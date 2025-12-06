Bizcochitos de amaranto y chocolate: el bocadito navideño sin gluten que querrás repetir

Pocas cosas marcan tan bien la llegada de la temporada invernal como los aromas cálidos y especiados en la cocina.
Hoy te invitamosa innovar tu repertorio repostero con unos bizcochitos de amaranto, especias y chocolate amargo: mini pastelitos llenos de textura, profundamente mexicanos e irresistiblemente aromáticos.
Son ideales para servir junto a un buen café o chocolate caliente, regalar en bolsitas navideñas o simplemente para tener en casa como snack saludable.
El amaranto es uno de los tesoros alimenticios de México, fuente natural de proteínas, minerales y fibra.
Combinado con harina de almendra y cacao puro, se integra a la perfección con especias típicas de temporada como canela, jengibre y nuez moscada, logrando bocaditos suaves, intensos y ligeramente crujientes.
El chocolate amargo les da un perfil gourmet apto para niños y adultos. Esta receta es libre de gluten, fácil de ajustar para quienes prefieren menos azúcar, y se presta a mil variantes caseras.
Receta de bizcochitos de amaranto, especias y chocolate amargo
Estos bizcochos en versión mini pueden hornearse en moldes de mini muffins o en cápsulas para trufas. Puedes añadir trozos de chocolate extra o nueces para personalizarlos aún más.
Tiempo de preparación
- Preparación de la mezcla: 10 minutos
- Horneado: 12-15 minutos
- Enfriado: 10 minutos
- Tiempo total: 35 minutos
Ingredientes
- 1 taza de amaranto inflado
- 1/2 taza de harina de almendra
- 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
- 1/4 taza de azúcar mascabado o de coco
- 2 huevos
- 2 cucharadas de aceite de coco o mantequilla derretida
- 1/3 taza de chocolate amargo troceado o chispas
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
- 1/4 cucharadita de nuez moscada en polvo
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear sin gluten
- 1 pizca de sal
- 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer bizcochitos de amaranto, especias y chocolate amargo, paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C y engrasa o forra con cápsulas un molde para mini-muffins.
- En un bowl, mezcla el amaranto inflado, la harina de almendra, el cacao, el azúcar, las especias, el polvo para hornear y sal.
- En otro recipiente, bate ligeramente los huevos con el aceite y la vainilla.
- Incorpora los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa homogénea.
- Agrega el chocolate troceado o chispas y distribuye uniformemente.
- Llena los moldes con la mezcla hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornea de 12 a 15 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
- Deja enfriar 10 minutos antes de desmoldar y sirve o empaca para regalar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 16 a 18 bizcochitos pequeños.
¿Cuál es el valor nutricional de cada bizcochito?
Por pieza:
- Calorías: 60
- Grasas: 3 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 7 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 2 g
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En recipiente cerrado, hasta 5 días a temperatura ambiente fresca o 7 días en refrigeración.