México

Usuarios de redes reportan que Noroña los bloqueó tras críticas por lujosa propiedad

Ante la polémica que ha generado la adquisición “en pagos” de su casa en Tepoztlán, el senador por Morena ha buscado justificarse, generando más cuestionamientos

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Usuarios indican que el senador
Usuarios indican que el senador Noroña no aguantó los señalamientos y decidió bloquearlos.| Foto: Senado de la República

“No lo arrobo porque me bloqueó el muy cobarde”, “Ahora que está de moda el señor, recordé que la primera persona que me bloqueó en Twitter fue Noroña. Hace varios, varios años”, “aquí Noroña (24dic20) ya presumía su casita de Tepoztlán, a mi me bloqueó por este post”, estos son algunos de los comentarios realizados por usuarios de X, a quienes el senador Gerardo Fernández Noroña supuestamente los mantiene bloqueados.

Lo anterior versa sobre todo en publicaciones que critican al morenista, tanto por su lujosa casa en Tepoztlán, Morelos, como por sus dichos que parecerían ir en contra de las políticas del movimiento político del que es parte, pues en varias ocasiones ha mencionado que él no tiene obligación de ser “austero”, aun cuando la instrucción viene desde lideres de Morena, como Luisa María Alcalde, o la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe destacar que el bloqueo no solo es a usuarios que opinan sobre publicaciones donde se menciona al legislador, presuntamente, también incluiría a periodistas como Jorge García Orozco, quien ha exhibido al senador y a otros morenistas que tampoco siguen la política de austeridad.

Fernández Noroña no ha transparentado los recursos económicos con los cuales, supuestamente, estaría pagando una casa de 12 millones en Tepoztlán, la cual tiene una extensión de más de 1200 metros cuadrados, al contrario, en su intento por limpiar su imagen, el legislador presuntamente ha mostrado otras supuestas irregularidades.

Noroña ha bloqueado a usuarios
Noroña ha bloqueado a usuarios por criticas como legislador y su desempeño, también por solicitarle transparencia.

Ante la polémica, en entrevista para grupo Fórmula, el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, afirmó que están rastreando todos los documentos que competen al inmueble para saber más detalles sobre el inmueble.

Juez habría ordenado a Noroña desbloquear a usuario de X

Un juez federal instruyó a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado en la LXVI Legislatura, a desbloquear en la red social X(anteriormente Twitter) al ciudadano Ángel Hernández.

El motivo del bloqueo se originó en 2019, cuando el usuario insultó a Fernández Noroña a través de esa plataforma. Para impugnar la decisión, Hernández solicitó un amparo ante Israel Flores Rodríguez, juez titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien falló a favor del ciudadano. La decisión fue difundida hoy por el Consejo de la Judicatura Federal.

“Las expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, no deben ser consideradas como un comportamiento abusivo por parte de los usuarios de la red”, instó el juez.

Temas Relacionados

NoroñaMorenaTepoztlánMorelosAusteridadLuisa María AlcaldeClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Pensión ISSSTE 2025: este día caerá el pago del mes de octubre

El ISSSTE tiene cuatro pagos pendientes por realizar en lo que resta del año

Pensión ISSSTE 2025: este día

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Mónica Noguera dejó entrever su descontento con las recientes declaraciones de la cantante argentina sobre el sonorense

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 2 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Gana Gato: ganadores del

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

El mediocampista se ha convertido en un elemento importante del cuadro cementero y sus llamados a Selección son más constantes

Erik Lira confiesa que rechazó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman vinculación a proceso en

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en La Casa de los Famosos 3 tras supuesta demanda al programa

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?