Usuarios de redes reportan que Noroña los bloqueó tras críticas por lujosa propiedad

Usuarios indican que el senador Noroña no aguantó los señalamientos y decidió bloquearlos.| Foto: Senado de la República

“No lo arrobo porque me bloqueó el muy cobarde”, “Ahora que está de moda el señor, recordé que la primera persona que me bloqueó en Twitter fue Noroña. Hace varios, varios años”, “aquí Noroña (24dic20) ya presumía su casita de Tepoztlán, a mi me bloqueó por este post”, estos son algunos de los comentarios realizados por usuarios de X, a quienes el senador Gerardo Fernández Noroña supuestamente los mantiene bloqueados.

Lo anterior versa sobre todo en publicaciones que critican al morenista, tanto por su lujosa casa en Tepoztlán, Morelos, como por sus dichos que parecerían ir en contra de las políticas del movimiento político del que es parte, pues en varias ocasiones ha mencionado que él no tiene obligación de ser “austero”, aun cuando la instrucción viene desde lideres de Morena, como Luisa María Alcalde, o la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe destacar que el bloqueo no solo es a usuarios que opinan sobre publicaciones donde se menciona al legislador, presuntamente, también incluiría a periodistas como Jorge García Orozco, quien ha exhibido al senador y a otros morenistas que tampoco siguen la política de austeridad.

Fernández Noroña no ha transparentado los recursos económicos con los cuales, supuestamente, estaría pagando una casa de 12 millones en Tepoztlán, la cual tiene una extensión de más de 1200 metros cuadrados, al contrario, en su intento por limpiar su imagen, el legislador presuntamente ha mostrado otras supuestas irregularidades.

Noroña ha bloqueado a usuarios por criticas como legislador y su desempeño, también por solicitarle transparencia.

Ante la polémica, en entrevista para grupo Fórmula, el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, afirmó que están rastreando todos los documentos que competen al inmueble para saber más detalles sobre el inmueble.

Juez habría ordenado a Noroña desbloquear a usuario de X

Un juez federal instruyó a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado en la LXVI Legislatura, a desbloquear en la red social X(anteriormente Twitter) al ciudadano Ángel Hernández.

El motivo del bloqueo se originó en 2019, cuando el usuario insultó a Fernández Noroña a través de esa plataforma. Para impugnar la decisión, Hernández solicitó un amparo ante Israel Flores Rodríguez, juez titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien falló a favor del ciudadano. La decisión fue difundida hoy por el Consejo de la Judicatura Federal.

“Las expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, no deben ser consideradas como un comportamiento abusivo por parte de los usuarios de la red”, instó el juez.