México

Elemento de la Guardia Nacional que asesinó a estudiante de la Universidad de Guanajuato pasará 54 años en la cárcel

Jesús Ángel recibió una condena de 54 años de prisión por homicidio, mientras que otro agente fue sentenciado a 33 años por tentativa de homicidio tras disparar contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato

Guardar
Google icon
requiem por un angel
Ángel Yael Ignacio Rangel murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una persecución de la Guardia Nacional en 2022.

La jueza federal Verónica Viridiana Sandoval sentenció a 54 años de prisión a Jesús Ángel A.G., elemento de la Guardia Nacional declarado culpable por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, ocurrido el 27 de abril de 2022 en el municipio de Irapuato.

Además, otro agente identificado como Iván I. fue condenado a 33 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que durante el mismo ataque una estudiante resultara herida de bala.

PUBLICIDAD

El fallo judicial marca un precedente en Guanajuato al tratarse de la primera sentencia condenatoria contra elementos de la Guardia Nacional por hechos de esta naturaleza en la entidad.

La resolución fue emitida luego de que la jueza considerara válidas y contundentes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), así como los argumentos presentados por los asesores jurídicos de las víctimas.

PUBLICIDAD

“En principio debemos decir que estamos satisfechos y contentos porque fueron cuatro años de batallar, desde el 27 de abril de 2022 hasta el día de hoy. Contentos por las víctimas que en este caso son las personas más importantes”, declaró el asesor jurídico Juan Arredondo Rodríguez tras conocerse la sentencia.

archivo
Familiares y asesores jurídicos afirmaron sentirse satisfechos tras casi cuatro años de proceso judicial.

El ataque contra estudiantes de agronomía

De acuerdo con las investigaciones, el 27 de abril de 2022 Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca, luego de asistir a una reunión con estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Copal, donde elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto e iniciaron una persecución.

La situación terminó de manera violenta cuando los agentes federales dispararon contra la unidad. Ángel Yael recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte.

En el mismo ataque, Edith Alejandra resultó herida de bala en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo salió ileso.

El caso generó indignación entre la comunidad universitaria y organismos defensores de derechos humanos, debido a que las víctimas eran estudiantes y no existían indicios que justificaran el uso letal de la fuerza.

En Irapuato, Guanajuato una persecusión política terminó con la vida de un jóven estudiante de la UG
El ataque ocurrió en la comunidad de El Copal, en Guanajuato, cuando estudiantes regresaban de una reunión universitaria.

Juicio se prolongó durante casi cuatro años

Tras los hechos, los guardias nacionales Jesús Ángel A.G. e Iván I. fueron consignados por la Fiscalía General de la República; sin embargo, el proceso judicial enfrentó diversos retrasos debido a la presentación de amparos y recursos legales promovidos por las defensas.

El juicio permaneció estancado durante casi cuatro años hasta que los procedimientos legales concluyeron a finales de 2025 y la audiencia pudo reanudarse en marzo de este año.

Finalmente, la jueza emitió las condenas correspondientes, decisión que fue recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas, quienes durante años exigieron justicia por el homicidio del estudiante universitario.

La sentencia también reabre el debate sobre el actuar de las corporaciones federales y el uso de la fuerza en operativos de seguridad pública en México.

Temas Relacionados

GuanajuatoGuardia NacionalsentenciaÁngel YaelUniversidad de Guanajuatoasesinatomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Túnez vs Japón: el histórico partido número mil de los Mundiales romperá récord de movilización en Monterrey

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que el operativo será mucho mayor al de un partido habitual de Rayados

Túnez vs Japón: el histórico partido número mil de los Mundiales romperá récord de movilización en Monterrey

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

Usuarios en redes sociales resaltaron el parecido no sólo en físico, sino en su manera de ser

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

Después de su anuncio, el artista se ha convertido en uno de los más esperados del evento deportivo

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

Maru Campos pidió a la FGR solicitar información al gobierno estatal por vías institucionales y no mediante comparecencias

La mandataria estatal entregó un documento durante su comparecencia, en el que reiteró su disposición a cooperar

Maru Campos pidió a la FGR solicitar información al gobierno estatal por vías institucionales y no mediante comparecencias

Sheinbaum aclara que magistrados electorales no se quedan 17 años, pide mayor revisión a la iniciativa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la reforma al Tribunal Electoral permitirá nuevos procesos de selección y no garantiza cargos vitalicios para los magistrados

Sheinbaum aclara que magistrados electorales no se quedan 17 años, pide mayor revisión a la iniciativa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: familia de Liliana Vite bloquea la López Portillo, en Tultitlán, para exigir su localización con vida

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Así fue el emotivo reencuentro entre Sol León y Naim Darrechi tras su liberación

DEPORTES

¿México vs Inglaterra en octavos de final? Este sería el camino del tricolor en el Mundial 2026 si termina como primer lugar de grupo

¿México vs Inglaterra en octavos de final? Este sería el camino del tricolor en el Mundial 2026 si termina como primer lugar de grupo

Túnez vs Japón: el histórico partido número mil de los Mundiales romperá récord de movilización en Monterrey

¿Cuáles son las opciones para ver los partidos del Mundial 2026 si no estás suscrito a ninguna plataforma?

Fans de Cruz Azul llevan televisión a la tumba de su amigo para celebrar el campeonato: video se vuelve viral

¿Cuáles son los jugadores más peligrosos de República Checa que enfrentarán a México en el Mundial 2026?