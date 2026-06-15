México

Orégano, tomillo y romero: las hierbas de cocina que también son medicina

Más allá de su aroma y sabor, estas plantas ofrecen propiedades medicinales reconocidas por la ciencia y la tradición

Guardar
Google icon
Manojos de orégano, tomillo y romero frescos, atados con cuerda, sobre una mesa de madera rústica, junto a hierbas secas, una maceta de terracota y un mortero.
Además de realzar sabores, sus compuestos ofrecen beneficios comprobados para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo y el romero ocupan un lugar destacado tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional y científica.

Estas plantas no solo aportan matices de sabor y aroma a los platillos, sino que también son fuente de compuestos con efectos benéficos confirmados para la salud, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y estudios recientes sobre fitoterapia.

PUBLICIDAD

Orégano

El orégano, cuyo nombre significa “alegría de la montaña”, destaca por su sabor potente y su papel central en la cocina mexicana.

Sus hojas, de aroma inconfundible, se integran en carnes, caldos y salsas, y resultan indispensables en recetas emblemáticas como el pozole.

Además de su uso culinario, posee minerales y ácidos que han sido aprovechados tradicionalmente para aliviar dolores de cabeza, estómago, garganta, así como molestias articulares y dentales.

PUBLICIDAD

Entre sus cualidades médicas se señala la prevención de afecciones cardíacas y digestivas, así como la utilidad frente a la tos y los resfriados.

México se reconoce internacionalmente como productor relevante de orégano, lo que ha consolidado su importancia en la industria farmacéutica y cosmética, además de su valor histórico como planta protectora en el ámbito doméstico.

Un manojo de orégano fresco con hojas verdes vibrantes sobre una tabla de cortar de madera oscura, con una cocina iluminada y un cuenco blanco desenfocado al fondo.
El orégano, cuyo nombre significa “alegría de la montaña”, destaca por su sabor potente y su papel central en la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomillo

El tomillo es un clásico de las cocinas mediterráneas, apreciado tanto por sus notas aromáticas como por su facilidad de cultivo en jardines y macetas.

En la gastronomía mexicana, el tomillo es un acompañante frecuente de la albahaca, el laurel y el epazote, enriqueciendo guisos y marinados.

Aunque menos documentado en cuanto a propiedades medicinales en comparación con el orégano y el romero, su presencia es constante en la tradición culinaria y en remedios caseros, especialmente para malestares respiratorios.

La diferencia entre las hierbas y las especias radica en la parte de la planta utilizada: mientras las hierbas suelen ser hojas y flores, las especias provienen de semillas, raíces o cortezas.

Una maceta de terracota con tomillo floreciendo sobre una mesa de madera. Ramas de tomillo y un saco de yute desenfocado se ven alrededor.
El tomillo es un clásico de las cocinas mediterráneas, apreciado tanto por sus notas aromáticas como por su facilidad de cultivo en jardines y macetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romero

El romero, originario del área mediterránea, se ha ganado un sitio tanto en la cocina como en la investigación científica.

Tradicionalmente, se ha recurrido a él para tratar dolores de cabeza, insomnio, estados de ánimo bajos y problemas de memoria.

Estudios recientes han confirmado que el romero posee propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas y neuroprotectoras.

Sus principios activos, el ácido rosmarínico y el ácido carnósico, han sido identificados como los principales responsables de estos efectos.

Los ensayos preclínicos y clínicos han demostrado mejoras en la memoria, reducción del dolor y la ansiedad, así como protección frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

El aceite esencial de romero, por su parte, se emplea tanto en infusiones como en aromaterapia para favorecer el estado de ánimo y el rendimiento mental, y su uso tradicional como relajante y tónico mental ha recibido respaldo científico, destacando su perfil de seguridad.

Hierba aromática, romero fresco, propiedades medicinales, condimento natural, cocina saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tradicionalmente, se ha recurrido a él para tratar dolores de cabeza, insomnio, estados de ánimo bajos y problemas de memoria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierbas en la alimentación y la salud en México

En la tradición mexicana, el orégano, el tomillo y el romero son ingredientes esenciales para conservar y sazonar alimentos.

