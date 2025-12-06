México

Bizcochitos de amaranto y chocolate: el bocadito navideño sin gluten que querrás repetir

Dale la bienvenida a la época invernal con este postre reconfortante




Pocas cosas marcan tan bien la llegada de la temporada invernal como los aromas cálidos y especiados en la cocina.

Hoy te invitamosa innovar tu repertorio repostero con unos bizcochitos de amaranto, especias y chocolate amargo: mini pastelitos llenos de textura, profundamente mexicanos e irresistiblemente aromáticos.

Son ideales para servir junto a un buen café o chocolate caliente, regalar en bolsitas navideñas o simplemente para tener en casa como snack saludable.

El amaranto es uno de los tesoros alimenticios de México, fuente natural de proteínas, minerales y fibra.

Combinado con harina de almendra y cacao puro, se integra a la perfección con especias típicas de temporada como canela, jengibre y nuez moscada, logrando bocaditos suaves, intensos y ligeramente crujientes.

El chocolate amargo les da un perfil gourmet apto para niños y adultos. Esta receta es libre de gluten, fácil de ajustar para quienes prefieren menos azúcar, y se presta a mil variantes caseras.




Receta de bizcochitos de amaranto, especias y chocolate amargo

Estos bizcochos en versión mini pueden hornearse en moldes de mini muffins o en cápsulas para trufas. Puedes añadir trozos de chocolate extra o nueces para personalizarlos aún más.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la mezcla: 10 minutos
  • Horneado: 12-15 minutos
  • Enfriado: 10 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de amaranto inflado
  2. 1/2 taza de harina de almendra
  3. 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
  4. 1/4 taza de azúcar mascabado o de coco
  5. 2 huevos
  6. 2 cucharadas de aceite de coco o mantequilla derretida
  7. 1/3 taza de chocolate amargo troceado o chispas
  8. 1 cucharadita de canela en polvo
  9. 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  10. 1/4 cucharadita de nuez moscada en polvo
  11. 1/2 cucharadita de polvo para hornear sin gluten
  12. 1 pizca de sal
  13. 1/2 cucharadita de esencia de vainilla



Cómo hacer bizcochitos de amaranto, especias y chocolate amargo, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C y engrasa o forra con cápsulas un molde para mini-muffins.
  2. En un bowl, mezcla el amaranto inflado, la harina de almendra, el cacao, el azúcar, las especias, el polvo para hornear y sal.
  3. En otro recipiente, bate ligeramente los huevos con el aceite y la vainilla.
  4. Incorpora los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa homogénea.
  5. Agrega el chocolate troceado o chispas y distribuye uniformemente.
  6. Llena los moldes con la mezcla hasta 3/4 de su capacidad.
  7. Hornea de 12 a 15 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
  8. Deja enfriar 10 minutos antes de desmoldar y sirve o empaca para regalar.



¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 16 a 18 bizcochitos pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada bizcochito?

Por pieza:

  • Calorías: 60
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 2 g

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente cerrado, hasta 5 días a temperatura ambiente fresca o 7 días en refrigeración.

