México

Beca Rita Cetina 2026: cómo saber en qué fecha y lugar te toca recoger la tarjeta en tu estado

La fecha y el lugar para recoger la tarjeta cambian según el estado, y aquí está la información para encontrarlos

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Una niña sonríe, en uniforme escolar, sosteniendo una tarjeta del Banco del Bienestar frente al mapa de México; una mochila y útiles escolares en primer plano.
La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se realiza de forma escalonada hasta el 31 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria está activa en diferentes estados del país.

El proceso, que inició el 18 de mayo y concluye el 31 de julio de 2026, se realiza de manera escalonada en las instalaciones de las primarias participantes o en sedes concentradoras del área correspondiente, según informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez a través de sus canales oficiales.

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La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)
Antes de acudir, se debe verificar el estatus del menor. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El programa otorga 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno registrado y aceptado, destinados a la compra de uniformes y útiles escolares, con el pago programado antes del inicio del ciclo escolar 2026.

Para miles de familias, una de las preguntas más urgentes es cuándo y dónde deben presentarse a recoger la tarjeta.

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Consulta aquí cuándo y dónde te toca recoger la tarjeta en tu estado

El esquema de entrega de tarjeta es personalizado por plantel y por zona.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicó en su canal oficial de Facebook que la vía principal para conocer la fecha y el lugar de entrega es el canal de WhatsApp oficial del estado correspondiente.

Los enlaces a cada canal están disponibles en el portal del Gobierno de México a través del siguiente enlace: (https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar), disponible también a través de los perfiles oficiales de la Coordinación Nacional de Becas.

La entrega puede realizarse en el plantel escolar o en una sede concentradora del área. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
La entrega puede realizarse en el plantel escolar o en una sede concentradora del área. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Además de los canales estatales, existe un canal de difusión general en WhatsApp: Becas Bienestar, con más de 3 millones de seguidores, que opera como canal nacional de la Coordinación y concentra avisos generales del programa.

Los 31 estados de la república y la Ciudad de México cuentan con canal propio.

La fecha y el lugar se publican en la escuela del menor

Además del canal de WhatsApp estatal, la información sobre fecha, sede y horario se comunica directamente en cada plantel.

Las autoridades indican que en cada escuela se coloca o colocará un cartel con los datos correspondientes.

Los 32 entidades federativas del país cuentan con canal oficial de Becas Bienestar en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los 32 entidades federativas del país cuentan con canal oficial de Becas Bienestar en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los planteles que no aparecen en los listados iniciales, la Coordinación ha aclarado que la lista no es definitiva, que, eventualmente y de manera escalonada, los planteles faltantes serán atendidos, ya sea en sus instalaciones o en sedes alternas.

La entrega no ocurre el mismo día para todas las escuelas ni para todas las familias.

El esquema escalonado implica que cada tutor registrado debe estar pendiente del aviso específico para su plantel, sin asumir que la fecha de otra escuela aplica para la suya.

Qué hacer antes de ir a recoger la tarjeta

Antes de acudir, la Coordinación recomienda verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar o en la página oficial de la beca Rita Cetina.

Solo los beneficiarios con estatus activo recibirán la tarjeta. Quienes aparezcan con estatus “rechazado” o “baja” no serán convocados.

La entrega de la tarjeta puede realizarse en el plantel escolar o en una sede concentradora del área. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La entrega de la tarjeta puede realizarse en el plantel escolar o en una sede concentradora del área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona que debe presentarse es exclusivamente el tutor registrado — madre, padre o tutor —, con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, todos en original y copia.

También debe llevar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno. No es posible enviar a un tercero.

Qué hacer una vez que se recibe la tarjeta

Una vez obtenida la tarjeta del Banco del Bienestar, las autoridades de la Coordinación indican que el primer paso es cambiar el NIP (Número de Identificación Personal).

Infografía con instrucciones para la tarjeta Banco del Bienestar. Se ven un cajero, un calendario con monedas y un teléfono con logos de redes sociales.
Esta infografía detalla los pasos fundamentales para activar, usar y proteger la tarjeta del Banco del Bienestar, incluyendo el cambio de NIP y la consulta de canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, la familia debe esperar el primer depósito, cuya fecha se comunicará a través de los canales oficiales. La tarjeta se activará automáticamente al recibir ese primer depósito.

La Coordinación recomienda consultar únicamente los canales verificados para evitar fraudes.

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