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Cómo consumir agua de avena en ayunas para ayudar a reducir el colesterol y los triglicéridos

El agua de avena en ayunas se vuelve una alternativa para apoyar la salud cardiovascular de forma natural

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Nutriólogos señalan que esta bebida puede contribuir a reducir triglicéridos por las propiedades funcionales de la avena y la canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de agua de avena en la rutina matutina se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular de manera natural.

Diversos especialistas en nutrición destacan que el consumo de esta bebida en ayunas puede aportar beneficios específicos en la reducción de triglicéridos, gracias a las propiedades funcionales de sus ingredientes.

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La combinación de fibra soluble presente en la avena y los compuestos antioxidantes de la canela favorece el control del perfil lipídico, contribuyendo a una mejor regulación del metabolismo de las grasas.

Ilustración plana de un hombre mirando una vena roja parcialmente obstruida por depósitos amarillos y una flecha roja en ascenso sobre un fondo claro.
La fibra soluble de la avena y los antioxidantes de la canela favorecen el control del perfil lipídico y el metabolismo de las grasas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de consumir agua de avena en ayunas para ayudar a reducir el colesterol y los triglicéridos

El consumo de agua de avena con canela en ayunas ha sido recomendado por nutriólogos y especialistas en salud cardiovascular como una práctica complementaria para el control de colesterol y triglicéridos.

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De acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, entre los principales beneficios documentados se encuentran los siguientes:

  • Reducción de colesterol LDL: La avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL (“malo”) al captar parte del colesterol presente en el tracto digestivo e impedir su absorción en el organismo.
  • Control de triglicéridos: El consumo regular de avena favorece la disminución de triglicéridos en sangre, ya que su fibra soluble contribuye a la regulación del metabolismo de las grasas.
  • Efecto antioxidante y antiinflamatorio: La canela contiene compuestos polifenólicos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo y a mejorar la función endotelial.
  • Mejora del perfil lipídico: La combinación de avena y canela puede contribuir a mejorar el perfil lipídico en personas con niveles elevados de lípidos, siempre como complemento de una dieta equilibrada y bajo supervisión médica.
  • Regulación del azúcar en sangre: Tanto la avena como la canela pueden ayudar a estabilizar los niveles de glucosa, lo que indirectamente favorece la reducción de triglicéridos en personas con resistencia a la insulina.
  • Sensación de saciedad: Consumir agua de avena con canela en ayunas puede producir sensación de saciedad, ayudando a controlar la ingesta calórica y el peso corporal, factores asociados a la salud cardiovascular.

Especialistas recomiendan preparar el agua de avena utilizando copos de avena integrales y canela en rama o en polvo, evitando añadir azúcares o edulcorantes.

Ilustración médica de una arteria con placa obstructiva y glóbulos rojos, junto a la anatomía del sistema cardiovascular humano.
La ingesta debe formar parte de un plan integral de alimentación saludable y actividad física regular para obtener resultados sostenidos en la reducción de colesterol y triglicéridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir agua de avena en ayunas para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos

Para preparar agua de avena destinada a ayudar en la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, especialistas en nutrición recomiendan utilizar ingredientes naturales y evitar el uso de azúcares añadidos.

La preparación básica consiste en los siguientes pasos:

  1. Ingredientes:
    1. 1 taza de avena integral en hojuelas
    2. 1 litro de agua
    3. 1 o 2 ramas de canela, o 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
  2. Elaboración:
    1. Lavar la avena bajo agua corriente para eliminar impurezas.
    2. Colocar la avena y la canela en un recipiente con el litro de agua.
    3. Dejar reposar la mezcla durante toda la noche en refrigeración, lo que permite que la avena libere sus componentes solubles.
    4. Al día siguiente, licuar la mezcla y colar para obtener únicamente el líquido. Si se prefiere una textura más ligera, volver a colar hasta conseguir la consistencia deseada.
    5. No se recomienda añadir azúcar, miel ni otros endulzantes, para mantener la efectividad de la bebida en el control del perfil lipídico.
  3. Consumo:
    1. Beber un vaso de agua de avena con canela en ayunas, antes del desayuno.
    2. El resto de la preparación puede conservarse en refrigeración y consumirse a lo largo del día si se desea.
Vaso lleno de agua de avena al lado de avena en granos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Agua de avena en un vaso transparente sobre una mesa de madera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas sugieren mantener esta rutina de consumo de forma regular, como parte de una alimentación equilibrada y acompañada de actividad física.

El consumo debe hacerse bajo supervisión médica en personas con condiciones de salud preexistentes, para asegurar que no existan contraindicaciones.

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