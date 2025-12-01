Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

El Güero se declaró culpable por narcotráfico en una corte estadounidense. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Tras los reciente hechos donde Joaquín Guzmán López, conocido como El Güero, se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Estado Unidos, queda en el aire la pregunta de cuál era su verdadero papel en la estructura de “Los Chapitos”, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y el mundo.

Durante años su trabajo dentro del mundo delincuencial fue muy discreto, sin embargo, todo cambió en julio de 2024, cuando se entregó a las autoridades de EEUU en una operación que hasta el momento tiene más preguntas que respuestas.

Quién es “El Güero” Guzmán

Foto suministrada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que muestra a Joaquín Guzmán López tras ser arrestado en Texas. (Departamento de Estado de Estados Unidos via AP)

Hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, “El Güero” fue durante años una figura menos visible en la familia, aunque con influencia directa en el círculo central de Los Chapitos, el grupo filial de la organización encabezado por su él y sus hermanos.

La historia de Joaquín Guzmán López comienza en Culiacán, Sinaloa, donde nació en 1986, en el seno de la familia que transformó el narcotráfico mexicano en un fenómeno global.

Como hijo de El Chapo y Griselda Guadalupe López, su vida siempre estuvo vinculada a la organización criminal, aunque sin protagonismo público durante los primeros años.

Según información de medios estadounidenses, Guzmán López asumió mayores responsabilidades después del asesinato de su hermano Édgar Guzmán López, conocido como “El Moreno” en 2008.

Además, fuentes afirman que su ascenso dentro de la estructura se elevó con la extradición y sentencia de su padre en Estados Unidos.

Cuál fue su papel en la organización criminal

El entorno de Los Chapitos, integrado también por Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, se consolidó mientras El Chapo enfrentaba procesos judiciales y, en 2019, recibía una condena de cadena perpetua más 30 años.

Sobre su papel en la organización, hay registros que afirman que Joaquín y su hermano Ovidio controlaban diversos laboratorios de metanfetamina ubicados en Sinaloa.

Además, es señalado de supervisar la cadena productiva y de distribución de drogas para “Los Chapitos”, tareas que le permitieron consolidar su influencia dentro de la organización.

Asimismo, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que “El Güero”, “es responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas a los Estados Unidos”.

La entrega de “El Güero” a Estados Unidos

Ismael “El Mayo” Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, tras una operación que, según su testimonio, fue un secuestro encubierto orquestado por su Joaquín Guzmán López. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con reportes, la detención de Guzmán López en Estados Unidos, tras un arribo en avión privado con Ismael El Mayo Zambada, introdujo una nueva dinámica de poder y violencia en la estructura del cártel.

Según declaraciones, “el Güero se entregó voluntariamente”, descartando la participación de recursos estadounidenses en la operación y atribuyendo la entrega a movimientos internos entre facciones del narco.

Las autoridades mexicanas, por su parte, negaron cualquier involucramiento del gobierno en la detención, afirmando que “el Gobierno de México no participó en esta detención o entrega”.

A los pocos días, Ismael Zambada divulgó una carta a través de su abogado en la que declaró: “Yo no me entregué y no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos”.

En ese texto, “El Mayo” denunció haber sido secuestrado por Joaquín El Güero Guzmán y llevado forzosamente a Texas, señalando que todo obedecía a una traición interna y no a un acuerdo negociado.

La guerra en Sinaloa

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Las secuelas del arresto desataron enfrentamientos más intensos dentro del propio cártel de Sinaloa, dividiendo a las facciones y grupos afines.

En la estructura se notó la clara pelea entre Los Chapitos y los conocidos como La Mayiza o Los Mayos, leales a Zambada, derivado de la entrega de “El Güero”, donde presuntamente fue secuestrado “El Mayo”.

Las luchas armadas se multiplicaron en toda la entidad, dejando una estela de violencia y nuevas formas de comunicación entre las facciones.

El desenlace de su proceso, así como el futuro de la organización, continúan siendo inciertos mientras la violencia y la disputa interna no ceden en Sinaloa, sin embargo, ya se puede confirmar oficialmente que se ha declarado culpable y a la espera de un trato en los Estados Unidos.