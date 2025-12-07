México

Sujeto armado realiza amenazas en zona naval, Marina responde con protocolos de seguridad

Personal de la Semar aplicó medidas para neutralizar los hechos y notificó a la FGR para iniciar las investigaciones sobre el incidente

La Secretaría de Marina despliega
La Secretaría de Marina despliega fuerza de reacción ante incidente con civil armado. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que la tarde de este sábado se registró un incidente de seguridad al exterior de la guardia en prevención de la Décima Segunda Zona Naval, luego de que un civil amagó al personal con un objeto con características similares a un arma de fuego, generando una situación de riesgo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de reacción.

De acuerdo con la institución, el individuo llegó al acceso de las instalaciones solicitando información. Sin embargo, de manera repentina, mostró el objeto con apariencia de arma y lo apuntó hacia los elementos que se encontraban de guardia. Esta acción representó, según la Marina, una amenaza directa tanto para el personal naval como para las personas que se encontraban en las inmediaciones.

La Armada explicó que, ante el comportamiento hostil del sujeto, se implementaron de forma inmediata los protocolos de seguridad previamente establecidos para este tipo de eventos. Para ello, se desplegó a la Fuerza de Reacción Inmediata, cuyo propósito es proteger instalaciones estratégicas, resguardar a la ciudadanía y salvaguardar la integridad del propio individuo involucrado.

El sujeto había amagado al
El sujeto había amagado al personal de la Marina con un objeto similar a un arma de fuego. Foto: (Captura de pantalla)

Las autoridades indicaron que el personal naval realizó múltiples llamados al hombre para que depusiera su actitud, entregara el objeto y evitara una confrontación. No obstante, el civil mantuvo una conducta agresiva e hizo caso omiso a las instrucciones, lo que elevó el nivel de riesgo.

Ante la persistencia de la amenaza, los elementos actuaron conforme a lo estipulado en el Manual del Uso de la Fuerza de la institución, aplicando medidas de manera gradual. Finalmente, la situación fue controlada mediante disparos discapacitantes dirigidos a neutralizar al sujeto sin poner en riesgo la vida de terceros ni comprometer la seguridad del área.

Una vez asegurado, el individuo recibió atención médica inmediata por parte de personal de sanidad naval. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento especializado y continuar con su valoración clínica.

De manera paralela, se notificó a la Fiscalía General de la República y a las autoridades municipales correspondientes con el fin de dar inicio a las investigaciones oficiales sobre el incidente. La Marina señaló que mantiene plena colaboración con dichas instancias para el esclarecimiento de los hechos y para determinar la situación legal del individuo involucrado.

El sujeto insistió con su
El sujeto insistió con su comportamiento hostil, por lo que elementos de seguridad tuvieron que accionar una respuesta rápida para salvaguardar las instalaciones. Foto: (Captura de pantalla)

Además del comunicado institucional, un video difundido en redes sociales muestra parte del momento en que el sujeto, vestido con camiseta gris oscuro y pantalón negro, se coloca frente a una de las entradas de la base naval mientras sostiene el objeto y amenaza a los elementos de guardia.

En las imágenes se aprecia a los integrantes de la Marina respondiendo con formación defensiva. Segundos después, el hombre avanza y rompe la distancia de seguridad, intentando acercarse directamente al personal armado, lo que desencadena la respuesta inmediata de los elementos, quienes realizan las maniobras para detenerlo.

El video también muestra que, tras caer herido junto a una camioneta oficial, los marinos se aproximan para asegurar el área y brindarle primeros auxilios. La institución reiteró que la actuación se llevó a cabo con estricto respeto a los derechos humanos, al marco jurídico vigente y en coordinación con autoridades civiles, con el objetivo de preservar la seguridad y el Estado de derecho.

