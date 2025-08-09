“Sheinbaum debe sentirse decepcionada”: Monreal llama a Sergio Gutiérrez Luna a dar la cara tras exhibición de lujos

Ricardo Monreal habla sobre el caso de Sergio Gutiérrez Luna.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, fue cuestionado tras las múltiples publicaciones en redes sociales y medios de comunicación sobre el uso de prendas y accesorios ostentosos por parte del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y la legisladora del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras.

En conferencia de prensa este viernes 8 de agosto, Monreal habló de la decepción que la presidenta Claudia Sheinbaum debe sentir al ver tantos señalamientos de opulencia por parte de quienes militan en el partido.

Agregó que en todo momento respaldará a Sheinbaum, haciendo hincapié en someterse a los “valores y principios que predican en el movimiento”, destacó que la presidenta de México tiene razón al hacer los llamados, ya que es la “conductora principal de Morena” y por tanto, le asiste la autoridad.

“Ella (la Presidenta) debe de sentirse decepcionada cuando ve este tipo de expresiones que ocurren y que estoy seguro que las llamadas de atención o los posicionamientos que ella ha tomado tendrán eco en nuestro movimiento”, comentó el zacatecano.

A pregunta expresa sobre el tema de Gutiérrez Luna, Monreal dijo que ojalá sea pronto cuando su compañero de partido dé la cara, “yo siempre he dicho que hay que dar la cara, siempre hemos dicho que no debemos negar ni ocultar los hechos, hay que darle la cara a la población, aun cuando cometamos errores”.

Describió al esposo de la diputada Diana Karina Barreras como una persona “íntegra”, de quien también añadió: “es un político que lo ha perseguido la adversidad, pero que estoy seguro que ha actuado conforme a la ley y conforme al principio de la legalidad”.

Información en desarrollo...