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Túnez vs Japón: el histórico partido número mil de los Mundiales romperá récord de movilización en Monterrey

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que el operativo será mucho mayor al de un partido habitual de Rayados

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El Estadio BBVA de Monterrey (REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El Mundial de 2026 dejará un momento histórico en Nuevo León con el partido entre Túnez y Japón, encuentro que será reconocido como el número mil en la historia de las Copas del Mundo.

Ante ello, autoridades estatales y municipales ya preparan un operativo especial de seguridad y movilidad debido a la gran cantidad de personas que esperan recibir.

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De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca de 400 mil personas podrían movilizarse en la zona del estadio y sus alrededores durante el día del partido, cifra que contempla aficionados, personal operativo, medios de comunicación y visitantes que buscarán vivir el ambiente mundialista.

Esperan una movilización masiva alrededor del estadio

(REUTERS/Thaier Al-Sudani)
(REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que el operativo será mucho mayor al de un partido habitual de Rayados.

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“En el juego mil se hablan de cerca de 400 mil personas, entre logística y gente que se acerca a escuchar el partido”, comentó.

Las autoridades detallaron que se aplicarán filtros especiales en la llamada “Zona FIFA” o “última milla”, ubicada alrededor del estadio, donde únicamente podrán ingresar residentes y personas autorizadas.

Como parte del control de accesos, vecinos de la zona recibirán códigos QR vinculados a sus domicilios y vehículos.

“Todos los QR traen el nombre del domicilio y placas del vehículo”, explicó el edil.

Vecinos recibirán códigos QR para ingresar a la Zona FIFA

(REUTERS/Issei Kato/File Photo)
(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El municipio informó que serán entregados alrededor de 6 mil códigos QR tras un censo realizado en sectores cercanos al inmueble mundialista.

Además, los residentes deberán registrar información sobre visitas y movimientos previstos durante los días de partido para reforzar las medidas de seguridad.

“Queremos aguantarlo lo más posible para evitar clonaciones”, señaló Héctor García.

Las autoridades también confirmaron que FIFA ya tomó control operativo del perímetro cercano al estadio, por lo que quedarán prohibidos los estacionamientos improvisados que regularmente aparecen durante encuentros de futbol.

“No van a poder entrar quienes no tengan QR. Está Sedena, Protección Civil, Fuerza Civil y policía municipal”, afirmó el alcalde.

El duelo entre Túnez y Japón se disputará el próximo 20 de junio y será recordado como el partido mil en la historia de los Mundiales.

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