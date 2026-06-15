Orégano, tomillo y romero: las hierbas de cocina que también son medicina

Además de realzar sabores, sus compuestos ofrecen beneficios comprobados para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo y el romero ocupan un lugar destacado tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional y científica.

Estas plantas no solo aportan matices de sabor y aroma a los platillos, sino que también son fuente de compuestos con efectos benéficos confirmados para la salud, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y estudios recientes sobre fitoterapia.

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Orégano

El orégano, cuyo nombre significa “alegría de la montaña”, destaca por su sabor potente y su papel central en la cocina mexicana.

Sus hojas, de aroma inconfundible, se integran en carnes, caldos y salsas, y resultan indispensables en recetas emblemáticas como el pozole.

Además de su uso culinario, posee minerales y ácidos que han sido aprovechados tradicionalmente para aliviar dolores de cabeza, estómago, garganta, así como molestias articulares y dentales.

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Entre sus cualidades médicas se señala la prevención de afecciones cardíacas y digestivas, así como la utilidad frente a la tos y los resfriados.

México se reconoce internacionalmente como productor relevante de orégano, lo que ha consolidado su importancia en la industria farmacéutica y cosmética, además de su valor histórico como planta protectora en el ámbito doméstico.

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El orégano, cuyo nombre significa “alegría de la montaña”, destaca por su sabor potente y su papel central en la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomillo

El tomillo es un clásico de las cocinas mediterráneas, apreciado tanto por sus notas aromáticas como por su facilidad de cultivo en jardines y macetas.

En la gastronomía mexicana, el tomillo es un acompañante frecuente de la albahaca, el laurel y el epazote, enriqueciendo guisos y marinados.

Aunque menos documentado en cuanto a propiedades medicinales en comparación con el orégano y el romero, su presencia es constante en la tradición culinaria y en remedios caseros, especialmente para malestares respiratorios.

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La diferencia entre las hierbas y las especias radica en la parte de la planta utilizada: mientras las hierbas suelen ser hojas y flores, las especias provienen de semillas, raíces o cortezas.

El tomillo es un clásico de las cocinas mediterráneas, apreciado tanto por sus notas aromáticas como por su facilidad de cultivo en jardines y macetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romero

El romero, originario del área mediterránea, se ha ganado un sitio tanto en la cocina como en la investigación científica.

Tradicionalmente, se ha recurrido a él para tratar dolores de cabeza, insomnio, estados de ánimo bajos y problemas de memoria.

Estudios recientes han confirmado que el romero posee propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas y neuroprotectoras.

Sus principios activos, el ácido rosmarínico y el ácido carnósico, han sido identificados como los principales responsables de estos efectos.

Los ensayos preclínicos y clínicos han demostrado mejoras en la memoria, reducción del dolor y la ansiedad, así como protección frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

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El aceite esencial de romero, por su parte, se emplea tanto en infusiones como en aromaterapia para favorecer el estado de ánimo y el rendimiento mental, y su uso tradicional como relajante y tónico mental ha recibido respaldo científico, destacando su perfil de seguridad.

Tradicionalmente, se ha recurrido a él para tratar dolores de cabeza, insomnio, estados de ánimo bajos y problemas de memoria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierbas en la alimentación y la salud en México

En la tradición mexicana, el orégano, el tomillo y el romero son ingredientes esenciales para conservar y sazonar alimentos.

Su cultivo puede realizarse a pequeña escala en huertos familiares, maceteros o directamente en el campo, y su resistencia natural a plagas y enfermedades facilita su producción.

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Además, su uso en la cocina permite reducir el consumo de sal, aportando sabor y beneficiando la salud cardiovascular.

El empleo de infusiones de estas plantas es común para aliviar el estrés, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico.

Tés, emplastos y vaporizaciones permiten que cada familia adapte el uso de estas hierbas a sus necesidades. La transmisión de este conocimiento se mantiene vigente, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde la herbolaria sigue siendo el primer recurso ante dolencias menores.

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De acuerdo con datos oficiales, más del 80 % de la población mexicana ha recurrido en alguna ocasión a las plantas medicinales.

Beneficios comprobados y proyección actual

El romero se posiciona como uno de los vegetales con mayor potencial para el tratamiento de trastornos neurológicos, según resultados de investigaciones recientes.

Sus extractos han mostrado capacidad para favorecer la memoria, proteger las neuronas del daño oxidativo y modular el ánimo. Los compuestos presentes en el romero ejercen una acción antioxidante y antiinflamatoria que podría resultar útil para prevenir enfermedades como el Alzheimer.

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Además, el aceite esencial de romero ha evidenciado efectos ansiolíticos y antidepresivos tanto en modelos animales como en estudios con personas.

Una infografía detalla los comprobados beneficios del romero, orégano y tomillo, resaltando su importancia en neuroprotección, alivio del dolor y defensa respiratoria, así como su relevancia cultural y científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al orégano, su aplicación va más allá del ámbito culinario, ya que se utiliza en remedios para aliviar dolores y prevenir infecciones.

Su presencia en la gastronomía y la medicina a nivel global se debe tanto a sus propiedades como a su versatilidad en la cocina.

El tomillo, por su parte, aunque menos estudiado científicamente, es apreciado en la cultura popular por su potencial antibacteriano y su utilidad frente a problemas respiratorios.

Estas hierbas, más allá de su función como ingredientes, representan un recurso valioso para la salud, la economía y la cultura de México y otros países.

El orégano, el tomillo y el romero constituyen aliados fundamentales del bienestar, respaldados por la tradición y la ciencia, y forman parte central de la identidad culinaria y terapéutica de diversas culturas.