12 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos por autoridades federales y estatales en operativo en Chiapas

El operativo en Chiapas permitió la detención de 12 personas y el aseguramiento de armas. (Jesús Avilés/ Infobae México)

En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, se les aseguraron armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico.

De acuerdo con una publicación hecha por Omar García Harfuch en su cuenta oficial de X, en dicha operación actuaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar).

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”, concluyó el secretario de seguridad y protección ciudadana.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la detención ocurrió gracias al operativo de alto impacto por presuntos delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas.

Los detenidos son Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”, quienes se encontraban en posesión de cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles; así como cuatro chalecos tácticos color negro.

También fue asegurado un vehículo marca Mazda tipo 3, modelo 2020, sin placas de circulación; 90 bolsas con hierba verde con características de marihuana, 60 bolsitas transparentes con sustancia granulada con características de cristal; una gramera digital y dinero en efectivo.

“Tras su detención, las 12 personas presuntamente involucradas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal conforme a derecho”, señala la publicación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

***Información en desarrollo***