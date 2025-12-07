México

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) se enfoca en la inteligencia y uso avanzado de tecnología

En la capacitación llevaron a
En la capacitación llevaron a cabo más de 100 saltos con distintas técnicas. Foto: SSPC

La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo una capacitación en técnicas de paracaidismo a agentes de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), grupo recién creado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para combatir la delincuencia.

El curso, Paracaidismo Estático y Caída Libre Militar, fue implementado con el objetivo de reforzar el entrenamiento especializado en tareas conjuntas y operaciones especiales del personal.

La capacitación se llevó a cabo del 30 de noviembre al 6 de diciembre en las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval, ubicada en el estado de Chiapas.

Este grupo está enfocado en
Este grupo está enfocado en la persecución de delitos basado en inteligencia. Foto: SSPC

Durante el curso, los agentes fueron instruidos en tácticas de inserción aérea de alto nivel operativo para reforzar su capacidad de reacción y despliegue en misiones estratégicas.

Así se desarrolló la capacitación

La Marina detalló que tras el proceso formativo, siete operadores realizaron 13 saltos libres cada uno. Por su parte, cinco agentes llevaron a cabo cinco saltos estáticos, alcanzando así 100 saltos ejecutados.

El curso se desarrolló de acuerdo con las funciones planteadas para la UNO, inscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC, la cual tiene como principal objetivo supervisar la investigación y persecución del delito con inteligencia y aprovechamiento de la tecnología informativa.

Foto: SSPC
Foto: SSPC

¿Cuáles serán las funciones del grupo UNO?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicado el pasado 1 de noviembre de 2025, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) tendrá las siguientes funciones:

  • Planear y realizar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia.
  • Implementar procedimientos para atender incidentes que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente.
  • Determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o actos delictivos.
Foto: SSPC
Foto: SSPC
  • Implementar esquemas de entrenamiento y capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales, en coordinación con otras instituciones de seguridad.
  • Desarrollar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno e instancias competentes a nivel internacional.
  • Garantizar la atención de objetivos prioritarios y dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales.

Este grupo de élite estará enfocado en dirigir y supervisar la investigación de delitos mediante el aprovechamiento de tecnología informática, la cual tendrá un titular encargado de coordinar las funciones del cuerpo de agentes.

El grupo se centrará en
El grupo se centrará en la inteligencia para combatir delitos de alto impacto Crédito: Especial

Cabe señalar que en materia formativa, este grupo tendrá programas de entrenamiento y capacitación especializada, las cuales serán coordinadas tanto con instituciones de seguridad nacionales como internacionales, por lo que no se descarta que también puedan capacitarse con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de otros países.

