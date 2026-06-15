México

Lluvias intensas y calor extremo pondrán en alerta a gran parte de México este lunes

Tormentas con posible granizo, fuertes vientos y temperaturas de hasta 45 grados marcarán las condiciones meteorológicas en diversas regiones del país

Guardar
Google icon
Ilustración plana del mapa de México. Regiones en tonos azules indican lluvia; amarillas y grises, sequía. Nubes con gotas al centro-sur, cielo despejado al norte.
Lluvias intensas, tormentas eléctricas y calor extremo marcarán el clima en México este 15 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas para este lunes 15 de junio estarán marcadas por lluvias intensas en diversas regiones del país, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunas entidades del norte, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación de canales de baja presión, el desplazamiento de la onda tropical número 7 y la aproximación de un frente frío fuera de temporada mantendrán un escenario de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Clima en México: estados con lluvias más intensas este 15 de junio

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el norte y noreste del país, donde se prevén acumulados importantes que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Estados con lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Coahuila (noreste)
  • Nuevo León (norte)
  • Tamaulipas (noroeste y norte)

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Aguascalientes
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Veracruz
Imagen satelital de un gran sistema de nubes en espiral sobre el océano azul profundo, con la costa de Norteamérica y México visible en los bordes.
Lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados marcarán el clima en México este lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la Ciudad de México y varias entidades del centro del país registrarán intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Valle de México: pronostican lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo

Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas.

PUBLICIDAD

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, con posibilidad de caída de granizo.

En la capital del país se prevén:

  • Temperaturas mínimas de 14 a 16 °C.
  • Temperaturas máximas de 24 a 26 °C.
  • Viento del suroeste de 10 a 20 km/h.

Rachas de hasta 40 km/h.

En el Estado de México las lluvias podrían ser más significativas, principalmente en las regiones norte, centro y oriente.

Onda de calor persistirá en el norte y noroeste del país

Aunque las lluvias serán protagonistas en buena parte del territorio nacional, el ambiente continuará extremadamente caluroso en varias entidades.

Onda tropical y frente frío fuera de temporada generarán inestabilidad en gran parte del país. EFE
Onda tropical y frente frío fuera de temporada generarán inestabilidad en gran parte del país. EFE

Las temperaturas más elevadas se esperan en:

Entre 40 y 45 °C

  • Baja California (noreste)
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa

Entre 35 y 40 °C

  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Morelos
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • Guanajuato

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la onda de calor que continúa afectando principalmente a Sonora, Sinaloa, Durango y Baja California.

Riesgos por lluvias: autoridades alertan por inundaciones y deslaves

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían generar diversas afectaciones, especialmente en zonas vulnerables.

Lluvias
Riesgo de inundaciones por lluvias intensas. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Entre los principales riesgos destacan:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Encharcamientos urbanos
  • Inundaciones en zonas bajas
  • Deslaves en áreas montañosas
  • Reducción de visibilidad en carreteras
  • Caída de árboles y anuncios publicitarios por fuertes rachas de viento

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo en distintos estados del país.

Vientos fuertes y oleaje elevado afectarán costas mexicanas

Las condiciones marítimas también presentarán complicaciones durante este lunes.

Se pronostican:

  • Rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
  • Rachas de entre 30 y 50 km/h en estados del norte, centro y sureste del país.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas.
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en litorales del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Recomendaciones para este lunes

Ante el pronóstico de lluvias y calor intenso, las autoridades recomiendan:

  • Mantenerse informado mediante los avisos oficiales.
  • Evitar cruzar ríos o corrientes de agua durante tormentas.
  • No resguardarse bajo árboles durante actividad eléctrica.
  • Mantener limpios desagües y alcantarillas.
  • Hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada al sol.
  • Extremar precauciones en carreteras ante posibles bancos de niebla y reducción de visibilidad.

El panorama meteorológico para este 15 de junio estará dominado por el contraste entre lluvias intensas y altas temperaturas, por lo que Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoSMNServicio Meteorológico NacionalLuviasCDMXOnda de Calormexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Filas interminables, operativos de seguridad y una multitud ansiosa: así fue el inicio mundialista en el Estadio Monterrey

Aficionados de diversas nacionalidades formaron grupos durante la espera, entre cánticos, pronósticos por la lluvia y la expectativa de una fiesta inolvidable

Filas interminables, operativos de seguridad y una multitud ansiosa: así fue el inicio mundialista en el Estadio Monterrey

Buen Gobierno sanciona a 39 servidores públicos, entre los castigos está una multa de mil millones de pesos

Las medidas son de casos en CFE, SAT, IMSS, Guardia Nacional, Pemex y otras oficinas federales

Buen Gobierno sanciona a 39 servidores públicos, entre los castigos está una multa de mil millones de pesos

Pastel de arándanos y avena: así puedes preparar el postre bajo en grasa sin necesidad de horno

El sabor de frutos rojos no está limitado a mermeladas o dulces hechos con calor

Pastel de arándanos y avena: así puedes preparar el postre bajo en grasa sin necesidad de horno

Marina del Pilar destaca que Baja California es tercer lugar nacional con menor informalidad laboral, según INEGI

La entidad se ubicó entre los estados con los niveles más bajos de empleo informal en el país, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el gobierno estatal

Marina del Pilar destaca que Baja California es tercer lugar nacional con menor informalidad laboral, según INEGI

Cuál es el impacto de la moringa en los niveles de azúcar en la sangre

La moringa gana interés como remedio natural complementario para el control de la glucosa y los niveles de azúcar en la sangre

Cuál es el impacto de la moringa en los niveles de azúcar en la sangre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio: ataque armado en vivienda de Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 heridos

ENTRETENIMIENTO

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

Aaron Mercury se despide de Oliver Tree, fallecido en un accidente de helicóptero

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

DEPORTES

Filas interminables, operativos de seguridad y una multitud ansiosa: así fue el inicio mundialista en el Estadio Monterrey

Filas interminables, operativos de seguridad y una multitud ansiosa: así fue el inicio mundialista en el Estadio Monterrey

Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026: así fue su participación en el Países Bajos vs Japón

Mauricio Ymay ofrece disculpas por minimizar a madres buscadoras y recibe críticas: “Fuiste indiferente al dolor”

Sudáfrica vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto