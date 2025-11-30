México

Marina destaca neutralización de ‘El Pichón’, ligado al Chapo Isidro, en labores de inteligencia del Plan Michoacán

El arresto de Pedro “N”, líder de segundo nivel, permitió el desmantelamiento de narcolaboratorios

Elementos de seguridad reportaron avances
Elementos de seguridad reportaron avances sobre Plan Michoacán en conferencia de prensa. (Gobierno de México)

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles , en seguimiento a los avances informados por Omar García Harfuch, secretario de seguridad protección ciudadana, destacó la neutralización de un hombre, líder de segundo nivel de una facción ligada al Chapo Isidro.

El almirante señaló que la Secretaría de Marina continúa generando resultados en los estados vecinos, así como en los que tienen influencia en Michoacán.

“De ahí que llegó al aseguramiento de dos personas generadoras de violencia que son Adaleno ‘N’, Miguel ‘N’ y la neutralización de Pedro ‘N’, a quien le apodan 'El Pichón’”.

De acuerdo con la información presentada por el secretario de Marina, “estas tres personas se dedicaban principalmente a la producción de drogas sintéticas”.

Agregó que estas acciones se lograron gracias a la “inteligencia naval y al apoyo de la secretaríoa de seguridad y protección ciudadana que además permitió asegurarles inmuebles y laboratorios donde se encontraron armas, drogas terminadas, precursores químicos y mucha infraestructura para elaborar drogas y psciotrópicos”, concluyó.

***Información en desarrollo***

