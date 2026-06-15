Lluvias intensas y calor extremo pondrán en alerta a gran parte de México este lunes

Lluvias intensas, tormentas eléctricas y calor extremo marcarán el clima en México este 15 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas para este lunes 15 de junio estarán marcadas por lluvias intensas en diversas regiones del país, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunas entidades del norte, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación de canales de baja presión, el desplazamiento de la onda tropical número 7 y la aproximación de un frente frío fuera de temporada mantendrán un escenario de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

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Clima en México: estados con lluvias más intensas este 15 de junio

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el norte y noreste del país, donde se prevén acumulados importantes que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Estados con lluvias intensas (75 a 150 mm)

Coahuila (noreste)

Nuevo León (norte)

Tamaulipas (noroeste y norte)

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Zacatecas

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Nayarit

Jalisco

Aguascalientes

Hidalgo

Estado de México

Guerrero

Veracruz

Lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados marcarán el clima en México este lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la Ciudad de México y varias entidades del centro del país registrarán intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Valle de México: pronostican lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo

Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas.

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Durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, con posibilidad de caída de granizo.

En la capital del país se prevén:

Temperaturas mínimas de 14 a 16 °C.

Temperaturas máximas de 24 a 26 °C.

Viento del suroeste de 10 a 20 km/h.

Rachas de hasta 40 km/h.

En el Estado de México las lluvias podrían ser más significativas, principalmente en las regiones norte, centro y oriente.

Onda de calor persistirá en el norte y noroeste del país

Aunque las lluvias serán protagonistas en buena parte del territorio nacional, el ambiente continuará extremadamente caluroso en varias entidades.

Onda tropical y frente frío fuera de temporada generarán inestabilidad en gran parte del país. EFE

Las temperaturas más elevadas se esperan en:

Entre 40 y 45 °C

Baja California (noreste)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Entre 35 y 40 °C

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Morelos

Puebla

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la onda de calor que continúa afectando principalmente a Sonora, Sinaloa, Durango y Baja California.

Riesgos por lluvias: autoridades alertan por inundaciones y deslaves

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían generar diversas afectaciones, especialmente en zonas vulnerables.

Riesgo de inundaciones por lluvias intensas. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Entre los principales riesgos destacan:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Encharcamientos urbanos

Inundaciones en zonas bajas

Deslaves en áreas montañosas

Reducción de visibilidad en carreteras

Caída de árboles y anuncios publicitarios por fuertes rachas de viento

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo en distintos estados del país.

Vientos fuertes y oleaje elevado afectarán costas mexicanas

Las condiciones marítimas también presentarán complicaciones durante este lunes.

Se pronostican:

Rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California , Baja California Sur , Sonora y Chihuahua .

Rachas de entre 30 y 50 km/h en estados del norte, centro y sureste del país.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico , desde Baja California hasta Chiapas .

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en litorales del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Recomendaciones para este lunes

Ante el pronóstico de lluvias y calor intenso, las autoridades recomiendan:

Mantenerse informado mediante los avisos oficiales .

Evitar cruzar ríos o corrientes de agua durante tormentas.

No resguardarse bajo árboles durante actividad eléctrica.

Mantener limpios desagües y alcantarillas .

Hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada al sol .

Extremar precauciones en carreteras ante posibles bancos de niebla y reducción de visibilidad.

El panorama meteorológico para este 15 de junio estará dominado por el contraste entre lluvias intensas y altas temperaturas, por lo que Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones.

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