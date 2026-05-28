Una búsqueda de trabajo, un mensaje extraño y el viaje de Veracruz a Monterrey: lo que hay tras la desaparición de Lizbeth Cruz

Lizbeth Cruz desapareció cuando viajó de Veracruz a Monterrey por una supuesta oferta de trabajo: Foto: Familia de Lizbeth en redes

Lizbeth Cruz González desaparece desde el 3 de mayo de 2026 tras salir de Veracruz rumbo a Monterrey por una supuesta oferta de trabajo, un caso que ya investigan fiscalías y que su familia relaciona con una posible trampa durante el trayecto, luego de que el último contacto incluyó un aviso de que estaba “a 20 minutos de llegar” y después su teléfono dejó de funcionar.

La búsqueda ya se extendió a CDMX, donde la Fiscalía General de Justicia emitió el boletín AF/744/2026 con sus señas físicas y la ropa que llevaba. La familia también pide que se revisen cámaras de la terminal de autobuses para reconstruir el recorrido que siguió desde Veracruz hasta la capital del país.

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Lizbeth tiene 36 años y es originaria de Jáltipan, Veracruz. Su familia informó que salió de esa zona con destino a Monterrey para acudir a una entrevista de trabajo, pero el último rastro físico quedó en la terminal ADO de Acayucan, en Veracruz, la noche del domingo 3 de mayo de 2026.

De acuerdo con el testimonio de su madre Julia González Prieto, Lizbeth había regresado recientemente de Ciudad Acuña para visitar a su familia y pasar algunos días con ellos. En ese periodo recibió una llamada relacionada con un empleo y decidió viajar de inmediato.

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La familia señaló que abordó un autobús con dirección a la Ciudad de México para después continuar hacia Monterrey. Un día más tarde logró comunicarse y avisó que ya había llegado a la capital del país y que tomaría otro transporte rumbo al norte.

Su madre reprodujo el último mensaje que recibió de ella: “Mamá, ya llegué a México y en 20 minutos te llamo”. Esa llamada ya no ocurrió y, según sus familiares, después de ese momento el teléfono dejó de funcionar y hasta su cuenta de WhatsApp desapareció.

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Julia González Prieto expresó su desesperación por no saber dónde está su hija. En su mensaje público escribió: “Mi hija está desaparecida y estoy desesperada por no saber de ella. Hija, flaquita, te extraño. Se han llevado una parte de mí, sin ti siento que no puedo seguir, todos los días le pido a Dios que te regrese a mí sana y salva, no hay día que no vaya a la iglesia y rece por ti. Tengo fe, tengo esperanza y siempre estaré esperando por ti. Te ama tu mamá”.

La madre también contó que desde el inicio sintió temor por el viaje repentino. Según su relato, Lizbeth le dijo que iba a trabajar para mandarle dinero, pero ella le pidió que no se fuera porque presentía que algo malo podía pasar.

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La familia sospecha un engaño por la oferta de trabajo

La principal línea de sospecha de sus familiares es que la supuesta vacante habría sido un engaño. Julia González Prieto dijo que cree que alguien pudo haberla estado esperando durante el transbordo en la Ciudad de México.

En palabras de la madre: “Yo siento que ahí alguien ya la estaba esperando”. La desaparición también mantiene en incertidumbre a sus tres hijas, de 18, 6 y 3 años, que siguen sin noticias de su madre.

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Una semana después de la desaparición, la familia recibió un mensaje que supuestamente habría sido enviado por Lizbeth donde decía que no la buscaran. Sus familiares sostienen que no creen que ella lo haya escrito porque el texto pedía que dejararan de buscarla e incluía amenazas de demanda contra la propia familia.

Su hermana Deysi González rechazó la autenticidad de ese mensaje. “Nosotros sabemos que no es ella. Yo conozco hasta su forma de escribir”, afirmó.

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Deysi también ha pedido apoyo público para compartir la ficha de búsqueda. En un mensaje difundido en redes sociales escribió: “Siempre al ver tantas personas desaparecidas, decía que era lo peor que pudiera pasarle a una familia. Yo decía, el dolor de no saber dónde está tu ser querido debe ser muy duro y ahora nos toca vivir y sentir ese dolor, un dolor que no se le desea a nadie”.

En esa misma publicación agregó: “Les pido con el corazón en la mano, que nos ayuden a seguir compartiendo, no vamos a parar hasta tener a mi hermanita frente a nosotros”.

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Las fiscalías de Veracruz y CDMX ya emitieron fichas de búsqueda

El caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, donde la familia presentó una denuncia formal por desaparición. Después acudió a la Ciudad de México para pedir avances, pero denuncia lentitud en las diligencias y reclama que se usen las herramientas disponibles para rastrear el trayecto.

La exigencia directa de sus familiares es que las autoridades aceleren la investigación. Deysi González sostuvo que ya existen elementos para avanzar y reclamó respuestas: “Que realmente hagan su trabajo, que agilicen la investigación. Tienen nombres y herramientas, pero no hemos recibido respuestas”.

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La ficha difundida en Veracruz y el boletín emitido en CDMX describen a Lizbeth como una mujer de complexión delgada, tez morena clara, cara ovalada, nariz chata, labios regulares y mentón oval. Mide 1.54 metros, usa lentes, tiene frente mediana, boca pequeña, cejas depiladas, ojos rasgados color café y cabello lacio teñido de negro.

Entre sus señas particulares aparece un lunar a un costado del lado izquierdo de la nariz. También tiene tatuajes en la parte baja de la espalda con la figura de un conejo de Playboy y los nombres “Amy” y “Jaime”.

Hay una diferencia en la ropa reportada en las fichas y testimonios. Una versión indica que vestía blusa negra con detalles blancos, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos; otra señala que usaba blusa blanca con flores cuando desapareció en la terminal de autobuses de Acayucan.

La familia insiste en que el punto que debe aclararse con videos y registros es el tramo entre la terminal ADO de Acayucan, la llegada a la Ciudad de México y la conexión prevista hacia Monterrey, porque desde ese recorrido se perdió todo rastro de Lizbeth Cruz González.

• Lizbeth Cruz González desapareció desde el 3 de mayo de 2026 tras viajar de Veracruz a Monterrey por una supuesta oferta de trabajo.

• El último contacto con su familia ocurrió después de que avisó que ya había llegado a la Ciudad de México y que en 20 minutos volvería a llamar.

• La familia sospecha que la vacante fue una trampa y exige a las autoridades revisar cámaras, agilizar diligencias y localizarla con vida.