Su cultivo puede realizarse a pequeña escala en huertos familiares, maceteros o directamente en el campo, y su resistencia natural a plagas y enfermedades facilita su producción.

Además, su uso en la cocina permite reducir el consumo de sal, aportando sabor y beneficiando la salud cardiovascular.

El empleo de infusiones de estas plantas es común para aliviar el estrés, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico.

Tés, emplastos y vaporizaciones permiten que cada familia adapte el uso de estas hierbas a sus necesidades. La transmisión de este conocimiento se mantiene vigente, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde la herbolaria sigue siendo el primer recurso ante dolencias menores.

De acuerdo con datos oficiales, más del 80 % de la población mexicana ha recurrido en alguna ocasión a las plantas medicinales.

Beneficios comprobados y proyección actual

El romero se posiciona como uno de los vegetales con mayor potencial para el tratamiento de trastornos neurológicos, según resultados de investigaciones recientes.

Sus extractos han mostrado capacidad para favorecer la memoria, proteger las neuronas del daño oxidativo y modular el ánimo. Los compuestos presentes en el romero ejercen una acción antioxidante y antiinflamatoria que podría resultar útil para prevenir enfermedades como el Alzheimer.

Además, el aceite esencial de romero ha evidenciado efectos ansiolíticos y antidepresivos tanto en modelos animales como en estudios con personas.

Infografía muestra ilustraciones de romero, orégano, tomillo, cerebro, pulmones, rodilla, mapa, utensilios de cocina y símbolos científicos con texto explicativo.
Una infografía detalla los comprobados beneficios del romero, orégano y tomillo, resaltando su importancia en neuroprotección, alivio del dolor y defensa respiratoria, así como su relevancia cultural y científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al orégano, su aplicación va más allá del ámbito culinario, ya que se utiliza en remedios para aliviar dolores y prevenir infecciones.

Su presencia en la gastronomía y la medicina a nivel global se debe tanto a sus propiedades como a su versatilidad en la cocina.

El tomillo, por su parte, aunque menos estudiado científicamente, es apreciado en la cultura popular por su potencial antibacteriano y su utilidad frente a problemas respiratorios.

Estas hierbas, más allá de su función como ingredientes, representan un recurso valioso para la salud, la economía y la cultura de México y otros países.

El orégano, el tomillo y el romero constituyen aliados fundamentales del bienestar, respaldados por la tradición y la ciencia, y forman parte central de la identidad culinaria y terapéutica de diversas culturas.

Temas Relacionados

OreganoRomeroTomilloHierbas Medicinalesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

El reality se prepara para otra salida de algún cocinero o cocinera

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

Temblor hoy 14 de junio en México: se registra sismos de 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de junio en México: se registra sismos de 4.0 en Oaxaca

Aaron Mercury se despide de Oliver Tree, fallecido en un accidente de helicóptero

El cantante estadounidense viajaba en Río de Janeiro y la aeronave se estrelló con otra

Aaron Mercury se despide de Oliver Tree, fallecido en un accidente de helicóptero

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Días antes a la entidad llegaron efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026: así fue su participación en el Países Bajos vs Japón

La silbante mexicana ya vivió su primer duelo de la Copa Mundial y su actuación no pasó inadvertida entre la afición de la Liga MX

Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026: así fue su participación en el Países Bajos vs Japón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio: ataque armado en vivienda de Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 heridos

ENTRETENIMIENTO

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

Aaron Mercury se despide de Oliver Tree, fallecido en un accidente de helicóptero

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

DEPORTES

Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026: así fue su participación en el Países Bajos vs Japón

Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026: así fue su participación en el Países Bajos vs Japón

Mauricio Ymay ofrece disculpas por minimizar a madres buscadoras y recibe críticas: “Fuiste indiferente al dolor”

Sudáfrica vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto

Ricardo Escotto cumple con creces en su debut dentro de la Fórmula 3 en Barcelona