pasado 4 de diciembre

Jorge Ortiz de Pinedo habla

Mauricio Tabe denuncia que diputados de Morena buscan separarlo del cargo como alcalde de Miguel Hidalgo

La bancada de Morena pidió que el edil deje su puesto mientras se investigan los hechos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre

Mauricio Tabe denuncia que diputados

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

El temblor ocurrió a las 8:37 horas, a una distancia de 142 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 3 km

Chiapas registra sismo de 4.4

Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

El temor y la incertidumbre dominaron la jornada en la ribera del Balsas mientras la población permanecía resguardada

Violencia en pueblo de Guerrero:

FGR indaga como terrorismo el ataque de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

El alcalde del municipio detalló que el ataque dejó cinco muertos y al menos 25 heridos

FGR indaga como terrorismo el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en pueblo de Guerrero:

Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

FGR indaga como terrorismo el ataque de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

Comandante de la Policía Municipal resulta herido tras persecución y ataque armado en Culiacán

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo habla

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

La Granja VIP en vivo hoy 7 de diciembre, día de eliminación: así marchan las encuestas y la confesión de 2 nominados

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

DEPORTES

Rafael Márquez, quien marcó gol

Rafael Márquez, quien marcó gol ante Sudáfrica en 2010, regresa para enfrentar a los Bafana Bafana como asistente técnico

Pitbull Cruz retiene cinturón interino de Peso Superligero tras empatar con Lamont Roach

Cuáles son los posibles rivales de México en la siguiente ronda del mundial 2026

Steelers vs Ravens: a qué hora y dónde ver en México el partido de Pittsburgh para salvar la temporada

Colombia jugará dos de sus tres partidos del Mundial 2026 en México, cuál es su historial en territorio azteca